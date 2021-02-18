Наши долги по автокредитам растут

Задолженность россиян достигла отметки в 56 миллиардов рублей.

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За 2020 года задолженность российских автомобилистов по автомобильным кредитам выросла на 10 млрд рублей, и теперь объем просроченной задолженности более чем на 90 дней составляет 56 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Источник сообщает, что с апреля по август совокупная задолженность россиян каждый месяц увеличивалась на 2,2–2,8 млрд — пик пришелся на конец лета, в конце августа долг составлял 58,3 млрд рублей. Осенью уровень колебался около отметки в 57 млрд, а в ноябре снизился на 1 млрд рублей. К концу 2021 года, по ожиданиям экспертов, долг будет прирастать меньшими темпами и к концу года составит 64 млрд рублей.

В 2020 году долг по автокредитам, по сравнению с 2019 годом, увеличился на 22,6%

Прирост долга на протяжении 2020 года эксперты сочли приемлемым, далеким от кризисных показателей. Заметим, что в прошлые годы долг по автокредитам, напротив, сокращался.