Цена машин с пробегом обогнала износ

Рост цен привел к тому, что продать купленный ранее автомобиль можно за большую сумму.

Материалы по теме Новые машины станут дороже еще на 7%

Стоимость автомобилей с пробегом продолжает расти быстрее, чем цены на новые машины. В среднем за первый квартал подержанные авто стали дороже на 5,2% у частников и на 10% у дилеров, подсчитали в Авто.ру. То есть машины перестали терять в цене после покупки, и такая тенденция может продлиться несколько лет. Это вызвано постоянным подорожанием новых автомобилей и их дефицитом.

Больше других в первом квартале дорожала Skoda Octavia — на 11,5%. Теперь ее средняя стоимость на вторичном рынке составляет 723 100 рублей. Цена на Toyota Camry выросла на 10%, и ее средняя стоимость составляет уже почти 1,4 млн рублей. В тройку лидеров вошел BMW 5-й серии, который стал дороже на 9,4% (средняя стоимость — 1,3 млн рублей).

Медленнее всего росла стоимость ВАЗ-2107 и Lada Kalina — на 2 и 3% соответственно. Средняя стоимость этих моделей сегодня составляет 68 000 и 221 500 рублей.

О том, на сколько стали дороже новые автомобили, вы можете узнать здесь.

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