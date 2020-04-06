3 отличия российского Skoda Karoq от европейского — журнал За рулем

3 отличия российского Skoda Karoq от европейского

Эксперт «За рулем» протестировал адаптированную для нас версию чешского кроссовера.

Skoda Karoq
Skoda Karoq

Skoda > Karoq

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Самая доступная версия Skoda Karoq: уже можно заказывать

Эта модель добиралась до нашего рынка два года. Европейский Карок мы тестировали, но российская версия существенно отличается, причем в лучшую сторону.

Чем хорош наш Skoda Karoq?

1. В России не будут продаваться кроссоверы с однолитровыми турбированными двигателями. Для нас компания приберегла проверенные ЕА211. Сначала в продаже появится версия со 150-сильным TSI объемом 1,4 литра, а летом — 1,6-литровый бензиновый атмосферник MPI мощностью 110 л.с. Турбомотор и автоматическая коробка передач обеспечивают кроссовер великолепной динамикой, которая видна не только на бумаге (8,8 секунды до 100 км/ч).

2. Skoda Karoq оснащается не роботом, а классическим 8-ступенчатым автоматом Aisin серии 8F. Он не так быстр, как роботизированная коробка с двумя сцеплениями, но должен быть надежнее робота.

3. Подвеска кроссовера подверглась небольшой доработке. Ее настройки изменились, и, сравнивая ходовые качества европейской и российской версий, стало ясно, что кроссовер для нашего рынка немного мягче. При этом автомобиль не стал менее устойчивым и управляется не хуже.

Вывод по итогам нашего тест-драйва многообещающий:

Не зря ждали! Karoq — правильный, сбалансированный. Промах пока один: доступны лишь две комплектации (Ambition и Style) и один мотор-трансмиссионный вариант: только передний привод, только 150сильный турбомотор и только автомат.

Однако версии с полным приводом, а также с недорогим 110-сильным двигателем появятся в продаже летом.

Все подробности теста российской версии Skoda Karoq и выводы эксперта читайте в апрельском выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!

Фото: Skoda

3 отличия российского Skoda Karoq от европейского

Эксперт «За рулем» протестировал адаптированную для нас версию чешского кроссовера.

3 отличия российского Skoda Karoq от европейского — фото 11146733 отличия российского Skoda Karoq от европейского — фото 11146723 отличия российского Skoda Karoq от европейского — фото 11146753 отличия российского Skoda Karoq от европейского — фото 11146713 отличия российского Skoda Karoq от европейского
3 отличия российского Skoda Karoq от европейского

Эксперт «За рулем» протестировал адаптированную для нас версию чешского кроссовера.

3 отличия российского Skoda Karoq от европейского — фото 11146723 отличия российского Skoda Karoq от европейского — фото 11146713 отличия российского Skoda Karoq от европейского — фото 11146753 отличия российского Skoda Karoq от европейского — фото 11146733 отличия российского Skoda Karoq от европейского
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Отзывы о Skoda Karoq (3)

Skoda 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Качество Шкода!

Недостатки:

Бензин — не ниже 95-го.

Комментарий:

Укороченный Шкода-Кодиак! Цена завышена.В кризис. Вот потому и езжу на своём родном чистокровной корейце серебристом Хёндай-Туссане 2008 г.в. 2.0(142л,с) передний привод , с пробегом 180 000 км. Да и бензин 95-ый. Учитывая не соответствие актанового числа заявленному на заправках — старый провере...

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