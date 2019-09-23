Энергия на борту автомобиля берется от сжигания топлива. А много ли забирает электрооборудование — считаем вместе с экспертом «За рулем».

Мы оценили расход электроэнергии при включенных фарах ближнего света и при работающих дневных ходовых огнях.

Мощность потребителей при зажжённых фарах:

две лампы фар — по 55 Вт;

четыре габаритных огня — по 5 Вт;

подсветка номерного знака — 2х5 Вт;

подсветка комбинации приборов и панели управления — не более 10 Вт.

Вместе — не более 150 Вт.

Все эти потребители неактивны при включенных ДХО. Электроэнергия тратится только на дневные ходовые огни. Предположим, что они состоят из двух блоков по 5 светодиодов (каждый светодиод мощностью 1 Вт). Итого 10 Вт — в 15 раз меньше!

Стало быть,экономить на топливе можно. Но 150 Вт — это примерно 0,2 л.с. То есть даже ближний свет фар со всеми сопутствующими огнями отнимает меньше одного процента от мощности двигателя. Нагрузка изначально ничтожна, а потому и экономии вы, к сожалению, не заметите.

Однако ДХО, на мой взгляд, крайне полезны, потому что их разрешено использовать днем вместо ближнего света фар. Таким образом можно продлить жизнь всем перечисленным лампам.

Совет от «За рулем»

Если у вас старый автомобиль с маломощным генератором, то советуем установить светодиодные ДХО: они позволят сохранить положительным энергетический баланс (то есть аккумулятор не будет разряжаться), когда мотор работает на малых оборотах в пробках и отдача генератора совсем мала.