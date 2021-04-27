Насколько экономичным будет VW Taos

Компания опубликовала данные расхода топлива нового Taos с 1,5-литровым двигателем. И они впечатляют.

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Переднеприводный Taos с 8-ступенчатым автоматом и 1,5-литровым 4-цилиндровым бензиновым турбомотором будет сжигать всего 8,4 литра топлива на 100 км в городском режиме. На трассе расход сократится до 6,5 литров, а средний расход бензина составит 7,6 литра.

Полноприводная версия кроссовера с тем же мотором, но 7-ступенчатым роботом DSG, будет сжигать в городе 9,4 литра на 100 км. На трассе потребление топлива упадет до 7,4 литра, а средний расход составит 8,4 литра.

В России 1,5-литровый двигатель будет дефорсирован до 150 л.с. В других странах его мощность составит 160 л.с. и 250 Нм.

Расход топлива переднеприводного Таоса с 110-сильным двигателем и 5-ступенчатой механикой должен составить около 9 литров в городе и 6-ти на трассе. С 6-ступенчатым автоматом кроссовер, предположительно, будет потреблять 9,5 литров в городе и чуть более 6-ти на трассе. Расход топлива этого двигателя, знакомого нам по VW Polo, но установленного на Taos, компания пока не сообщала.

Новая модель VW составит конкуренцию Renault Kaptur, Hyundai Creta и Kia Seltos.

Об уровне оснащения российских версий VW Taos вы можете узнать здесь.

Фото: Volkswagen AG