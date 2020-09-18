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Новый субкомпактный кроссовер Volkswagen будет представлен 13 октября. Свое название он получил благодаря городу в Нью-Мексико, славящийся, в частности, туристическими маршрутами, как объяснил старший вице-президент по маркетингу Volkswagen of America Хайн Шафер.

В компании заявили, что дизайн Taos был разработан специально для рынка Северной Америки. Предположительно, это версия кроссовера Tarek, предназначенного для южноамериканского рынка, а также Tharu для китайского.

Судя по опубликованным тизерным фотографиям Taos очень похож и на Tarek, и на Tharu. Но у него отличается передняя часть — между фарами проходит светодиодная полоска.

В Китае Tharu представлен с двумя моторами объемом 1,4 и 2 литра мощностью 148 и 184 л.с. соответственно, которые работают в паре с 7-ступенчатым роботом DSG. Машина может оснащаться системой полного привода.

Собираться Taos будет на заводе Volkswagen в мексиканском городе Пуэбл в Мексике, который прежде выпускал хэтчбеки Beetle. Продажи кроссовера начнутся в 2021 году. Не исключено, что одна из версий Taos появится и в России, где спрос на субкомпактные кроссоверы особенно высок.

В России скоро начнутся продажи уникального автомобиля VW — кемпера на базе Caddy.

Фото, видео: Volkswagen