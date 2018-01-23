VW показал новый кемпер Caddy California

Изящный дом на колесах оснащен множеством умных технологий для экономии места.

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Новый дом на колесах Volkswagen Caddy California — преемник старого Caddy Beach. Он оснащен всем необходимым оборудованием для кемпинга, а также получил новые моторы и коробки.

Версия California создавалась на базе Caddy пятого поколения. Следовательно, получила ту же линейку двигателей. Это 1-литровый трехцилиндровый бензиновый агрегат с турбонаддувом мощностью 114 л.с. и 2-литровый четырехцилиндровый турбодизель мощностью 74, 101 или 120 л.с.

Первыми в продаже появятся дизельные варианты кемпера мощностью 120 л.с. Купить автомобиль с другим мотором можно будет не раньше 2021 года. В стандартных комплектациях машины будут переднеприводными, но можно будет заказать и полноприводные версии.

Внешне новый кемпер почти не отличается от стандартного Volkswagen Caddy — у него те же легкосплавные диски, светодиодные фары, вертикальные задние фонари, рейлинги на крыше и панорамная стеклянная крыша площадью 1,4 квадратных метра.

Все изменения спрятаны внутри. Заднее сиденье стандартного минивэна заменено на двухметровую раскладную кровать, а все задние окна фургона, включая стеклянную крышу, оборудованы жалюзи.

Сзади установлена компактная выдвижная кухня, которая включает в себя газовую плиту, поддон для столовых приборов, а также ящик для хранения продуктов и кухонных принадлежностей. От непогоды кухню закрывает дверь багажника.

В комплект входят складные стулья и стол, которые уложены в сумки и спрятаны под кроватью, которая, кстати, может легко выниматься из машины, превращая ее в грузовой фургон.

Также Volkswagen представил новую модульную систему тентов, разработанную специально для Caddy California. Ее можно либо подсоединить к задней части машины, либо установить независимо, как палатку. Благодаря тентам ночевать в кемпере может до четырех человек.

Кроме того, кемпер получил новую информационно-развлекательную систему Volkswagen MIB3 с 10-дюймовым экраном и ряд систем помощи водителю, делающих управление автомобилем проще, в том числе при езде с прицепом.

Версию VW Caddy Beach сегодня в России можно купить по цене от 1 967 900 рублей.

Фото: Volkswagen