ДХО своими руками: наш удачный эксперимент

С 5 декабря в столице начал действовать пилотный проект департамента транспорта Москвы. Фиксировать случаи нелегальной парковки на площадке для пожарной спецтехники могут не только городские службы, но и сами москвичи.
При всех своих преимуществах уазовская новинка 2017 года так и не догнала по продажам главного конкурента. Кто виноват — неужели журналисты, которые то и дело указывают на каждый недочет ульяновской «полуторки»? В обсуждение на форуме включился эксперт «За рулем».
Об этом сообщает пресс-служба Skoda Auto в России. В первом квартале на отечественном рынке появится новый кроссовер Karoq, в течение шести первых месяцев — обновленный Rapid и в четвертом квартале — новая Octavia.
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