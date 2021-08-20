Машина для всей семьи: выбираем хорошую и недорогую

Этим критериям отвечают... микроавтобусы! Вы их не рассматривали? Напрасно!

Большие минивэны — их еще называют максивэнами, а прежде величали микроавтобусами — пользуются ограниченным, но устойчивым спросом. В этом они родственны универсалам: многие их хотят, но не всем они по карману. Самые «бюджетные» из новых сегодня предлагают за 2,7 млн рублей. Недешевы они и в подержанном виде, но ряд преимуществ оставляет их востребованными и желанными.

Достоинств — много

Огромный салон, комфорт, экономичные двигатели и плотная подвеска (сзади иногда — зависимая), у некоторых моделей — еще и клиренс 180–200 мм. Такая машина для длительных путешествий всей семьей с собакой — то, что надо. А для дачи? Прелесть!

К тому же микроавтобусы можно смело отнести к числу наиболее живучих транспортных средств. Для машин старых поколений (до 2015 года) полмиллиона километров — не последний рубеж. На вторичке есть экземпляры с заявленным пробегом свыше 700 тысяч км. И некоторые всё еще в приемлемом состоянии!

Подобные достижения немыслимы для большинства современных массовых седанов и кроссоверов. Но микроавтобусы — коммерческая техника, и производители прекрасно осведомлены, что ресурс главных агрегатов в 200–250 тысяч км перевозчиков вряд ли устроит. Volkswagen и на коммерческие модели дает двухлетнюю гарантию без ограничения пробега, зная, что в перевозках годовой пробег достигает 100–120 тысяч км. Выходит, уверен, что 200 тысяч машина выдержит без серьезных поломок. И предлагает дополнительно два года постгарантийной поддержки.