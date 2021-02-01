До конца первого квартала 2021 года базовая ставка утильсбора станет больше на 5–37,5 тысяч рублей и составит от 25 до 187,5 тысяч рублей. Что ждет нас на выходе?

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Покупая новый автомобиль, мы платим утилизационный сбор. Даже с автомобилей, произведенных на территории РФ. Делается это для финансирования утилизации старого транспорта, а узнать больше об этой программе можно здесь.

Базовая ставка утилизационного сбора постоянно корректируется, и в этом году ее увеличат в четвертый раз — сразу на 25%.

В документе, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов, говорится следующее:

1) в сноске <5> цифру «20000» заменить цифрой «25000»;

2) в сноске <7> цифру «150000» заменить цифрой «187500».

Таким образом, утильсбор повысится весьма значительно. На какие коэффициенты следует умножать новые суммы? Посмотрим на примере легковых автомобилей.

Новый размер утилизационного сбора, увеличенного на 25%, в конкретных суммах на новые легковые автомобили, ввозимые в РФ

Объем двигателя Коэффициент Сумма утильсбора, руб. Не более 1000 куб. сантиметров 2,41 60 250 Свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров 8,92 223 000 Свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров 14,08 352 000 Свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров 12,98 324 500 Свыше 3500 куб. сантиметров 22,25 556 250 Транспортные средства, ввозимые физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя 0,17 4250

Взымаемые впоследствии дополнительные суммы денег обещают направить на стимулирование спроса на новые автомобили, говорится в пояснительной записке к документу. Имеются в виду льготное автокредитование и лизинг, а также субсидии на установку ГБО. Но в реальности этого может не произойти — господдержка, наоборот, сократится в 2,5 раза, заявляет депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Выходит, государство все больше забирает за счет утилизационного „налога“ и все меньше отдает обратно. Подобная арифметика провоцирует рост цен на автомобили — ничем не обоснованный и не компенсированный», — приводят «Известия» его высказывание.

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Согласно статистике, в 2020 году утильсбор принес в бюджет более 400 млрд рублей. Из них на программы господдержки было потрачено всего 46,33 млрд рублей — 11,6% суммы.

В 2021 году на программы господдержки выделено всего 16 млрд рублей. Если увеличившийся на четверть сбор позволит бюджету получить дополнительные 100 млрд рублей, то на госпрограммы поддержки спроса на новые автомобили в этом году потратят лишь 3,2% собранных денег.

Что в таком случае получают автомобилисты? Цены на автомобили вырастут, особенно на ввозимые из других стран иномарки.

«Прежде всего, цены вырастут на иномарки, ввозимые из-за границы, — примерно на 70 000 рублей. И даже те модели, производство или сборка которых локализованы в России, тоже подорожают, так как зависят от импортных комплектующих», — говорит основатель сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

В Минпромторге считают иначе, вспоминая снижение ввозных пошлин с 20% до 15% с 1 сентября далекого 2019 года.

«Таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается», — заявили в пресс-службе Минпромторга.

В Минэкономразвития вовсе не ожидают, что рост утильсбора на четверть хоть как-то повлияет на стоимость автомобилей в России. Проверить это не получится, так как в последнее время на стоимость машин влияет слишком много факторов.

«Начиная с лета 2020 года повышение цен на автомобили происходит частыми мелкими и крупными шагами из-за совокупности различных факторов — дефицит машин, курс валют, инфляция и прочее. Поэтому повышение цен из-за утилизационного сбора „растворится“ среди этих шагов и не будет ярко выраженным», — считает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

Следовательно, будут дорожать все без исключения автомобили.

«В 2021 году средневзвешенная цена автомобилей вырастет на 5–7%. Прайс-листы изменятся на 7–10%. Потому что еще не отыграно до конца падение рубля и в этом году ожидается его дальнейшее ослабление», — говорит генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Узнать о том, как правильно утилизировать автомобиль, вы можете здесь.

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