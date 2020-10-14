VW Taos: дебют самого маленького кроссовера марки

Считается, что он будет конкурировать с Kia Seltos, хотя по габаритам оказался чуть крупнее.

Эксперты полагают, что Taos со временем заменит Гольф, но Volkswagen эти домыслы отрицает. В любом случае, Taos расширил линейку кроссоверов VW и стал самым младшим в их ряду. На данный момент цена «старшего» Tiguan в базовом оснащении начинается от 25 000 долларов, поэтому ожидается, что более компактный Taos будет стоить дешевле, возможно, даже меньше, чем Golf, за который просят от 23 195 долларов. Благодаря цене этот кроссовер должен стать очень популярным у покупателей, даже несмотря на то, что ему не хватает харизмы компактного хэтчбека.

Кроссовер, построенный на платформе MQB, чуть больше, чем Golf, но короче компактной VW Jetta. Taos имеет длину 4465 мм, ширину 1842 мм и высоту 1636 мм, а его колесная база составляет 2690 мм. Габариты Kia Seltos, с которым его так любят сравнивать, чуть меньше: 4370 мм x 1800 мм x 1615 мм; база — 2630 мм.

Спереди автомобиль украшает светящаяся светодиодная полоса, соединяющая фары, она проходит по решетке радиатора, а детали фар выполнены в стилистике Артеона. Сзади — наклонная дверь со встроенным спойлером, прямоугольные задние фонари и имитация двойной выхлопной системы. Для автомобиля предложат восемь различных цветов, а размеры колесных дисков варьируются от 17 до 19 дюймов.

Салон компактного кроссовера менее комфортабельный, чем у обновленного Golf, но цифровая приборная панель и 8-дюймовый сенсорный экран создают вполне современный и минималистичный вид. Автомобиль просторный, места для ног во втором ряду достаточно (963 мм). Предусмотрена двухцветная комбинированная обивка сидений. За доплату покупатели также смогут получить передние сиденья с обогревом/вентиляцией, двухзонный климат-контроль и обивку из кожи или экокожи.

А вот оснащение кроссовера немного разочаровывает: многие средства активной безопасности, такие как автоматическое экстренное торможение (AEB), являются дополнительными. Это тем более странно, что конкуренты в лице Nissan, Honda и Toyota предлагают активную безопасность уже на этапе начального уровня оснащения.

Для Taos предложат комплект безопасности IQ.Drive, и вот он является богатым и включает такие функции, как предупреждение о лобовом столкновении с автоматическим экстренным торможением, мониторинг слепых зон, помощь в удержании полосы движения, адаптивный круиз-контроль и автоматический дальний свет.

Таким образом, Taos вторгается в нишу более дорогих конкурентов, но, на поверку, начальная комплектация оказывается совсем бедной, а в более продвинутых версиях он будет сопоставим с ними по цене.

Из любопытного: Volkswagen подтвердил, что его система Digital Cockpit будет доступна в более продвинутых комплектациях и заменит обычные циферблаты приборной панели 12,3-дюймовым дисплеем. Вдобавок ко всему Taos может работать как точка доступа Wi-Fi,и для него предложат опцию беспроводной зарядки.

Как и в Golf, Tiguan и Jetta, на Taos установлен стандартный 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, мощностью 158 лошадиных сил, и он превосходит 141-сильный Nissan Rogue Sport. Однако даже с турбонагнетателем 1,5-литровый мотор не может сравниться с более продвинутыми двигателями кроссоверов Jeep Compass (175 л.с.) и Hyundai Tucson (190 л.с.).

Коробок передач будет две: версии с передним приводом агрегатируются 8-ступенчатой ​​автоматической АКП, а полноприводные модели сочетаются с 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением.

Хотя Volkswagen еще не объявил цены, ожидается, что они будут варьироваться от 21 000 до 23 000 долларов, а в топовой комплектации цена достигнет 30 000 долларов.

Автопроизводитель подтвердил, что новый кроссовер должен поступить в продажу летом 2021 года, о перспективах в России пока не сообщается.

VW Taos: дебют самого маленького кроссовера марки Считается, что он будет конкурировать с Kia Seltos, хотя по габаритам оказался чуть крупнее. VW Taos: дебют самого маленького кроссовера марки

Фото: Volkswagen