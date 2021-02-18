На льготные кредиты дадут больше денег

В середине февраля 2021 года получила распространение информация о сворачивании программы «Семейный автомобиль», дававшей скидку 10% при покупке произведенного в России автомобиля ценой до 1,5 млн рублей. Однако теперь выяснилось, что на программы льготного автокредитования правительство может выделить дополнительные средства, помимо уже отложенных.
«На реализацию программы льготного автокредитования в этом году уже выделено почти 8,9 млрд рублей. С учетом эффективности и популярности программы у наших граждан в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении дополнительного финансирования на программу», — рассказал «За рулем» глава Минпромторга Денис Мантуров.
К участию в программе допускаются только те банки, которые прошли конкурсный отбор. При этом, по словам Мантурова, все они берут на себя обязательства по объемам реализации.
«По результатам конкурса кредитным организациям, показавшим наибольший показатель эффективности (отношение общей заявленной стоимости автомобилей к запрашиваемому размеру субсидии), распределяется определенный размер субсидии, который она впоследствии может тратить», — подчеркнул министр.
Никаких временных ограничений при этом не предусматривается: банки сами устанавливают сроки начала и окончания кредитования, а также контролируют расходование средств. Иными словами, в министерстве указали, что кредитные организации попросту израсходовали выделенные средства — отсюда и приостановка программы «Семейный автомобиль». Однако есть вероятность, что она будет возобновлена.
- Мы уже писали, что собираемые в качестве утилизационного сбора средства планируется направить на льготные автокредиты, но по факту объем выделяемых на них средств уменьшился.
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