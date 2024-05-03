В правительстве Москвы рассказали, какими видами туризма будут привлекать россиян

Собянин озвучил векторы основных направлений развития туризма в Москве

Развитие в Москве в ближайшие шесть лет событийного туризма позволит привлечь в столицу до 7,3 млн гостей в 2030 году. Об этом со ссылкой на экспертов отрасли рассказал столичный мэр Сергей Собянин в своем личном блоге.

«По оценкам экспертов, примерно 7,3 млн гостей привлечет в Москву событийный туризм. Для этого продолжим проводить и делать еще ярче фестивали "Московские сезоны", так полюбившиеся горожанам и нашим гостям», – написал глава города.

По словам Собянина, в планах правительства Москвы развитие и других видов туризма, потому что в столицу съезжаются гости с различными целями. Прогнозируется, что благодаря развитию культурно-познавательного и развлекательного туризма в столицу в 2030 году будет привлечено порядка 24 млн гостей.

«Уже сегодня коллективные средства размещения столицы могут принять 46 млн туристов в год. Но к 2030 году нам потребуется увеличить гостиничный фонд на 25,7 тыс. номеров. Более 80% туристов отдают предпочтения отелям категории 3, 4 и 5 звезд. С учетом этого и будем – вместе с инвесторами – разрабатывать планы строительства новых гостиниц», – уточнил мэр Москвы.

Притоку туристов будут способствовать также парк развлечений «Тайный город» и кинопарк «Москино» в Новой Москве. Кроме того, в перспективе планируется развивать культурные и исторические площадки Москвы.

Собянин убежден, что большой потенциал есть и у образовательного туризма в Москве, он привлечет в город в 2030 году до 5,8 млн человек. Развитию медицинского туризма будет способствовать получение туроператорами международной сертификации по медицинскому туризму. Его объем в 2030 году оценивается в 1,6 млн человек, уточнил столичный мэр.

«В развитии туризма мы прошли огромный путь, накопили уникальный опыт. И, наверное, уже пора свести его в единый Московский стандарт гостеприимства – перечень правил работы для гостиниц, туристических операторов и агентств, туристических автобусов и экскурсоводов», – отмечает глава города.

Соответствие Московскому стандарту станет знаком качества для организаций индустрии гостеприимства и дополнительной гарантией для наших гостей, подытожил Собянин.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Личный блог мэра Москвы Сергея Собянина