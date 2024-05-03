Инспектор «простил» отсутствие прав и глухую тонировку — что было дальше

В Москве под следствие отправлен сотрудник ДПС, взявший с водителя взятку 30 т.р.

Служба собственной безопасности МВД выявила факт грубого нарушения полномочий со стороны инспектора столичной ДПС. По версии следствия, ночью 18 апреля на выезде из микрорайона Капотня на МКАД инспектор остановил водителя на Ладе и выяснилось, что у того нет водительского удостоверения, а передние стекла имеют тонировку, явно не соответствующую стандарту.

«Чтобы избежать административной ответственности за допущенные нарушения, в ходе беседы с инспектором водитель передал через посредника денежные средства в размере 30 тысяч рублей путем электронного перевода, после чего продолжил движение», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Сейчас собранные против инспектора материалы переданы в следственные органы, где будет приниматься процессуальное решение. Из огранов внутренних дел мужчина уволен с формулировкой «за проступок порочащий честь и достоинство».

Источник: МВД Медиа