Большой автомобиль за 800 000 рублей? Вот 6 лучших предложений вторички

За такие деньги лучше искать легковушку, а не кроссовер. При сравнимых ценах она будет в лучшем состоянии. Да и потом в эксплуатации обойдется дешевле.

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За 800 тысяч новый Solaris и даже Весту уже не купить. Сейчас на щедро нафаршированную дилерскими допами машину и миллиона-то может не хватить. Но с этой суммой становится интересным сегмент подержанных седанов класса D — длиной 4,7–4,9 м. Денег достаточно, чтобы взять машину не старше десяти лет в приличном состоянии.

1. Toyota Camry VI (рестайлинг)

800 тысяч рублей на десятилетнюю Camry с пробегом под 200 тысяч хватает с трудом — результат безумной популярности всего, что носит эмблему Тойоты. Но при упорстве найти неплохой экземпляр можно — с моторами 2.4 (167 л.с.) или 3.5 (277 л.с.), механикой или автоматом (Aisin, 5 или 6 ступеней).

Моторы атмосферные, надежные. Агрегат 2.4 даже называют вечным. Это преувеличение, но 400 тысяч км он выдерживает. Важнейшее достоинство — никаких роботов и вариаторов, только классические автоматы.

Машину ценят за высокую надежность вообще и баланс качеств, близкий к идеалу. Сетуют на слишком мягкую подвеску — но так она и не была создана, чтобы скакать по ямам. На нормальных дорогах к ней вопросов нет. Просвета в 160 мм достаточно, а 535 л багажника — прекрасный для машин этого класса размер.

2011 — последний год продаж VI поколения, все детские болезни вылечены модернизациями. А Camry VII на вторичке, этого же года выпуска — уже другие деньги, самая дешевая — 925 тысяч.

2. Mazda 6 II (рестайлинг) или III

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С Маздой ситуация почти такая же: машины есть и моложе, 8–9 лет, но тоже с изрядными пробегами. Механические коробки встречаются чаще, чем у Camry, двигатели в плане отдачи чуть скромнее — 1.8 (120 л.с.) или 2.0 (147 л.с.). С мотором 2.5 (170 л.с.) Mazda обычно дороже восьмисот тысяч. Из автоматических коробок — только классический гидроавтомат. Все главные агрегаты без особых болячек и живут свыше 200–250 тысяч км.

В противоположность Camry у «шестерки» отмечают слишком жесткую подвеску (одна из причин частых поломок рулевой рейки). Есть претензии к шумоизоляции и мелкие нарекания по эргономике. Но ни одного замечания по управляемости, которая считается эталонной — и это главная фишка модели.

На рестайлинговых машинах просвет увеличили до 165 мм, багажник относительно Camry меньше незначительно (на 26 л).

В городских соленых зимах довольно быстро ржавеет. При выборе необходимо проверять состояние критических мест — капота, задних колесных арок, нижних кромок дверей.

3. Kia Optima III

За 800 тысяч можно взять Оптиму 2012–2013 года выпуска (возможно и еще чуть моложе). И тут уже разумные пробеги в 100–120 тысяч км — не редкость.

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Интернет заполонен критикой моторов 2.0 (G4ND, 150 л.с.) и 2.4 (G4KE, 180 л.с.). Дескать, у первого задиры, у второго проворачивает вкладыши. В реальности доля машин, с которыми это произошло, ничтожно мала. Отсюда и признание Оптимы таксистами, у них она служит 300–400 тысяч км. Коробки передач живучие и беспроблемные, включая гидроавтомат.

Автомобиль собрал довольно противоречивые отзывы. С одной стороны жалобы на невеликий ресурс опорных подшипников и тормозных дисков, быстрый износ материалов салона. С другой — «проехал 200 тысяч и ничего не сломалось». Общее ощущение: Оптиме во многих аспектах чуточку не достает до «японцев» (например, в стойкости краски). Но в целом автомобиль приятный и достойный. И не особо ржавеет.

Дорожный просвет вот только прискорбно мал — 145 мм, так что асфальт лучше не покидать. Багажник по объему примерно как у Мазды — 505 л.

Часты жалобы на стук рулевого механизма. Виновники обычно — изношенная эластичная муфта электроусилителя руля или правая опорная втулка рейки.

4. Hyundai i40

На вторичке i40 чуть дешевле Сонаты, и за те же 800 тысяч доступны машины 2014–2015 годов, хотя это близкие родственники.

Коробки передач этой модели совпадают с «сонатовскими», а набор моторов иной. Здесь младший — 1.6 (135 л.с.), старший 2.0 (G4NC, 150 л.с.). Никаких оригинальных проблем с ними нет.

У i40, которую изначально создавали под дороги Евросоюза, не особо стойкая подвеска. После пробега 50 тысяч км замены могут потребовать передние амортизаторы и ступичные подшипники, а к 100 тысячам назреет обстоятельная ревизия. Недолговечна и рулевая рейка. Распространены различные отказы электрики.

В остальном отзывы о машине хорошие, уровень оснащения достойный.

Клиренс 147 мм — не подарок. Багажник объемный — 525 л.

Разработан в Европе и под европейские вкусы. И потому красив. К сожалению, это не подтверждено коррозионной стойкостью, причем после рестайлинга (2015) стало хуже.

5. Opel Insignia

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Цены здесь стартуют с 700 тысяч, но пробег будет за двести. Лучше присмотреть машину посвежее: 2012–2013 года с пробегом около сотни.

Осторожно отнеситесь к выбору двигателя. По-настоящему живуч старый атмосферник 1.8 (140 л.с.), но сочетается только с механикой. Высокий уровень надежности, но явная нехватка динамики для тяжелой машины.

Все остальные бензиновые с наддувом — 1.4, 1.6 и 2.0 (от 140 до 249 л.с.). Относительно беспроблемный из них 1.4, два других капризны и наделены рядом проблем. Достоин внимания турбодизель 2.0 (160 л.с.). У него хорошая репутация и ресурс до полумиллиона. Автомат — японский Aisin.

Автомобиль был недооценен в России, хоть и вышел весьма гармоничным: хорошая управляемость, комфорт, богатое оснащение. Просвет — 160 мм, багажник — 500 л.

Отлично продавался в Европе, а у нас не пошел. Запредельно насыщен электроникой, чьи сбои иногда раздражают — например, сообщения о несуществующих неисправностях.

6. Ford Mondeo II (рестайлинг)

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Для покупки Mondeo хватит и 550 тысяч, но хорошие экземпляры 2012–2014 годов меньше чем за 700 не найти. У всех двигателей (в ходу два семейства — старое доброе Duratec и новое не столь доброе EcoBoost) есть локальные недостатки, но совсем уж кошмарных среди них нет. Оптимальным выглядит сочетание атмосферника 2.3 (161 л.с.) или дизеля 2.0 (140 л.с.) с гидроавтоматом. Версий с роботом PowerShift лучше избегать — он и новый-то хандрил, а в подержанном виде это почти гарантированный источник головной боли.

В остальном к Mondeo вопросов нет. Подвеска плотная, кузов гниет неохотно, и даже выглядит он до сих пор интересно.

Клиренс скромный — 130 мм, багажник объемом 493 л не впечатляет. Главный рыночный козырь — невысокая цена. И своих денег машина стоит.

С точки зрения надежности идеален старый «фокусовский» мотор 1.6, но его 110 сил явно не хватает тянуть большую машину, что выражается в расходе топлива порядка 12–13 л на сотню.

Лучше не надо!

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В наш топ-6 не попал Volkswagen Passat. За 800 тысяч доступно поколение B7 (2011–2015) всех лет выпуска. Им экстренно заменили крайне неудачное B6, но все равно вышло что-то не то. Турбомоторам 1.4 и 1.8 TSI подтянули надежность и ресурс только к 2014 году, хотя склонность к закоксовке и слабоватый привод ГРМ остались.

Вместо обычного автомата на всех машинах робот DSG. Приемлемое и довольно распространенное сочетание — 1.8 с МКП, но мотор требует тщательного ухода. По подвеске и эргономике этот Passat хорош.

По схожим причинам отвергаем Nissan Teana. Его продавали почему-то в единственной комбинации: хороший мотор 2.5 с «нехорошим» вариатором Jatco JF016E, чей ресурс крайне нестабилен. К тому же Teana неожиданно оказалась ломкой. Наряду с Фордом Mondeo VI ее можно купить за 600–700 тысяч рублей, но сразу быть готовым к дорогому ремонту.

Обходите такие модели стороной. Удачного выбора!

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Фото: фирмы-производители