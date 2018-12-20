6 нюансов, в которых галоген лучше ксенона

На заре своей истории автомобиль быстро прошел путь от керосина через ацетилен к электрическому освещению. Оно работает в машинах и ныне, но источники света тоже сменили три поколения: лампы накаливания, ксенон и светодиоды. Причем первые будут жить еще несколько лет, а вот газоразрядные лампы на модели-новинки последних лет уже не ставят, полностью заменив их на LED-оптику. И все-таки у устаревших по нынешним временам галогенных ламп еще остаются преимущества перед своими более навороченными аналогами.
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