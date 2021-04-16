Новые машины станут дороже еще на 7%

Такой прогноз сделали эксперты рынка на второй квартал 2021 года.

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Главными причинами роста цен станут повышение ставок утилизационного сбора, а также дефицит автомобилей. Первое, казалось бы, не должно коснуться автомобилей, собираемых на территории РФ, но в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), кажется, не до конца в этом уверены. При значительном росте цен на «альтернативы» машины российского производства тоже могут подорожать.

«Если проблема с комплектующими, прежде всего с полупроводниковыми, будет решена, объем производства и поставок будет восстанавливаться, а национальная валюта не будет сильно дешеветь — мы ожидаем, что рост цен будет плавный — 2–5%, может быть 7%. Но это если мы говорим в среднем, все индивидуально», — заявил РИА Новости вице-президент РОАД Владислав Рыдаев.

В «Авилоне» же прогнозируют, в среднем, 3-процентный рост стоимости новых машин во втором квартале 2021 года.

«Ключевыми причинами повышения цен являются их индексация, динамика курса валют и общий тренд на рост стоимости новых автомобилей», — говорит директор по маркетингу «Авилона» Андрей Каменский.

С ним согласен и генеральный директор «Автоdom» Андрей Ольховский, но он ожидает, что премиальные автомобили подорожают на 4%. Глава «АвтоСпецЦентра» Денис Петрунин сделал прогноз 5-процентного роста цен.

«Вслед за ценами на новые автомобили будут расти и цены на автомобили с пробегом. В то же время, на вторичном рынке нет дефицита, а бюджет покупки — ниже. Мы прогнозируем, что часть покупателей, которые раньше рассматривали приобретение нового автомобиля, могут сделать выбор в пользу автомобиля с пробегом», — считает директор по развитию «Рольф» Владимир Мирошников. — Вместе с постепенным ростом цен мы наблюдаем усиление дефицита на рынке новых автомобилей. В мае ситуация с доступностью автомобилей в ряде брендов станет еще хуже».

В первом квартале 2021 года рост цен на новые машины побил рекорд и составил 8%.

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