За первые три месяца 2021 года новые автомобили стали, в среднем, дороже на 8%.

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Естественно, ожидается дальнейший рост цен на машины, так как еще не до конца отыграно падение рубля, а на носу повышение ставок утилизационного сбора, что некоторые производители уже начали учитывать при формировании цен. Поэтому во втором квартале рекорд первого вполне может быть побит.

Также на стоимости новых автомобилей сказалась и инфляция, официальный показатель которой в первом квартале составил 1,5%. Подливает масла в огонь и сохраняющийся дефицит на популярные модели.

«Дилеры однозначно постараются извлечь максимум из сложившейся ситуации, отказываясь от спецпредложений и неохотно торгуясь с покупателями — если этот не купит, найдется другой», — рассказал РИА «Новости» сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Эксперт считает, что ожидать падения цен, после того как они повысятся по итогам года примерно на 10%, не стоит раньше второго квартала следующего года, и рекомендует не откладывать покупку, тем более что в мае-июне возобновится льготное автокредитование.

О том, на сколько месяцев хватит выделенных на льготные автокредиты денег, вы можете узнать здесь. Это небольшой срок.

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