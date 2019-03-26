Спортивный родстер от... Skoda. Премьера уже в июне

Учащиеся профессионального училища Skoda работают уже над седьмым концептом. Это будет спортверсия компактного лифтбека Scala.

Материалы по теме Обновленный Skoda Rapid: подробный разбор

Проект по созданию особой Шкоды начал обретать форму, и, судя по эскизу, разработчики превратили автомобиль в родстер.

В отличие от обычного лифтбека концепт имеет две двери, уникальные бамперы и крышку багажника, большой центральный патрубок выхлопной системы, фирменные колеса RS и красные тормозные суппорты.

В интерьере отличий не много: та же панель приборов, воздуховоды, центральная консоль и информационно-развлекательная система с климат-контролем на ней, рычаг переключения передач и так далее. Даже рулевое колесо стандартное, но с красной контрастной строчкой.

О двигателях концепта пока ничего не сообщается. Вероятно, о них мы узнаем незадолго до премьеры, которая запланирована на июнь 2020 года.

Skoda Scala Spider (это, конечно же, неофициальное название) является последним в линейке концептуальных автомобилей, создаваемых студентами Skoda. В прошлом году они представили Mountiaq — пикап на базе Skoda Kodiaq, а до этого — Sunroq на основе кроссовера Karoq. Кроме того, студенты разработали пляжный багги Element на базе Citigo, купе Atero на базе Rapid Spaceback, кабриолет CitiJet Citigo и пикап FunStar Fabia.

Во время краш-тестов Skoda Scala оказался безопаснее автомобилей Mercedes-Benz и Tesla.

Фото, видео: Skoda