VW сделал мини-кемпер на базе Caddy

Дом на колесах будет построен на базе версии Caddy Beach, которая в России продается за 1 967 900 рублей.

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Volkswagen продает Caddy Beach, который условно является кемпером, с 2005 года. Теперь компания существенно модернизировала автомобиль, в результате чего он стал комфортнее и стал иначе называться — Mini—Camper.

Премьера состоится в начале сентября. Кемпер получил все необходимое снаряжение для того, чтобы провести несколько ночей на природе.

Это двуспальная кровать длиной почти 2 метра и оснащенная матрасом с дисковыми пружинными элементами. Есть также панорамная крыша со стеклом площадью 1,4 квадратных метра, которую при желании можно зашторить, как и другие окна машины.

В комплектацию входят стулья и стол, которые хранятся в задней части автомобиля в сложенном виде, а также практичные переносные боксы для хранения и пристегивающаяся палатка.

Ряд новых систем сделают Mini-Camper более безопасным. Среди них Travel Assist (второй уровень автономного вождения), Trailer Assist (помогает маневрировать с прицепом), Side—Assist (мониторит пространство позади машины) и Rear Traffic Alert (помощник при движении задним ходом и выезде с парковки).

В линейку двигателей войдут как турбодизельные агрегаты мощностью от 75 до 122 л.с., так и турбированный бензиновый мотор мощностью 116 л.с.

Другие подробности о новом Volkswagen Caddy Mini—Camper мы узнаем через несколько недель.

О надежности VW Caddy вы можете узнать здесь.

Фото: Volkswagen