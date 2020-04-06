Сегодня, в 6:00 3 отличия российского Skoda Karoq от европейского Эксперт «За рулем» протестировал адаптированную для нас версию чешского кроссовера.
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Эта модель добиралась до нашего рынка два года. Европейский Карок мы
тестировали, но российская версия существенно отличается, причем в лучшую сторону.
Чем хорош наш
Skoda Karoq? 1. В России не будут продаваться кроссоверы с однолитровыми турбированными двигателями. Для нас компания приберегла проверенные ЕА211. Сначала в продаже появится версия со 150-сильным TSI объемом 1,4 литра, а летом — 1,6-литровый бензиновый атмосферник MPI мощностью 110 л.с. Турбомотор и автоматическая коробка передач обеспечивают кроссовер великолепной динамикой, которая видна не только на бумаге (8,8 секунды до 100 км/ч). 2. Skoda Karoq оснащается не роботом, а классическим 8-ступенчатым автоматом Aisin серии 8F. Он не так быстр, как роботизированная коробка с двумя сцеплениями, но должен быть надежнее робота.
3. Подвеска кроссовера подверглась небольшой доработке. Ее настройки изменились, и, сравнивая ходовые качества европейской и российской версий, стало ясно, что кроссовер для нашего рынка немного мягче. При этом автомобиль не стал менее устойчивым и управляется не хуже.
Вывод по итогам нашего тест-драйва многообещающий:
Не зря ждали! Karoq — правильный, сбалансированный. Промах пока один: доступны лишь две комплектации (Ambition и Style) и один мотор-трансмиссионный вариант: только передний привод, только 150 ‑ сильный турбомотор и только автомат.
Однако версии с полным приводом, а также с недорогим 110-сильным двигателем появятся в продаже летом.
Все подробности теста российской версии Skoda Karoq и выводы эксперта читайте в апрельском выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже! Фото: Skoda
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