На льготные кредиты дадут больше денег

Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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В середине февраля 2021 года получила распространение информация о сворачивании программы «Семейный автомобиль», дававшей скидку 10% при покупке произведенного в России автомобиля ценой до 1,5 млн рублей. Однако теперь выяснилось, что на программы льготного автокредитования правительство может выделить дополнительные средства, помимо уже отложенных.

«На реализацию программы льготного автокредитования в этом году уже выделено почти 8,9 млрд рублей. С учетом эффективности и популярности программы у наших граждан в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении дополнительного финансирования на программу», — рассказал «За рулем» глава Минпромторга Денис Мантуров.

К участию в программе допускаются только те банки, которые прошли конкурсный отбор. При этом, по словам Мантурова, все они берут на себя обязательства по объемам реализации.

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«По результатам конкурса кредитным организациям, показавшим наибольший показатель эффективности (отношение общей заявленной стоимости автомобилей к запрашиваемому размеру субсидии), распределяется определенный размер субсидии, который она впоследствии может тратить», — подчеркнул министр.

Никаких временных ограничений при этом не предусматривается: банки сами устанавливают сроки начала и окончания кредитования, а также контролируют расходование средств. Иными словами, в министерстве указали, что кредитные организации попросту израсходовали выделенные средства — отсюда и приостановка программы «Семейный автомобиль». Однако есть вероятность, что она будет возобновлена.

Мы уже писали, что собираемые в качестве утилизационного сбора средства планируется направить на льготные автокредиты, но по факту объем выделяемых на них средств уменьшился.

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