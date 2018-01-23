VW сделал мини-кемпер на базе Caddy — журнал За рулем

VW сделал мини-кемпер на базе Caddy

Дом на колесах будет построен на базе версии Caddy Beach, которая в России продается за 1 967 900 рублей.

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Volkswagen продает Caddy Beach, который условно является кемпером, с 2005 года. Теперь компания существенно модернизировала автомобиль, в результате чего он стал комфортнее и стал иначе называться — MiniCamper.

Премьера состоится в начале сентября. Кемпер получил все необходимое снаряжение для того, чтобы провести несколько ночей на природе.

Это двуспальная кровать длиной почти 2 метра и оснащенная матрасом с дисковыми пружинными элементами. Есть также панорамная крыша со стеклом площадью 1,4 квадратных метра, которую при желании можно зашторить, как и другие окна машины.

В комплектацию входят стулья и стол, которые хранятся в задней части автомобиля в сложенном виде, а также практичные переносные боксы для хранения и пристегивающаяся палатка.

Ряд новых систем сделают Mini-Camper более безопасным. Среди них Travel Assist (второй уровень автономного вождения), Trailer Assist (помогает маневрировать с прицепом), SideAssist (мониторит пространство позади машины) и Rear Traffic Alert (помощник при движении задним ходом и выезде с парковки).

В линейку двигателей войдут как турбодизельные агрегаты мощностью от 75 до 122 л.с., так и турбированный бензиновый мотор мощностью 116 л.с.

Другие подробности о новом Volkswagen Caddy MiniCamper мы узнаем через несколько недель.

Фото: Volkswagen

VW сделал мини-кемпер на базе Caddy

Дом на колесах будет построен на базе версии Caddy Beach, которая в России продается за 1 967 900 рублей.

VW сделал мини-кемпер на базе Caddy — фото 1154377VW сделал мини-кемпер на базе Caddy — фото 1154379VW сделал мини-кемпер на базе Caddy — фото 1154378VW сделал мини-кемпер на базе Caddy
VW сделал мини-кемпер на базе Caddy

Дом на колесах будет построен на базе версии Caddy Beach, которая в России продается за 1 967 900 рублей.

VW сделал мини-кемпер на базе Caddy — фото 1154378VW сделал мини-кемпер на базе Caddy — фото 1154377VW сделал мини-кемпер на базе Caddy — фото 1154379VW сделал мини-кемпер на базе Caddy
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Отзывы о Volkswagen Caddy (2)

Volkswagen 2008 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Хорошие сидения. Великолепный мотор 1,6 BSE. Надежен.

Недостатки:

ЛКП. Слабая МКПП. Дорогие запчасти.

Комментарий:

Машина с ПТС 2008 года куплена летом 2009. Машина служебная. Комплектация — "барабан с кондиционером": электрозеркала с обогревом, передние электростеклоподъемники, АБС, антипробуксовочная система, задняя сдвижная дверь только с одной стороны, салон сзади обшит ДВП. Особых нареканий нет...

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