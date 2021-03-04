Volkswagen Taos: российские двигатели и оснащение

Он довольно компактный, но с полноприводными версиями, бодрым мотором и рядом продвинутых технологий на борту. Неужели будет стоить как Гольф?

Материалы по теме VW выпустит небольшой кроссовер — Taos

Компания Volkswagen опубликовала первые подробности о кроссовере, который в российском модельном ряду расположится на ступеньку ниже, чем Tiguan. У нас новая модель будет продаваться в следующих вариантах силового агрегата: атмосферник на 110 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой МКП или 6-диапазонным автоматом АКП и передним приводом, а также турбированный 150-сильный мотор в паре с 8АКП и передним приводом или 7АКП и полным приводом.

Обещается широкий набор систем помощи водителю, адаптивные световые технологии, современные системы безопасности, пакет зимних опций, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, парктроники, атмосферная подсветка, камера заднего вида с омывателем. Volkswagen Taos будет первой моделью в России с новой мультимедийкой, имеющей интуитивный интерфейс и экран 10".

Основных вариантов комплектации будет три: Respect, Status, Exclusive. Каждую можно дополнить пакетами или отдельными опциями. А в качестве дебютного «разогрева» на старте продаж предложат еще специсполнение JOY! — за базу взяли среднюю комплектацию Status, добавили в интерьер оранжевую отделку, а кузов окрасили в Energetic Orange или Cappuccino Beige.

В зависимости от комплектации у машин будут черные или серебристые рейлинги на крыше, а размер колесных дисков варьируется от 16 до 18 дюймов. Габаритная длина компакт-кросса Taos, по уточненным данным, составляет 4417 мм. Для сравнения, Nissan Qashqai имеет от носа до хвоста 4377 мм. Kia Seltos, которого прочат в основные конкуренты Таосу, также скромнее в размерах — его длина составляет 4370 мм.

Детальный состав комплектаций, а также цены и дата старта производства кроссоверов пока не раскрываются.

По некоторым оценкам, цены на VW Taos будут примерно в том же диапазоне, что и у хэтчбеков Golf.

Фото: Volkswagen