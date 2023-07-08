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Новое поколение электрических велосипедов, какими их видит Peugeot Cycles

Всего будет выпущено три модели, которые появятся на рынке в конце 2023 и начале 2024 года.

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Классическая модель для города Digital e-Bike оснащена специальным приложением для смартфонов, которое предоставляет различные функции, такие как адаптивная электронная помощь, противоугонная система, сигнализация, геолокация велосипеда, навигация в режиме реального времени, прогнозы погоды и статистика маршрута.

Семейный велосипед Digital e-Longtail обладает удлиненной задней частью в которой есть два сиденья для детей с подставками для ног по бокам колеса.

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И третья модель – грузовой велосипед Digital e-Front Load, который также подходит для семейного использования.

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Текущие модели Peugeot Cycles производятся и распространяются компанией Cycleurope Industries, которая является эксклюзивным лицензиатом Peugeot. Однако будущие электрические велосипеды будут разрабатываться, производиться и продаваться стартапом Beweel через их собственные каналы сбыта.

Согласно данным Peugeot, продажи электровелосипедов в Европе в прошлом году достигли рекордных 5,5 миллиона единиц.

Источник: IXBT

Фото: bayshoreautomotive.com

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За РулемЛежнин Роман
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