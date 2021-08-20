Машина для всей семьи: выбираем хорошую и недорогую

Большие минивэны — их еще называют максивэнами, а прежде величали микроавтобусами — пользуются ограниченным, но устойчивым спросом. В этом они родственны универсалам: многие их хотят, но не всем они по карману. Самые «бюджетные» из новых сегодня предлагают за 2,7 млн рублей. Недешевы они и в подержанном виде, но ряд преимуществ оставляет их востребованными и желанными.
Достоинств — много
Огромный салон, комфорт, экономичные двигатели и плотная подвеска (сзади иногда — зависимая), у некоторых моделей — еще и клиренс 180–200 мм. Такая машина для длительных путешествий всей семьей с собакой — то, что надо. А для дачи? Прелесть!
К тому же микроавтобусы можно смело отнести к числу наиболее живучих транспортных средств. Для машин старых поколений (до 2015 года) полмиллиона километров — не последний рубеж. На вторичке есть экземпляры с заявленным пробегом свыше 700 тысяч км. И некоторые всё еще в приемлемом состоянии!
Подобные достижения немыслимы для большинства современных массовых седанов и кроссоверов. Но микроавтобусы — коммерческая техника, и производители прекрасно осведомлены, что ресурс главных агрегатов в 200–250 тысяч км перевозчиков вряд ли устроит. Volkswagen и на коммерческие модели дает двухлетнюю гарантию без ограничения пробега, зная, что в перевозках годовой пробег достигает 100–120 тысяч км. Выходит, уверен, что 200 тысяч машина выдержит без серьезных поломок. И предлагает дополнительно два года постгарантийной поддержки.
Какая нужна категория в водительских правах?
У многих микроавтобусов есть модификации «макси» — например, популярный Ford Transit у нас продавался, в основном, с числом мест от 11 до 18.
Водительские права «легковой» категории В годны только для машин массой до 3500 кг, имеющих до восьми пассажирских мест, плюс -водитель.
Для микроавтобусов вместимостью свыше восьми пассажиров в правах необходимо открывать «автобусную» категорию D — и проходить техосмотр дважды в год. Просто демонтировать «лишние» сиденья недостаточно — ГИБДД ориентируется на данные техпаспорта. Переоборудование автобуса из 13‑местного в 8‑местный или наоборот требует технической экспертизы и внесения изменений в ПТС и СТС.
А какие недостатки?
В городе такой большой автомобиль не идеален. Ему недостает маневренности, неизбежны сложности при парковке, в пробках выйдет большой расход топлива.
Подробно про пробег
Большинство максивэнов на вторичный рынок попадает как раз после службы в корпоративных парках. Машины с небольшим пробегом встречаются редко. Чем выше показания одометра, тем сильнее соблазн их скрутить.
Самый очевидный способ выявить «скрутку» — сравнение года выпуска и пробега. Годовой пробег подобных машин где-то посередине между частными легковушками и такси — 30–50 тысяч км. И если для пятилетней машины заявлено всего тысяч сто — следует уточнить, почему так мало. Определенные подсказки дают степень потертости дворниками ветрового стекла, состояние сиденья водителя и руля.
Точечная ржавчина на кузове — предмет торга, но не показатель пробега. А вот развитые очаги коррозии в районе порогов и колесных арок — да. Хорошие хозяева умеют поддерживать кузов в практически идеальном состоянии до 10–12 лет. Поэтому не повредит оценить состояние ходовой части: скрипы, постукивания, реакции при проезде неровностей помогут оценить износ. Проверка толщиномером лакокрасочного покрытия также желательна. Для возрастных машин рекомендуем диагностику двигателя — особенно если он с наддувом. У такого больше вероятность скрытых повреждений из-за перегревов и засорения масляных трактов.
Ищите техпаспорт с минимумом владельцев, и лучше, чтобы машина была продана новой уже в нашей стране — так есть шанс отследить ее историю.
Наилучшим выбором будет микроавтобус не старше 12 лет, с пробегом не выше 200 тысяч км и из числа наиболее массовых — их проще обслуживать и перепродать через какое-то время. Несколько таких моделей представляем подробнее — листайте.