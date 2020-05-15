6 недостатков Skoda Karoq (по мнению первых владельцев)

Несмотря на продуманность кроссовера в целом, в машине есть ряд недочетов. Один из них можно устранить изолентой.

Материалы по теме Skoda Karoq российской сборки: самый детальный обзор

У новой модели Skoda, появившейся в продаже недавно, множество преимуществ, которые отмечали эксперты «За рулем» во время сравнительного тест-драйва. Но как бы он ни был хорош, у него есть и недостатки. Возможно, большинству они покажутся несущественными — не каждый, подбирая автомобиль для себя, обратит внимание на то, что раздражает других.

Чтобы составить объективную картину, мы изучили несколько десятков развернутых отзывов первых владельцев Skoda Karoq, в которых представлены плюсы и минусы кроссовера, и приводим самые интересные.

Хорошо, но низко...

Некоторые владельцы, пересевшие на Karoq с других кроссоверов, отмечают непривычность «легковой» посадки. То есть автомобиль не воспринимается как кроссовер. К тому же дорожный просвет у него не самый большой в классе — 160 мм, как у седана или хэтчбека.

То губой бампера, то еще чем-нибудь чиркаю. Выходишь, и сразу на земле нога, не надо тянуться, как на Тигуане. А так отличный салон, шумка, управляемость, — пишет пользователь romcer на форуме, посвященном Шкоде Карок.

...грязно

Порой владельцы называют Karoq «грязнулей» из-за того, что во время дождя и после него пачкаются боковые зеркала заднего вида, «становясь бесполезными», а передние боковые стекла закидываются летящей из-под дворников жижей. Кроме того, дворник оставляет большую неочищаемую зону вдоль левой стойки, от чего страдает обзорность. Быстро пачкаются радар адаптивного круиз-контроля и камера заднего вида.

Довольно большая неочищенная зона остается у левого дворника, навскидку сантиметров 6–7. Глаз не сильно мозолит, но когда будет «грязная» погода, это минус к обзорности. Спасает, что есть на автомобиле экстренная система торможения, но в комплектациях попроще её нет, — делится опытом на Дроме 37-летний владелец Карока из Нижнего Новгорода.

...скрипуче

Претензии вызывает и скрип замков дверей во время движения по волнистым лесным или проселочным дорогам. Справедливости ради следует отметить, что подобные скрипы наблюдаются у многих машин. Но вылечить это можно, обмотав скобы изолентой или подобным материалом. К слову, есть жалобы на скрипучие ручки закрывания дверей. Проблема отмечена и у замка двери багажника, который плохо цепляется за скобу, и закрыть дверь с первого раза не всегда получается — приходится хлопать сильнее.

Скрипящие замки дверей при прохождении значительных неровностей (по проселочной дороге без асфальта). Решение есть — обмотать скобы изолентой либо чем-то другим, но я пока не придумал, чем именно (хочу чтобы выглядело эстетично). Плохо закрывается пятая дверь, приходится хлопать, но не всегда получается закрыть с первого раза, — пишет на wroom.ru пользователь xxxman.

...хлопотно

Большинству владельцев Skoda Karoq не нравится обилие глянцевых поверхностей в салоне, которые быстро покрываются отпечатками пальцев и пылью. Презентабельный вид из-за этого теряют не только экраны, но и элементы отделки салона: «надо иметь в машине жидкость и специальную тряпочку для чистки». Та же проблема отмечалась и у Шкоды Кодиак.

Вечно пачкающийся пластик — даже к бабке не ходи, как он пачкается. Его придется чем-то обработать или пленкой обклеить, — пишет владелец на клубном форуме Шкоды.

Слабости мультимедийной системы

Не лучшей оказалась и мультимедийная система Swing, которая периодически теряет связь со смартфоном и «по ощущениям выдает не более 5 ватт на канал», а также периодически теряет связь со смартфонами. Сравнивая аудиосистемы Октавии и Карока, автовладельцы отмечают, что в кроссовере она заметно слабее.

Штатные колонки не такие уж и мощные, и более-менее просчитаны. Свинг их еще тянет. Крутить больше 17–18 делений не рекомендую, там уже идут искажения, что нехорошо для динамиков, — предупреждает на Drive2 пользователь denis-s13.

Проблемы старта

Не всем нравится и начало работы роботизированной коробки DSG, из-за чего машина реагирует на нажатие педали газа резким рывком, жалуется Максим на wroom.ru.

Возможно, это связано с обкаткой, буду наблюдать. Управление тягой пока непонятное. Машина дерганая, резко, рывком реагирует на нажатие на педаль газа, — описывает он ощущения.

Некоторые из отмеченных владельцами недостатков, скорее всего, не носят массового характера и могут быть устранены у официального дилера при обращении.

В остальном Skoda Karoq вызывает у владельцев восторг. Все дружно хвалят просторный салон с удобными креслами, вместительный багажник, динамику, яркий свет фар. Плотная шумоизоляция, непробиваемая (почти) подвеска и прекрасная управляемость — всё это отмечают и эксперты «За рулем».

Чем российская версия кроссовера Skoda Karoq отличается от европейской, вы можете узнать здесь.

Фото: Skoda