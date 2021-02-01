Мы заплатили штрафов на 117 млрд: это полбюджета Крымского моста

В денежном выражении объем вынесенных штрафов в 2020 году вырос еще на 10%, по сравнению с предыдущим годом.

Материалы по теме Отмена штрафов за нарушения в непогоду: мнение читателей

Подразделения ГИБДД страны в 2020 году вынесли в отношении водителей 167 млн постановлений (плюс 15% к 2019 году) на общую сумму 117 млрд руб. (плюс 10%) — это примерно половина стоимости строительства Крымского моста, отмечает «Коммерсант».

Доля штрафов, выписанных с помощью камер, увеличилась до 87%, в 2019 году — 84%. Сумма таких штрафов выросла с 82,7 до 94,1 млрд рублей.

Наибольшее количество камер (более 2,6 тыс. штук) установлено в Москве, и столица лидировала по количеству штрафов, однако в прошлом году ее обошла Московская область — 30,5 млн против 30,2 млн в Москве.

Однако в денежном выражении столичные водители заплатили больше — 23 млрд руб. (минус 2,2%) против 18,9 млрд руб. (плюс 30%) у области.

При этом в статистике не учтены штрафы, вынесенные столичными «Администратором парковочного пространства» (неоплаченная парковка) и Московской административной дорожной инспекцией (стоянка на газоне и прочее).

В топ-5 по количеству штрафов и их денежному объему также попали Татарстан (7,34 млн постановлений на 4,72 млрд руб.), Краснодарский край (6,33 млн постановлений на 4,06 млрд руб.) и Свердловская область (4,59 млн постановлений на 3,7 млрд руб.).

По динамике роста штрафов в денежном выражении лидировала Тульская область (плюс 200%, 2,05 млрд руб.), Башкирия (плюс 135%, 2,57 млрд руб.) и Карелия (плюс 101%, 376 млн руб.).

Меньше всего штрафов вынесли на Чукотке (всего 7,1 тыс.), но в этом регионе вообще нет камер.

С 7 июля 2021 года, если у водителя автомобиля с иностранными номерами есть в России штраф за нарушения ПДД, то до его погашения из страны его не выпустят.



Коллаж: «За рулем»

