Льготные автокредиты вернутся в мае-июне

Льготное кредитование, остановленное в феврале, возобновится благодаря выделенным из бюджета средствам в размере 5 млрд рублей, которых хватит только на 3 месяца.

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Напомним, что льготное кредитование на покупку первого автомобиля, а также для семей, было приостановлено в феврале по причине полного израсходования средств. Программа предусматривает компенсацию 10 процентов авансового платежа при покупке автомобиля российской сборки стоимостью до 1,5 млн рублей.

Теперь на программы льготного автокредитования выделено еще 5 млрд рублей, что позволит запустить их в мае, после того как закончится аккредитация участвующих в ней банков. Процедура продлится до 27 мая, но банки готовы рисковать и начать выдавать льготные автокредиты раньше, рассчитывая на последующие компенсации.

Как рассказали «Коммерсанту» в РГС-банке, может появиться еще она категория льготников (пока их три: «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и лизинг).

На долго ли хватит пяти миллиардов рублей? При нынешнем росте стоимости автомобилей — примерно на тройку месяцев, поэтому желающим приобрести новый недорогой автомобиль не стоит терять время. Для сравнения, выделенных в начале года на льготное автокредитование и лизинг 8,9 млрд рублей хватило до середины февраля — на полтора месяца, но больше половины средств ушло на погашение задолженностей перед банками, участвующих в программах, за 2020 год. Средний же «расход» составляет около 1,5 млрд рублей в месяц. При появлении новой категории льготников расход средств, конечно же, увеличится.

Финансировать же льготное автокредитование решено до конца 2023 года, но перебоев по 2–3 месяца не избежать.

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