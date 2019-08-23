Успех светодиодных ламп — это, во многом, дань современной моде. Но у них есть и реальные преимущества перед ксеноном.

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Еще буквально вчера круче ксенона не было ничего. Ему завидовали, его «колхозили», за него штрафовали. Действительно, по сравнению с галогенками дорожное полотно освещалось ксеноном практически идеально. О недостатках (кроме цены, естественно) никто не думал.

Между тем, недостатки у ксенона есть. Такие лампы относительно медленно разгораются — посигналить ксеноном практически невозможно. Ксенон превосходит по долговечности обычные галогенки, но сегодня проигрывает по этому параметру светодиодам. Такие лампы вредят стеклам своим УФ-излучением — особенно в линзованных фарах, где они выжигают и без того небольшую поверхность.

В отдельных источниках, кроме того, отмечено, что электронные преобразователи для таких фар создают помехи для бортовой электроники и мешают радиоприему.

На этом фоне получается, что светодиоды выигрывают в одну калитку. И даже их высоченная цена на поверку оказывается не такой уж и запредельной — взять хотя бы тот факт, что светодиодные фары входят в базовое оснащение Рено Арканы.

Из недостатков отметим разве что риск обмерзания фары: светодиоды сильно нагреваются в своей тыловой части, но фаре при этом почти ничего не достается. Впрочем, стоимость ремонта такой фары тоже к плюсам не отнесешь. Как тут не вспомнить устаревшие дешевенькие галогенки, которые одновременно и светили, и грели…

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