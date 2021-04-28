Автокредит, потребительский или вообще лизинг? Самый подробный анализ

Копить — иногда это выгоднее.

1. Накопить и купить

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Способ кажется нехитрым и подходит в большей степени для приобретения недорогих автомобилей, либо тех, которые немного дороже старого проданного. Но здесь есть подводный камень — инфляция, которая постоянно подъедает накопления. Например, в первом квартале 2021 года новые автомобили подорожали в среднем на 8%, что стало рекордным ростом цен за квартал, а средняя стоимость машин с пробегом увеличилась на 5,2% у частных продавцов и на 10% у дилеров. В результате каждая отложенная на покупку автомобиля тысяча за 3 месяца превратилась в 900–950 рублей. Во втором квартале 2021 года рост цен может составить до 7%, и наша тысяча, отложенная в 2020 году, превратится к лету в 840–880 рублей. Это соразмерно очень приличной процентной ставке по кредиту — около 15% по итогам полугодия, а год в целом может выйти и того накладнее. Хоть и очень хочется надеяться, что на 15% рост в этом году остановится (но нет!).

2. Потребительский кредит

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Среднемесячная зарплата в России в 2020 году, согласно подсчетам Росстата, составила 51 083 рубля. На какой заем можно рассчитывать при таком доходе? Банки не любят, когда ежемесячный платеж превышает 50% доходов заемщика, и оптимальным считают платежи в 30% дохода — это 15 325 рублей.

Теперь важно понять, на какой процент по кредиту можно рассчитывать. Не думайте, что получите деньги под «от 5% годовых», как обещает реклама: для этого нужно соответствовать множеству условий банка (зарплатная карта, кредитная история, иждивенцы, профессия и т.д.). Согласно отчету Банка России от 17 марта, в 2020 году реальные ставки по потребкредитам составляли от 9,68% до 14,59%.

Есть еще один нюанс: любимый срок кредитования у банков — 36 месяцев, что считается оптимальным с точки зрения рисков и доходности.

Теперь высчитаем, какую сумму можно взять на 36 месяцев под, скажем, 12% годовых (средний показатель между данными отчета Банка России). Онлайн-калькулятор дает ответ — 460 тысяч рублей. При этом ежемесячный платеж составляет 15 279 рублей, а переплата — 90 131 рубль (19,6% от суммы займа). В итоге выплатить придется 550 131 рубль. За три года. Признаться, это обременительнее, чем копить, так как общая переплата, с учетом оформления финансовой защиты к кредиту — страхования жизни (2–3% от остатка задолженности в год), получится в районе 23,6–25,6%.

3. Автокредит

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Заем денег именно под автомобиль выглядит заманчиво, так как некоторые автопроизводители, имея партнерство с банками. обещают мизерные проценты. Например, Haval — под «от 3,25%», Geely — «от 4%», Suzuki — «от 4,9», Toyota — «от 4%». Но чтобы вписаться в такие условия, нужно тоже соответствовать нескольким параметрам и оплатить 50-процентный первый взнос, погасив долг за год (при условии, что банк одобрит такой договор, а мы помним про выплаты в 30% от доходов заемщика).

Возьмем в качестве примера нашу Ладу. Например, Lada Vesta SW Cross за 925 900 рублей. Первый взнос в размере 50% составит 462 950 рублей, а остаток, распределенный на три года, плюс проценты, будет стоить 14 936 рублей в месяц. Таким образом, переплата составит 74 746 рублей, а выплатить в итоге придется 537 696 рублей. Это кредит под 9,4% годовых по программе Lada Finance, поэтому переплата меньше, чем в рассмотренном случае с потребкредитом, — 16,15%. Страхование жизни составит те же 2–3% в год от остатка долга. Но к расходам можно отнести и каско, которое для Лады Весты составляет 6–7% от ее стоимости: от 55 554 до 64 813 рублей в первый год владения. Это плюс 12–14% переплаты к взятым в долг 462 950 рублям в год. Во второй и третий годы каско будет дешевле примерно на треть, но все равно переплатим8–9,3%. А общая переплата составит 48,15–54,75% — это проценты по кредиту, страхование жизни и каско за три года.

Помощь государства

Но можно принять участие в госпропрограммах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», если вы в них вписываетесь. Это сделает стоимость автомобиля на 10% или 92 590 рублей дешевле, снизив ежемесячные выплаты по кредиту, но не другие переплаты. Но в общей сумме переплат, которая составляет 223–253,5 тысяч рублей, это ощутимо: она снизятся до 130,4–161 тысячи рублей (на 28,1–34,8%).

Остаточный платеж

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Но есть возможность платить в месяц за автомобиль совсем небольшие суммы. Цена машины бьется на три части: первый взнос, автокредит и остаточный платеж. Например, АВТОВАЗ предлагает по этой программе Гранту и XRAY. Возьмем более близкую по цене к «нашей» Весте вторую модель, но в более богатой комплектации, за 917 900 рублей.

Если заплатить те же 50% первоначального взноса (468 950 рублей), а на остаточный платеж заложить 275 370 рублей или 30% цены машины, то кредитная часть составит 20% стоимости автомобиля или 173 580 рублей. Ежемесячные выплаты по такому кредиту на протяжении трех лет составят 10 411 рублей. То есть в итоге выплатить придется 374 796 рублей… Переплата составит 201 216 рублей! Плюс — небольшие платежи, а минус… вы сами видите — 116-процентная переплата только по процентам, без учета страхования каско и жизни. Добавляем их и получаем 148% переплаты. А впереди еще разовая выплата 275 370 рублей.

Но программа имеет два пути развития событий.

Первый — вы в том же банке заключаете кредитный договор на новых условиях, близких к потребкредиту, где переплата составляет 23,6–25,6% или, в данном случае, около 69 тысяч рублей. Итого переплата с двух кредитов составит 270 тысяч рублей или 60% от взятых в долг 448 950 рублей.

Второй — более интересный. Вы сдаете свою трехлетнюю машину в трейд-ин, а полученные деньги идут на погашение 275 370 рублей и на первый взнос на новый автомобиль. Теоретически, трейд-ин в случае с 3-летним XRAY принесет тысяч 600, и на первый взнос у вас останется тысяч 325. В результате вы остаетесь с новым автомобилем, платя по 10 тысяч рублей в месяц, страхуя жизнь и машину по каско — первоначальный взнос может быть и 10%, а остаточный платеж достигать 60% стоимости автомобиля. Но переплата невероятна — такова цена низких и посильных ежемесячных платежей.

4. Лизинг

Плюс лизинга: покупателю автомобиля государство возвращает НДС — 20% от стоимости автомобиля. Особенность: максимальный первоначальный взнос — 49%, но чаще речь идет о 0%. Такие условия могут быть интересны 4,014 млн индивидуальных предпринимателей и 3,98 млн юрлиц, согласно статистике Росстата.

Чтобы иметь возможность сравнивать, представим, что мы покупаем внедорожную версию универсала Лада Веста, платя не 50%, а 49% ее стоимости сразу. Надо отметить, что лизинг не любит «светить» проценты по кредиту, потому что они выше… выше, чем мы рассматривали до сих пор.

Покупая машину за 926 тысяч рублей и заплатив за нее 453 740 рублей сразу, ИП или физлицо будет выплачивать ежемесячно на протяжении трех лет 18 213 рублей. И это не 14 936 тысяч автокредита. Разница — 3277 рублей в месяц. В итоге предприниматель за три года отдаст 655 668 рублей, переплатив 183 408 рублей или 28%. Прибавив к этому каско, мы получим 58% переплаты.

Но и первый платеж, и ежемесячные взносы будут ниже на 20% за счет возвращенного государством НДС. Он считается от 453 740 рублей первого взноса и 655 668 рублей выплат. Итого 1 109 408 рублей, от которых, отняв 20%, ИП или юрлицо должны заплатить только 887 562 рубля. Напомним, цена самого автомобиля составляет больше — 926 000 рублей. Страховка по каско за 3 года обойдется примерно в 150 тысяч рублей, а значит машина в итоге будет стоить для бизнеса 1 037 562 рубля, а переплата составит 111 562 рубля или 12%.

Лизинг для «физиков»?

Это маркетинговая уловка. Такого лизинга не существует, и объяснить это помог директор по развитию «Альфа-Лизинга» Иларион Демчиков:

За последний год на рынок подписки на автомобиль вышло много новых игроков — это и автопроизводители, и дилеры, и лизинговые компании, и новые независимые игроки. Подписка — по сути тот же операционный лизинг для физических лиц. Но в новой упаковке продукт выглядит гораздо более простым и понятным для потребителя. Потребитель также изменился, новое поколение уже сейчас называют «generation rent». Подписка становится одним из альтернативных вариантов приобретения автомобилей. Рынок выглядит очень перспективным, особенно в премиальном сегменте. Мы внимательно наблюдаем за развитием этого сегмента и рассматриваем возможности для пилота в этом направлении.

«Альфа-Лизинг» попробовал продвигать этот продукт в старой обертке лизинга для физлиц, но отказался, так как он оказался непонятен клиенту: по сути, это подписка на автомобиль — аренда или прокат, по окончании которого автомобиль клиенту не остается .

5. Подписка на автомобиль

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Подписка не подразумевает владение автомобилем. Человек платит ежемесячные взносы и пользуется машиной, не заботясь о транспортном налоге, техобслуживании и страховке — то есть учитываются несколько иные статьи расходов.

Например, сервис «Сбер Автоподписка», который пока проходит тестирование и доступен только для сотрудников компании, предлагает подписку на седан Лада Веста на три года с ежемесячным платежом от 14 950 тысяч рублей. Это 538 200 рублей за все время подписки.

При этом транспортный налог за три года составит 7950 рублей, и за это время автомобиль успеет 3–4 раза заехать с сервис на техобслуживание (средний годовой пробег в РФ составляет около 18 000 км, а межсервисный интервал Лады Весты — 15 000 км). Возьмем побольше — 4 раза. Сумма четырех ТО составит около 31 200 рублей. ОСАГО за три года обойдется примерно в 24 тысячи рублей, а каско — тысяч 150. Итого учтенные подпиской расходы, без учета амортизации автомобиля, за три года составят 213 150 рублей. Следовательно, на амортизацию и потерю стоимости закладывается 325 200 рублей. Трехлетняя Веста стоит на рынке от 500 тысяч до 750 тысяч рублей, тогда как новый седан — примерно от 700 тысяч рублей, и размер амортизации кажется завышенным.

Подписываясь на машину, мы не делали первый взнос, и автомобиль не остается в собственности арендатора, поэтому сравнивать кредиты и подписку сложно, но условно можно. Предлагаем принять за норму расходы на содержание и оплату налогов с ОСАГО, а каско и разницу в значениях амортизации отнести к переплате. Условно, это потери, которые компенсирует клиент. Часть их все равно бы легла на его плечи, но в размере тысяч 200, а не 325 200 рублей плюс оплата дорогого каско. Следовательно, переплата — это 125 200 рублей «лишней» амортизации и 150 тысяч рублей за каско. Итого 275 200 рублей. От выплаченных за три года 538 200 рублей эта сумма составляет 51,1%, что условно и можно считать переплатой.

Оптимальное решение

Универсального решения, конечно же, не существует. Выбор того или иного пути определяют обстоятельства, возможности и планы покупателя. И вы уже наверняка его сделали. Даже кредит с остаточным платежом может оказаться предпочтительнее благодаря посильным суммам выплат, равно как и подписка, которая по факту менее обременительна, чем покупка и владение кредитным автомобилем, но не ведет к собственности.

Рейтинг способов стать автовладельцем по размеру переплаты

Место Способ Переплата, % Недостатки 1 Лизинг 12 Доступен не всем гражданам, а только ИП и юрлицам 2 Копить 15 Покупка сразу невозможна: надо ждать, пока не соберется нужная сумма, но купленный в итоге автомобиль — сразу ваш 3 Потребительский кредит 23,6–25,6 Сложно при средней по стране зарплате рассчитывать на сумму займа, достаточную для покупки нового авто, но зато он сразу становится вашим 4 Автокредит по госпрограмме 28,1–34,8% Покупаемый автомобиль не может быть иностранной сборки и дороже 1,5 млн рублей, а покупатель должен соответствовать требованиям программы 6 Классический автокредит 48,15–54,75 Множество навязанных услуг и обязательств: каско, обслуживание в официальном сервисе 5 Подписка 51,1 По окончании подписки у клиента не остается ничего 7 Кредит с остаточным платежом 148 + 23,6–25,6 на остаток, итого 60 Использование этого продукта делает человека заемщиком на очень длительный срок

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Расчеты проводились до повышения цен на Весту и XRAY (до 26 апреля 2021 года).

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