Kia Seltos, Hyundai Creta и Renault Arkana: тест-драйв в цифрах

Рабочее место водителя

Сиденья у «корейцев» одинаково хороши: отличный профиль, выраженная боковая поддержка. Кресло Арканы с мягкой набивкой, профиль подушки не оптимален. У Селтоса и Креты очень удобные рули, а придирка одна — скользкая кожа обода. У Арканы такой проблемы нет. Но у её руля скромный диапазон регулировки по вылету. Есть вопросы и к комбинации приборов: нагромождение рисок на шкалах. Нечётная оцифровка спидометра требует привыкания. У Селтоса отличный обзор впереди, виден капот. Однако очень быстро пачкаются боковые стёкла и зеркала. У Креты отличный обзор через салонное зеркало, хотя она тоже «грязнуля». В Аркане вполне удобная система кругового обзора, но через салонное зеркало видно немного.