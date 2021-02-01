Покупая новый автомобиль, мы платим утилизационный сбор. Даже с автомобилей, произведенных на территории РФ. Делается это для финансирования утилизации старого транспорта, а узнать больше об этой программе можно здесь.
Базовая ставка утилизационного сбора постоянно корректируется, и в этом году ее увеличат в четвертый раз — сразу на 25%.
В документе, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов, говорится следующее:
1) в сноске <5> цифру «20000» заменить цифрой «25000»;
2) в сноске <7> цифру «150000» заменить цифрой «187500».
Таким образом, утильсбор повысится весьма значительно. На какие коэффициенты следует умножать новые суммы? Посмотрим на примере легковых автомобилей.
Новый размер утилизационного сбора, увеличенного на 25%, в конкретных суммах на новые легковые автомобили, ввозимые в РФ
|
Объем двигателя
|
Коэффициент
|
Сумма утильсбора, руб.
|
Не более 1000 куб. сантиметров
|
2,41
|
60 250
|
Свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров
|
8,92
|
223 000
|
Свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров
|
14,08
|
352 000
|
Свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров
|
12,98
|
324 500
|
Свыше 3500 куб. сантиметров
|
22,25
|
556 250
|
Транспортные средства, ввозимые физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя
|
0,17
|
4250
Взымаемые впоследствии дополнительные суммы денег обещают направить на стимулирование спроса на новые автомобили, говорится в пояснительной записке к документу. Имеются в виду льготное автокредитование и лизинг, а также субсидии на установку ГБО. Но в реальности этого может не произойти — господдержка, наоборот, сократится в 2,5 раза, заявляет депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Выходит, государство все больше забирает за счет утилизационного „налога“ и все меньше отдает обратно. Подобная арифметика провоцирует рост цен на автомобили — ничем не обоснованный и не компенсированный», — приводят «Известия» его высказывание.
Согласно статистике, в 2020 году утильсбор принес в бюджет более 400 млрд рублей. Из них на программы господдержки было потрачено всего 46,33 млрд рублей — 11,6% суммы.
В 2021 году на программы господдержки выделено всего 16 млрд рублей. Если увеличившийся на четверть сбор позволит бюджету получить дополнительные 100 млрд рублей, то на госпрограммы поддержки спроса на новые автомобили в этом году потратят лишь 3,2% собранных денег.
Что в таком случае получают автомобилисты? Цены на автомобили вырастут, особенно на ввозимые из других стран иномарки.
«Прежде всего, цены вырастут на иномарки, ввозимые из-за границы, — примерно на 70 000 рублей. И даже те модели, производство или сборка которых локализованы в России, тоже подорожают, так как зависят от импортных комплектующих», — говорит основатель сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.
В Минпромторге считают иначе, вспоминая снижение ввозных пошлин с 20% до 15% с 1 сентября далекого 2019 года.
«Таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается», — заявили в пресс-службе Минпромторга.
В Минэкономразвития вовсе не ожидают, что рост утильсбора на четверть хоть как-то повлияет на стоимость автомобилей в России. Проверить это не получится, так как в последнее время на стоимость машин влияет слишком много факторов.
«Начиная с лета 2020 года повышение цен на автомобили происходит частыми мелкими и крупными шагами из-за совокупности различных факторов — дефицит машин, курс валют, инфляция и прочее. Поэтому повышение цен из-за утилизационного сбора „растворится“ среди этих шагов и не будет ярко выраженным», — считает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.
Следовательно, будут дорожать все без исключения автомобили.
«В 2021 году средневзвешенная цена автомобилей вырастет на 5–7%. Прайс-листы изменятся на 7–10%. Потому что еще не отыграно до конца падение рубля и в этом году ожидается его дальнейшее ослабление», — говорит генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.
- Узнать о том, как правильно утилизировать автомобиль, вы можете здесь.
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