VW показал новый кемпер Caddy California

Новый дом на колесах Volkswagen Caddy California — преемник старого Caddy Beach. Он оснащен всем необходимым оборудованием для кемпинга, а также получил новые моторы и коробки.
Версия California создавалась на базе Caddy пятого поколения. Следовательно, получила ту же линейку двигателей. Это 1-литровый трехцилиндровый бензиновый агрегат с турбонаддувом мощностью 114 л.с. и 2-литровый четырехцилиндровый турбодизель мощностью 74, 101 или 120 л.с.
Первыми в продаже появятся дизельные варианты кемпера мощностью 120 л.с. Купить автомобиль с другим мотором можно будет не раньше 2021 года. В стандартных комплектациях машины будут переднеприводными, но можно будет заказать и полноприводные версии.
Внешне новый кемпер почти не отличается от стандартного Volkswagen Caddy — у него те же легкосплавные диски, светодиодные фары, вертикальные задние фонари, рейлинги на крыше и панорамная стеклянная крыша площадью 1,4 квадратных метра.
Все изменения спрятаны внутри. Заднее сиденье стандартного минивэна заменено на двухметровую раскладную кровать, а все задние окна фургона, включая стеклянную крышу, оборудованы жалюзи.
Сзади установлена компактная выдвижная кухня, которая включает в себя газовую плиту, поддон для столовых приборов, а также ящик для хранения продуктов и кухонных принадлежностей. От непогоды кухню закрывает дверь багажника.
В комплект входят складные стулья и стол, которые уложены в сумки и спрятаны под кроватью, которая, кстати, может легко выниматься из машины, превращая ее в грузовой фургон.
Также Volkswagen представил новую модульную систему тентов, разработанную специально для Caddy California. Ее можно либо подсоединить к задней части машины, либо установить независимо, как палатку. Благодаря тентам ночевать в кемпере может до четырех человек.
Кроме того, кемпер получил новую информационно-развлекательную систему Volkswagen MIB3 с 10-дюймовым экраном и ряд систем помощи водителю, делающих управление автомобилем проще, в том числе при езде с прицепом.
- Версию VW Caddy Beach сегодня в России можно купить по цене от 1 967 900 рублей.
Фото: Volkswagen