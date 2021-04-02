Российские комплектации кроссовера VW Taos

Эта модель меньше Тигуана, а ее конкурентами станут, например, Hyundai Creta и Renault Kaptur.

Материалы по теме VW Taos: дебют самого маленького кроссовера марки

Произошла утечка дилерских файлов с комплектациями нового кроссовера для российского рынка Volkswagen Taos.

Автомобиль будет представлен в четырех комплектациях: Respect, Status, JOY! и Exclusive.

В базовой версии Respect кроссовер получит рейлинги на крыше, светодиодные фары, передние сиденья с механической регулировкой поясничного упора и обогревами, кондиционер, круиз-контроль с функцией ограничения скорости, датчик света, мультимедийную систему с 6,5-дюймовым экраном, 8-дюймовую цифровую панель приборов, два порта USB—C, боковые зеркала с регулировкой и обогревом, запуск двигателя с кнопки и 6 подушек безопасности.

В комплектации Status этот список дополнится 16-дюймовыми легкосплавными дисками, электрорегулировками кресла водителя, передними и задними парктрониками, датчиком дождя и салонным зеркалом с автозатемнением, двухзонным климат-контролем, 10-дюймовым экраном мультимедийной системы и двумя USB—портами для задних пассажиров.

JOY! будет отличаться наличием 17-дюймовых дисков, черными обтекателями зеркал заднего вида, тонировкой задних стекол, декоративными вставками в салоне оранжевого цвета, атмосферной подсветкой, системой бесключевого доступа, камерой заднего вида, обогревом лобового стекла и электроприводом складывания боковых зеркал.

В топовой комплектации Exclusive добавляются серебристые рейлинги, хромовые вставки на бамперах и в салоне, адаптивные фары с соединяющей их полоской на решетке радиатора, автономная система управления дальним светом, комбинированная обивка сидений, подлокотник для задних пассажиров, обогрев задних сидений и 10-дюймовая панель приборов.

Среди опций — электропривод двери багажника, ассистент парковки, системы удержания в полосе движения, автономного торможения и мониторинга слепых зон, автономный отопитель салона и адаптивный круиз-контроль.

Российские цены на кроссовер Volkswagen Taos пока не озвучены.

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Фото: Volkswagen, vw-clubs.ru