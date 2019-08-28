Правда, но не всегда. Все зависит от конструкции конкретной системы кондиционирования.

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Климат-контроль поддерживает заданные температурные условия в салоне автомобиля, но методы при этом могут быть самыми разными. Старые (и самые надежные) конструкции компрессоров кондиционера имели электромагнитную муфту. Эта муфта может соединять постоянно вращающийся от ремня шкив с валом компрессора. При включении компрессор начинает сжимать хладагент. Включение происходит при нажатии кнопки в салоне — система работает до ее отключения.

Как узнать, что на вашей машине именно такой компрессор? Очень просто. При нажатии кнопки кондиционера раздается ощутимый щелчок, говорящий о том, что муфта сработала. Система применяется не только на бюджетных автомобилях, но и на Nissan X-Trail последней генерации, к примеру.

Относительно недавно появились компрессоры постоянного вращения с электромагнитным клапаном, включающим и выключающим циркуляцию хладагента. Такая система применяется, например, на автомобилях концерна Hyundai/Kia начиная с С-класса и выше.

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Самым прогрессивным (но не всегда надежным) стало решение, когда шайба, отвечающая за перемещение поршней в компрессоре, может по команде блока управления менять угол наклона. При этом изменяется не только производительность компрессора, но и нагрузка на двигатель. А меньшая нагрузка — это меньший расход топлива . Подобная система используется на относительно дорогих автомобилях таких марок, как Toyota, Volkswagen или Audi.

То есть самые современные системы климат-контроля не только удобны для потребителя точным поддержанием температуры, но и позволяют экономить топливо. В не самую жаркую погоду, если вы выберете температуру повыше градусов на пять, сбережете до 0,5 л топлива на 100 км пути. А вот если на улице очень жарко, то такой фокус уже не пройдет. При этом полностью выключенный кондиционер экономит примерно 1 л топлива на каждые 100 км пробега.

Кондиционер или климат-контроль — что лучше? Ответ — здесь.

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