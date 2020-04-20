Сегодня, в 6:07 Kia Seltos, Hyundai Creta и Renault Arkana: тест-драйв в цифрах Эксперты «За рулем» провели испытания трех кроссоверов и подготовили подробный технический справочник по ним.
Материалы по теме
Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Kia Seltos, Hyundai Creta и Renault Arkana, а также выводы экспертов «За рулем» читайте
тут
.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
HYUNDAI CRETA KIA SELTOS RENAULT ARKANA Снаряжённая / полная масса
1472 / 1925 кг
1450 / 1890 кг
1571 / 1954 кг
Время разгона 0–100 км/ч
11,3 с
10,4 с
10,5 с
Максимальная скорость
179 км/ч
190 км/ч
191 км/ч
Топливо / запас топлива
АИ-92, АИ-95 / 55 л
АИ-92, АИ-95 / 50 л
АИ-95 / 50 л
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
10,6 / 6,5 / 8,0 л / 100 км
9,4 / 6,1 / 7,3 л / 100 км
9,1 / 6,1 / 7,2 л / 100 км
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
бензиновый
бензиновый
бензиновый
Расположение
спереди, поперечно
спереди, поперечно
спереди, поперечно
Конфигурация / число клапанов
Р4 / 16
Р4 / 16
Р4 / 16
Рабочий объём
1999 см³
1999 см³
1332 см³
Мощность
110 кВт / 149 л.с. при 6200 об/мин
110 кВт / 149 л.с. при 6200 об/мин
110 кВт / 150 л.с. при 5250 об/мин
Крутящий момент
192 Н·м при 4200 об/мин
180 Н·м при 4500 об/мин
250 Н·м при 1700–4000 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Тип привода
полный
полный
полный
Коробка передач
A6
CVT
CVT
Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / з.х.
4,21 / 2,64 / 1,80 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,38
2,68–0,38 / 2,82–1,82
2,63–0,38 / 1,96
Главная передача
3,65
6,05
5,69
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: спереди / сзади
McPherson / многорычажная
McPherson / многорычажная
McPherson / многорычажная
Рулевое управление
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭУР
Тормоза: спереди / сзади
дисковые, вентилируемые / дисковые
дисковые, вентилируемые / дисковые
дисковые, вентилируемые / барабанные
Шины
215/60 R17
215/55 R17
215/60 R17
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ ЗР
HYUNDAI CRETA KIA SELTOS RENAULT ARKANA Разгон 0–100 км/ч, с
11,8
10,4
10,9
Эластичность 60–100 км/ч, с
7,3
5,4
6,3
Эластичность 80–120 км/ч, с
8,1
7,2
7,5
СЕРВИС В ЦИФРАХ
Периодичность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) HYUNDAI CRETA
15 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
187
KIA SELTOS
15 000 км или 12 месяцев
5 лет или 150 000 км
195
RENAULT ARKANA
15 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
145
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)
Hyundai Creta Kia Seltos Renault Arkana Просвет
a
170 мм
180 мм
210 мм
b
230 мм
190 мм
220 мм
c
205 мм
205 мм
235 мм
Угол α
22,5°
20,0°
22,5°
β
30,5°
28,5°
27,0°
γ
19,5°
16,5°
18,5°
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал); 8 баллов — норма для машин этого класса.
Модель HYUNDAI CRETA KIA SELTOS RENAULT ARKANA Рабочее место водителя
Сиденья у «корейцев» одинаково хороши: отличный профиль, выраженная боковая поддержка. Кресло Арканы с мягкой набивкой, профиль подушки не оптимален. У Селтоса и Креты очень удобные рули, а придирка одна — скользкая кожа обода. У Арканы такой проблемы нет. Но у её руля скромный диапазон регулировки по вылету. Есть вопросы и к комбинации приборов: нагромождение рисок на шкалах. Нечётная оцифровка спидометра требует привыкания. У Селтоса отличный обзор впереди, виден капот. Однако очень быстро пачкаются боковые стёкла и зеркала. У Креты отличный обзор через салонное зеркало, хотя она тоже «грязнуля». В Аркане вполне удобная система кругового обзора, но через салонное зеркало видно немного.
Сиденье
9 9 8
Органы управления
8 9 7
Обзор
8 8 8 Салон
Передняя часть лучше всего организована в Селтосе — много отделений и площадок для мелочёвки. Самая продвинутая мультимедиа и самая качественная акустика. Уровень оснащения и продуманности в Аркане и Крете близки. По запасу пространства на заднем ряду все три машины похожи. В Селтосе и Аркане широкие проёмы, есть центральные подлокотники, да и посадка удобна. В Крете проём сильно заужен колёсной аркой. Объём багажников так же близок. У всех машин отсутствуют какие-либо средства фиксации груза — ни крюков, ни сеток.
Передняя часть
8 9 8
Задняя часть
8 9 9
Багажник
7 7 7 Ходовые качества
Самая азартная управляемость у Селтоса — отличная обратная связь, надёжное и предсказуемое поведение. Реакции на движения рулём Креты медленнее, крены больше. Машина быстрее теряет стабильность. Ещё хуже дела у Арканы: на фоне соперников управляемость не блещет. Длинный руль и большие крены. Зато у неё отличная динамика. Ещё лучше ускоряется Kia: у неё очень удачная связка мотора и коробки. Hyundai отстаёт. Тормоза у «корейцев» лучше, чем в Аркане. Но им не хватает стабильности на миксте. Renault не требует корректировки курса на смешанном покрытии.
Динамика
7 9 9
Тормоза
8 8 8
Управляемость
8 9 7 Комфорт
Renault Arkana лучше всех себя чувствует на разбитой дороге. Высший балл не позволил поставить проезд «лежачих полицейских» — на маленькой скорости подвеска отрабатывает жёстче, чем у «корейцев». Однако по энергоёмкости Arkana вне конкуренции. Уровни шума Селтоса и Renault очень близки. Hyundai — самый громкий. Больше всего мешают шумы от дороги. Возможности климат-контроля в Селтосе самые широкие. Есть даже вентиляция передних сидений. Набор обогреваемых элементов в Крете и Аркане одинаков.
Шум
7 8 8
Плавность хода
8 8 9
Климат
8 9 8 Приспособленность к России
У «корейцев» лучше развита дилерская сеть, впрочем, у Renault охват тоже неплохой. В Аркане капот поддерживается газовым упором — удобно. В Селтосе есть полноценная запаска на легкосплавном диске. В Hyundai очень сильно пачкаются пороги. Самый большой дорожный просвет у Арканы. Клиренс «корейцев» сравним по значениям, и выдающимся его назвать нельзя.
Геометрическая проходимость
8 8 9
Сервис
9 9 8
Эксплуатация
8 8 8 Промежуточная оценка 7,93 8,47 8,07 Поведение вне дороги
Kia Seltos и Hyundai Creta позволяют принудительно заблокировать межосевую муфту. Противобуксовочная система и система стабилизации у «корейцев» отключается. Кроме того, есть помощник спуска с горы. В Аркане можно заблокировать муфту. Но электроника включается после 55 км/ч. Благодаря хорошей геометрии Renault отлично чувствует себя вне асфальта. Hyundai быстрее садится на брюхо, но позволяет сильно буксовать и выбраться из ловушки. Вариатор Селтоса быстро перегревается и требуется время, чтобы он остыл и вновь включился в работу.
Энерговооруженность
8 8 7
Выносливость
8 7 8
Ходы подвесок
8 8 8 Общая оценка 7,94 8,33 8,00
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter