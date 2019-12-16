Сравнительный тест кроссоверов за 1,8–1,9 млн

Эксперты «За рулем» протестировали Kia Seltos, Skoda Karoq и Nissan Qashqai со схожими уровнями комплектаций.

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Для сравнительного теста были выбраны автомобили в одном ценовом диапазоне, имеющие схожий уровень комплектаций. Это Kia Seltos с 2-литровым мотором мощностью 150 л.с., вариатором и полным приводом в комплектации Premium за 1 829 900 рублей, Skoda Karoq со 150 сильным двигателем объемом 1,4 литра, 8-ступенчатым автоматом и передним приводом в комплектации Style за 1 871 700 рублей и Nissan Qashqai с 2-литровым 144-сильным мотором, полным приводом и вариатором в комплектации LE+ за 1 907 000 рублей.

В ходе испытаний эксперты оценили кроссоверы по десяткам параметров, начисляя баллы за удачные решения и особенности и снимая за огрехи. По сумме баллов победил кроссовер чешского производства. Однако плюсы (и минусы, конечно) есть у каждого из протестированных автомобилей.

Кресла Ниссана отличаются короткими сиденьями, а салон Kia отделан жестким пластиком, но имеет богатое оснащение. Skoda не имеет камеры заднего вида, но его тонкие передние стойки совершенно не мешают обзору. Nissan же оснащен системой кругового обзора, которой нет у конкурентов.

Места на втором ряду сидений больше в Шкоде. Nissan оказался по этому параметру теснее. В Kia решили дать больше места задним пассажирам, но из-за этого пришлось снизить объем багажника, и он оказался самым скромным. Самый же большой багажник — у Шкоды.

Самый тихий салон у Карока, но при этом кроссовер имеет самую жесткую подвеску. Коньком Селтоса стал проезд одиночных неровностей, а Qashqai хорош на убитых дорогах.

Общий вывод экспертов сводится к тому, что более новые разработки — Karoq и Seltos — опережают уже слегка устаревших Кашкая и взятую за точку отсчета Крету. По сумме баллов побеждают новички. Но Nissan и Hyundai в этом году намерены вывести новые поколения кроссоверов с улучшенными характеристиками.

Подробности сравнительного теста Kia Seltos, Skoda Karoq и Nissan Qashqai, а также выводы эксперта — в майском выпуске журнала «За рулем» (уже в продаже).

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