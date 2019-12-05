ДХО своими руками: наш удачный эксперимент

В редакционном парке трудится Лада Ларгус. Недавно мы доработали машину, обеспечив ее дневными ходовыми огнями. Причем дополнительной светотехники устанавливать не пришлось — обошлись штатными фарами.

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Чтобы обеспечить Ларгусу полноценную систему дневных ходовых огней (ДХО), применили реле калужского завода «Энергомаш». Оно позволяет включать нити дальнего света в лампах фары на 30% их мощности. Все происходит автоматически при включении зажигания. При этом переключатель света остается в нулевом положении. В режиме ДХО штатные фары делают автомобиль достаточно заметным на дороге. Ресурс спиралей ламп из-за небольшого тока значительно вырос. К тому же небольшой потребляемый ток позволяет генератору лучше поддерживать энергетический баланс аккумулятора.

Фары горят в режиме «проводи меня до дома» и гаснут автоматически примерно через минуту после выключения зажигания. Блок распознает снижение напряжения и обесточивает фары. В итоге сберегаем ресурс спиралей ламп ближнего света, передних и задних габаритных огней и многочисленные лампы в панели приборов. В общем, одни достоинства. Пришлось также сделать постоянно включенной подсветку комбинации приборов, потому что в пасмурный день, при езде на ДХО, приборы видны плохо. У многих машин такое решение предусмотрено изначально, но не у Ларгуса.

Для ДХО использовали реле автосвета 719.3777–08. Обойдется оно примерно в 1000 рублей.

А еще на Ларгусе в очередной раз перегорели миниатюрные лампочки подсветки блока управления климатом. Менять их непросто. И это еще одно подтверждение тому, что лампы нужно беречь.