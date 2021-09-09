Большой автомобиль за 800 000 рублей? Вот 6 лучших предложений вторички

За 800 тысяч новый Solaris и даже Весту уже не купить. Сейчас на щедро нафаршированную дилерскими допами машину и миллиона-то может не хватить. Но с этой суммой становится интересным сегмент подержанных седанов класса D — длиной 4,7–4,9 м. Денег достаточно, чтобы взять машину не старше десяти лет в приличном состоянии.
1. Toyota Camry VI (рестайлинг)
800 тысяч рублей на десятилетнюю Camry с пробегом под 200 тысяч хватает с трудом — результат безумной популярности всего, что носит эмблему Тойоты. Но при упорстве найти неплохой экземпляр можно — с моторами 2.4 (167 л.с.) или 3.5 (277 л.с.), механикой или автоматом (Aisin, 5 или 6 ступеней).
Моторы атмосферные, надежные. Агрегат 2.4 даже называют вечным. Это преувеличение, но 400 тысяч км он выдерживает. Важнейшее достоинство — никаких роботов и вариаторов, только классические автоматы.
Машину ценят за высокую надежность вообще и баланс качеств, близкий к идеалу. Сетуют на слишком мягкую подвеску — но так она и не была создана, чтобы скакать по ямам. На нормальных дорогах к ней вопросов нет. Просвета в 160 мм достаточно, а 535 л багажника — прекрасный для машин этого класса размер.
2. Mazda 6 II (рестайлинг) или III
С Маздой ситуация почти такая же: машины есть и моложе, 8–9 лет, но тоже с изрядными пробегами. Механические коробки встречаются чаще, чем у Camry, двигатели в плане отдачи чуть скромнее — 1.8 (120 л.с.) или 2.0 (147 л.с.). С мотором 2.5 (170 л.с.) Mazda обычно дороже восьмисот тысяч. Из автоматических коробок — только классический гидроавтомат. Все главные агрегаты без особых болячек и живут свыше 200–250 тысяч км.
В противоположность Camry у «шестерки» отмечают слишком жесткую подвеску (одна из причин частых поломок рулевой рейки). Есть претензии к шумоизоляции и мелкие нарекания по эргономике. Но ни одного замечания по управляемости, которая считается эталонной — и это главная фишка модели.
На рестайлинговых машинах просвет увеличили до 165 мм, багажник относительно Camry меньше незначительно (на 26 л).
3. Kia Optima III
За 800 тысяч можно взять Оптиму 2012–2013 года выпуска (возможно и еще чуть моложе). И тут уже разумные пробеги в 100–120 тысяч км — не редкость.
Интернет заполонен критикой моторов 2.0 (G4ND, 150 л.с.) и 2.4 (G4KE, 180 л.с.). Дескать, у первого задиры, у второго проворачивает вкладыши. В реальности доля машин, с которыми это произошло, ничтожно мала. Отсюда и признание Оптимы таксистами, у них она служит 300–400 тысяч км. Коробки передач живучие и беспроблемные, включая гидроавтомат.
Автомобиль собрал довольно противоречивые отзывы. С одной стороны жалобы на невеликий ресурс опорных подшипников и тормозных дисков, быстрый износ материалов салона. С другой — «проехал 200 тысяч и ничего не сломалось». Общее ощущение: Оптиме во многих аспектах чуточку не достает до «японцев» (например, в стойкости краски). Но в целом автомобиль приятный и достойный. И не особо ржавеет.
Дорожный просвет вот только прискорбно мал — 145 мм, так что асфальт лучше не покидать. Багажник по объему примерно как у Мазды — 505 л.
4. Hyundai i40
На вторичке i40 чуть дешевле Сонаты, и за те же 800 тысяч доступны машины 2014–2015 годов, хотя это близкие родственники.
Коробки передач этой модели совпадают с «сонатовскими», а набор моторов иной. Здесь младший — 1.6 (135 л.с.), старший 2.0 (G4NC, 150 л.с.). Никаких оригинальных проблем с ними нет.
У i40, которую изначально создавали под дороги Евросоюза, не особо стойкая подвеска. После пробега 50 тысяч км замены могут потребовать передние амортизаторы и ступичные подшипники, а к 100 тысячам назреет обстоятельная ревизия. Недолговечна и рулевая рейка. Распространены различные отказы электрики.
В остальном отзывы о машине хорошие, уровень оснащения достойный.
Клиренс 147 мм — не подарок. Багажник объемный — 525 л.
5. Opel Insignia
Цены здесь стартуют с 700 тысяч, но пробег будет за двести. Лучше присмотреть машину посвежее: 2012–2013 года с пробегом около сотни.
Осторожно отнеситесь к выбору двигателя. По-настоящему живуч старый атмосферник 1.8 (140 л.с.), но сочетается только с механикой. Высокий уровень надежности, но явная нехватка динамики для тяжелой машины.
Все остальные бензиновые с наддувом — 1.4, 1.6 и 2.0 (от 140 до 249 л.с.). Относительно беспроблемный из них 1.4, два других капризны и наделены рядом проблем. Достоин внимания турбодизель 2.0 (160 л.с.). У него хорошая репутация и ресурс до полумиллиона. Автомат — японский Aisin.
Автомобиль был недооценен в России, хоть и вышел весьма гармоничным: хорошая управляемость, комфорт, богатое оснащение. Просвет — 160 мм, багажник — 500 л.
6. Ford Mondeo II (рестайлинг)
Для покупки Mondeo хватит и 550 тысяч, но хорошие экземпляры 2012–2014 годов меньше чем за 700 не найти. У всех двигателей (в ходу два семейства — старое доброе Duratec и новое не столь доброе EcoBoost) есть локальные недостатки, но совсем уж кошмарных среди них нет. Оптимальным выглядит сочетание атмосферника 2.3 (161 л.с.) или дизеля 2.0 (140 л.с.) с гидроавтоматом. Версий с роботом PowerShift лучше избегать — он и новый-то хандрил, а в подержанном виде это почти гарантированный источник головной боли.
В остальном к Mondeo вопросов нет. Подвеска плотная, кузов гниет неохотно, и даже выглядит он до сих пор интересно.
Клиренс скромный — 130 мм, багажник объемом 493 л не впечатляет. Главный рыночный козырь — невысокая цена. И своих денег машина стоит.
Лучше не надо!
В наш топ-6 не попал Volkswagen Passat. За 800 тысяч доступно поколение B7 (2011–2015) всех лет выпуска. Им экстренно заменили крайне неудачное B6, но все равно вышло что-то не то. Турбомоторам 1.4 и 1.8 TSI подтянули надежность и ресурс только к 2014 году, хотя склонность к закоксовке и слабоватый привод ГРМ остались.
Вместо обычного автомата на всех машинах робот DSG. Приемлемое и довольно распространенное сочетание — 1.8 с МКП, но мотор требует тщательного ухода. По подвеске и эргономике этот Passat хорош.
По схожим причинам отвергаем Nissan Teana. Его продавали почему-то в единственной комбинации: хороший мотор 2.5 с «нехорошим» вариатором Jatco JF016E, чей ресурс крайне нестабилен. К тому же Teana неожиданно оказалась ломкой. Наряду с Фордом Mondeo VI ее можно купить за 600–700 тысяч рублей, но сразу быть готовым к дорогому ремонту.
Обходите такие модели стороной. Удачного выбора!
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Фото: фирмы-производители