Новый немецкий кроссовер от 1,6 млн руб.: тест и видео

Volkswagen Taos российской сборки - автомобиль хороший. Но мог бы быть и подешевле...

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Я бы тоже с удовольствием вернулся во времена доллара по 30 и упакованного Дастера за 700 тысяч. А реалии таковы, что за 1,6 миллиона рублей можно купить Volkswagen Taos с мотором 1.6 MPI на «ручке» в базовой комплектации и с передним приводом. Это по прайсу, без дилерской наценки!

Но и эта цена — рекламная. Других версий с атмосферником на старте продаж нет, а следующая ступень — переднеприводный Taos 1.4 TSI с 8‑ступенчатым автоматом за 1,86 млн. С учетом опций стоимость самой дорогой машины уходит за 2,35 млн. За такие деньги скромный локализованный кроссовер должен быть идеальным!

Едет?

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В дни теста в Приэльбрусье держалась температура +30…35 ˚C. Высота над уровнем моря — до 2200 м. Да еще и максимально зажатый шестой экологический класс. Поэтому я не удивился тому, что с водителем и одним пассажиром Taos со 150‑сильным турбомотором едет не слишком резво. Веселеет только если выбрать спортивный или внедорожный режим ездовых настроек шайбой на тоннеле. Помнится, Skoda Karoq по Москве ехала пободрее — поэтому с выводами о тяговитости Таоса подожду до равнинных тестов.

Попробовать удалось не только полноприводный вариант с роботом DSG, но и переднеприводный с классическим 8‑ступенчатым Айсином. Заметной разницы в работе трансмиссий я не почувствовал. И это комплимент в адрес гидромеханического автомата: многие по-прежнему верят только в гидромеханику, а робот годами портил себе имидж.

Выбирайте дорогу

Время идет, а платформа MQB своих позиций не сдает. Taos охотно следует за рулем и умеренно кренится в виражах. Одно из лучших шасси в классе в плане управляемости!

Перфекционизм заканчивается вместе с хорошим асфальтом. Жестко! Хуже всего подвеска отрабатывает грубые одиночные выбоины. А, к примеру, по заляпанной заплатками дороге Volkswagen едет сносно.

Volkswagen Taos 1.4 TSI 4×4. Цена в России от 1 626 900 ₽. За доплату рефлекторные LED-фары заменят на линзованные адаптивные (на фото), со светящейся полосой на всю решетку радиатора и ходовыми огнями в стиле BMW. За автокорректор и функцию поворота пучков спасибо, но хотелось бы еще омыватель и противотуманки. Ближний свет яркий, но светит под нос: ехать некомфортно. Дальний отличный и умеет включаться-выключаться автоматически.

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Значительная часть моего маршрута проходила вне асфальта — а проселки в горах усеяны камнями. Принцип «больше скорость — меньше ям» здесь сработал. А если ехать на Таосе крадучись, сможешь посчитать каждый камушек. Как только скорость переваливает за 50 км/ч, становится куда лучше. Местами увлекался и уходил за 80 км/ч — Taos сдюжил. Но машину жалко! Или просто повезло: под защитой двигателя всего 170 мм. Возникающие заносы мягко гасила система стабилизации. И дорожные шины Pirelli Scorpion показали себя молодцом: порезов не словили, хотя имели право. За китайской докаткой Linglong лезть не пришлось.

Приятно удивил акустический комфорт — тихо даже на шершавом асфальте. Хороши и тормоза с четко нарастающим замедлением, которое легко контролировать перемещением педали и усилием на ней.

На хорошей дороге Taos достоин подражания. А вот отдельные крупные неровности он переносит плохо. На проселке и на асфальте с заплатками ход тем мягче, чем больше скорость.

МЕДИАСИСТЕМА — ЗАЧЕТ!

В комплектации Joy! интерьер развеселили оранжевыми вставками на панели и дверях и акцентами на сиденьях того же цвета. Фольксвагеновскую строгость это не скрывает, но всяко лучше, чем тотальная унылость Карока. У цифровой приборки на 10 дюймов три варианта дизайна и меняющийся цвет (синий, красный, желтый) в зависимости от выбранного ездового режима.

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Гордость Таоса — новая медиасистема, которую он получил первым среди всех моделей концерна. Богатый по меркам сегмента дисплей на 10 дюймов работает не хуже смартфона — без задержек, с хорошей реакцией даже на мультитач.

Меню полностью переоформлено, но сохранило немецкую логику. Операционная система Android позволяет загружать сторонние приложения, включая полезный для водителя Яндекс.Навигатор. И это едва ли не первый случай, когда программа работает без глюков, будучи интегрированной в штатную систему.

Эргономика

О фольксвагеновской эргономике сказано многое. Отдельные детали не меняются десятилетиями, и не приходит в голову за это упрекать — потому что удобно. Без лишнего пафоса немцы поставили на В‑кроссовер все четыре стекло­подъемника с авторежимом.

Сзади очень комфортно вдвоем, а третий тут лишний. Есть редкая опция — центральный подлокотник. А так всё стандартно: дефлекторы, порты USB-C, обогрев.

Климат-контроль в небольших машинах нередко плохо работает в авторежиме: производители экономят на датчиках, производительности или тщательной настройке. У Таоса он двухзонный и с отличным алгоритмом: даже в машинах гораздо более дорогих автоматика не всегда столь адекватна. Обогрев передних сидений и руля по всему ободу входят в стартовую комплектацию.

Багажник даже с урезанным полным приводом объемом (418 л против 500 литров у версии 4×2) один из лучших в классе. Жаль, что фиксаторов грузов на липучках (как у Карока) Таосу пока не досталось.

На чем сэкономили?

Пластик исключительно жесткий — мягкими сделаны только подлокотники дверей. Пространство под очечник на потолочной консоли есть, но вместо него — заглушка. В бардачке нет ни подсветки, ни вывода от кондиционера. Хотя всё это есть в родственном Кароке. Копеечный скребок для льда — и тот для Таоса зажали. Не достались Фольксвагену и коленная подушка безопасности, и обогрев форсунок стеклоомывателя?

KAROQ В ГРИМЕ

На глаз родство Таоса с Кароком выдает только линия бокового остекления. Volkswagen на 35 мм длиннее и на символический миллиметр ниже.

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По набору версий Фольксвагену со Шкодой пока не тягаться. У Фолькса — восемь базовых вариантов в прайс-листе, причем только одна с доступным двигателем 1.6. У Шкоды — десять модификаций, из которых четыре с атмосферником. Дополнительных пакетов и отдельных опций у Карока тоже заметно больше.

А вот в фиксированных комплектациях у Таоса больше оборудования. В минимальный набор Respect включены светодиодный ближний и дальний свет, шесть подушек безопасности (у Шкоды четыре), круиз-контроль, ограничитель скорости, обогрев руля и датчик света. За всё это покупатели базового Карока должны доплатить.

Во втором снизу уровне оснащения Status появляются, среди прочего, электроприводы сиденья водителя и медиасистема с дисплеем на 10 дюймов и Яндекс.Навигатором. В топе не нужно доплачивать за обогрев задних сидений и ветрового стекла, цифровую комбинацию приборов, ассистент управления дальним светом и другие опции.

Если оснастить Шкоду так же, как Volkswagen, она и стоить станет столько же.

***

Volkswagen Taos неплох, но не идеален. Ценник отпугнет многих. Но Taos прельстит тех, кто не видит для себя иного автомобиля, кроме немецкого. И тех, кто в каких-то мелочах считает его более привлекательным, нежели Karoq.

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Volkswagen Taos 1.4 TSI 4×4

Длина / ширина / высота / база 4417 / 1841 / 1600 / 2638 мм

4417 / 1841 / 1600 / 2638 мм Объем багажника 418 л

418 л Снаряженная масса 1467 кг

1467 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1395 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 5000 об/мин; 250 Н·м при 1500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1395 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 5000 об/мин; 250 Н·м при 1500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 8,9 с

8,9 с Максимальная скорость 190 км/ч

190 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑95, АИ‑98 / 55 л

АИ‑95, АИ‑98 / 55 л Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 10,1 / 8,0 / 6,7 л / 100 км

10,1 / 8,0 / 6,7 л / 100 км Трансмиссия полный привод; Р7