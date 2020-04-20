Kia Seltos, Hyundai Creta и Renault Arkana: тест-драйв в цифрах — журнал За рулем

Kia Seltos, Hyundai Creta и Renault Arkana: тест-драйв в цифрах

Эксперты «За рулем» провели испытания трех кроссоверов и подготовили подробный технический справочник по ним.

Kia Seltos
Kia Seltos

Kia > Seltos

Renault Arkana
Renault Arkana

Renault > Arkana

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Hyundai > Creta

Материалы по теме
Seltos, Creta, Arkana — большой тест кроссоверов от 1,5 млн

Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Kia Seltos, Hyundai Creta и Renault Arkana, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

HYUNDAI CRETA

KIA SELTOS

RENAULT ARKANA

Снаряжённая / полная масса

1472 / 1925 кг

1450 / 1890 кг

1571 / 1954 кг

Время разгона
0–100 км/ч

11,3 с

10,4 с

10,5 с

Максимальная скорость

179 км/ч

190 км/ч

191 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92, АИ-95 / 55 л

АИ-92, АИ-95 / 50 л

АИ-95 / 50 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

10,6 / 6,5 / 8,0 л / 100 км

9,4  / 6,1 / 7,3 л / 100 км

9,1 / 6,1 / 7,2 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объём

1999 см³

1999 см³

1332 см³

Мощность

110 кВт / 149 л.с. при 6200 об/мин

110 кВт / 149 л.с. при 6200 об/мин

110 кВт / 150 л.с. при 5250 об/мин

Крутящий момент

192 Н·м при 4200 об/мин

180 Н·м при 4500 об/мин

250 Н·м при 1700–4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

полный

Коробка передач

A6

CVT

CVT

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / з.х.

4,21 / 2,64 / 1,80 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,38

2,68–0,38 / 2,82–1,82

2,63–0,38 / 1,96

Главная передача

3,65

6,05

5,69

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые, вентилируемые / дисковые

дисковые, вентилируемые / дисковые

дисковые, вентилируемые / барабанные

Шины

215/60 R17

215/55 R17

215/60 R17

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ ЗР

HYUNDAI CRETA

KIA SELTOS

RENAULT ARKANA

Разгон 0–100 км/ч, с

11,8

10,4

10,9

Эластичность 60–100 км/ч, с

7,3

5,4

6,3

Эластичность 80–120 км/ч, с

8,1

7,2

7,5

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО

Гарантия

Дилеры (СТОА)

HYUNDAI CRETA

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

187

KIA SELTOS

15 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

195

RENAULT ARKANA

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

145

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)

Hyundai Creta

Kia Seltos

Renault Arkana

Просвет

a

170 мм

180 мм

210 мм

b

230 мм

190 мм

220 мм

c

205 мм

205 мм

235 мм

Угол

α

22,5°

20,0°

22,5°

β

30,5°

28,5°

27,0°

γ

19,5°

16,5°

18,5°

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой ­экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал); 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель

HYUNDAI CRETA

KIA SELTOS

RENAULT ARKANA

Рабочее место водителя

Сиденья у «корейцев» одинаково хороши: отличный профиль, выраженная боковая поддержка. Кресло Арканы с мягкой набивкой, профиль подушки не оптимален. У Селтоса и Креты очень удобные рули, а придирка одна — скользкая кожа обода. У Арканы такой проблемы нет. Но у её руля скромный диапазон регулировки по вылету. Есть вопросы и к комбинации приборов: нагромождение рисок на шкалах. Нечётная оцифровка спидометра требует привыкания. У Селтоса отличный обзор впереди, виден капот. Однако очень быстро пачкаются боковые стёкла и зеркала. У Креты отличный обзор через салонное зеркало, хотя она тоже «грязнуля». В Аркане вполне удобная система кругового обзора, но через салонное зеркало видно немного.

Сиденье

9

9

8

Органы управления

8

9

7

Обзор

8

8

8

Салон

Передняя часть лучше всего организована в Селтосе — много отделений и площадок для мелочёвки. Самая продвинутая мультимедиа и самая качественная акустика. Уровень оснащения и продуманности в Аркане и Крете близки. По запасу пространства на заднем ряду все три машины похожи. В Селтосе и Аркане широкие проёмы, есть центральные подлокотники, да и посадка удобна. В Крете проём сильно заужен колёсной аркой. Объём багажников так же близок. У всех машин отсутствуют какие-либо средства фиксации груза — ни крюков, ни сеток.

Передняя часть

8

9

8

Задняя часть

8

9

9

Багажник

7

7

7

Ходовые качества

Самая азартная управляемость у Селтоса — отличная обратная связь, надёжное и предсказуемое поведение. Реакции на движения рулём Креты медленнее, крены больше. Машина быстрее теряет стабильность. Ещё хуже дела у Арканы: на фоне соперников управляемость не блещет. Длинный руль и большие крены. Зато у неё отличная динамика. Ещё лучше ускоряется Kia: у неё очень удачная связка мотора и коробки. Hyundai отстаёт. Тормоза у «корейцев» лучше, чем в Аркане. Но им не хватает стабильности на миксте. Renault не требует корректировки курса на смешанном покрытии.

Динамика

7

9

9

Тормоза

8

8

8

Управляемость

8

9

7

Комфорт

Renault Arkana лучше всех себя чувствует на разбитой дороге. Высший балл не позволил поставить проезд «лежачих полицейских» — на маленькой скорости подвеска отрабатывает жёстче, чем у «корейцев». Однако по энергоёмкости Arkana вне конкуренции. Уровни шума Селтоса и Renault очень близки. Hyundai — самый громкий. Больше всего мешают шумы от дороги. Возможности климат-контроля в Селтосе самые широкие. Есть даже вентиляция передних сидений. Набор обогреваемых элементов в Крете и Аркане одинаков.

Шум

7

8

8

Плавность хода

8

8

9

Климат

8

9

8

Приспособленность к России

У «корейцев» лучше развита дилерская сеть, впрочем, у Renault охват тоже неплохой. В Аркане капот поддерживается газовым упором — удобно. В Селтосе есть полноценная запаска на легкосплавном диске. В Hyundai очень сильно пачкаются пороги. Самый большой дорожный просвет у Арканы. Клиренс «корейцев» сравним по значениям, и выдающимся его назвать нельзя.

Геометрическая проходимость

8

8

9

Сервис

9

9

8

Эксплуатация

8

8

8

Промежуточная оценка

7,93

8,47

8,07

Поведение вне дороги

Kia Seltos и Hyundai Creta позволяют принудительно заблокировать межосевую муфту. Противобуксовочная система и система стабилизации у «корейцев» отключается. Кроме того, есть помощник спуска с горы. В Аркане можно заблокировать муфту. Но электроника включается после 55 км/ч. Благодаря хорошей геометрии Renault отлично чувствует себя вне асфальта. Hyundai быстрее садится на брюхо, но позволяет сильно буксовать и выбраться из ловушки. Вариатор Селтоса быстро перегревается и требуется время, чтобы он остыл и вновь включился в работу.

Энерговооруженность

8

8

7

Выносливость

8

7

8

Ходы подвесок

8

8

8

Общая оценка

7,94

8,33

8,00

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