Какой кроссовер лучше: новый VW или старый (но проверенный) NIssan? Ответ удивит

Nissan Qashqai появился восемь лет назад, а Volkswagen Taos только начал сходить с конвейера. Казалось бы, большая разница в модельном возрасте - хорошая фора. Однако это тот случай, когда бывалый не уступает, а по ряду параметров даже превосходит новичка.

Nissan Qashqai: водителю лучше помогают «ассистенты» и оптика

При паритете оснащения предпочтительнее выглядит… немолодой Nissan.

Адаптивный круиз-контроль Таоса замечает перестраивающиеся в полосу автомобили в последний момент, а Qashqai делает это заранее и, как следствие, притормаживает мягче. На Ниссане система удержания в полосе ведет машину по центру ряда, в Фольксвагене реагирует только на пересечение разметки и часто не успевает исправить ошибку водителя.

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Правда, Qashqai капризничал в дождь, отказываясь включать всю автоматику. Спишем это на глюк конкретной машины, так как аналогичный автомобиль у знакомого водителя ни в чем подобном не замечен.

Удобный Яндекс.Навигатор можно активировать на штатных системах обеих машин. Платно — через подписку Яндекс.Плюс по протоколам Android Auto и Apple Carplay. Бесплатно — как предустановленное приложение в Таосе или через протокол Яндекс.Авто в Кашкае. Volkswagen выигрывает за счет 10-дюймового и более яркого дисплея (у Ниссана 7 дюймов), зато сам Яндекс надежнее работает в «японце».

Бесплатно сервисы Яндекса можно открыть в обеих моделях (но не во всех комплектациях). А вот появившаяся поддержка отечественного навигатора в Android Auto и Apple Carplay работает только через платный сервис Яндекс.Плюс.

LED-фары обеих машин адаптивные — с автокорректором, подсветкой скоростных виражей поворотной линзой ближнего света и автоматикой управления дальним. Но японская оптика ближним светом работает чуть лучше немецкой, светящей себе под нос.

VW Taos: задним пассажирам просторнее и комфортнее

В Таосе водитель ростом 185 см «сам за собой» усаживается вполне комфортно. Запас от колена до спинки переднего сиденья — аж четыре пальца. В Кашкае почти упирается — протиснется разве что один палец. Комфортнее в Таосе и среднему пассажиру.

Taos сзади не только просторнее, но и предоставляет больше комфорта. Например, в Ниссане зарядить смартфон пассажиру во втором ряду негде.

Вдобавок второй ряд у Кашкая будто из прошлого века: зарядных разъемов тут нет, а обогрев включается сразу для всего сиденья, причем сделать это могут только сидящие спереди.

Багажник немецкого кроссовера больше японского примерно на 20%: 404 л против 324 л.

В интерьере Ниссана больше мягкого пластика и кожаных вставок. Volkswagen жесткий весь, а современнее выглядит за счет мелочей: кнопок, большого медиадисплея, цифровой приборки.

Правда, Qashqai компенсирует проигрыш двумя вместительными боковыми нишами, в каждую из которым легко помешается канистра с незамерзайкой — самым популярным грузом в России. А еще полноприводной версии с 17-дюймовыми колесами полагается полноразмерная запаска на литом диске (у Таоса во всех комплектациях — лишь докатки).

VW Taos: на трассе выигрывает в динамике и лучше управляется

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Платформе MQB столько же лет, сколько второму поколению Кашкая: оба пошли в производство в 2013 году. Соотношение сил за это время не поменялось: немецкое шасси даже недорогие кроссоверы наделяет выверенной управляемостью. По меркам класса — практически эталон: всё четко, безопасно и прозрачно.

Qashqai более склонен к кренам и неясностям поведения при критических ситуациях. Ничего опасного, однако на фоне Таоса отставание заметно.

Ну а по динамике и сравнивать нечего. Фольксвагеновский турбомотор 1.4 на 150 сил остается одним из самых шустрых в классе. И пускай в заявленные производителем 8,9 с до сотни Taos, по нашим замерам, не уложился, Qashqai с его атмосферными двумя литрами и 144 силами тоже обещанные 10,5 секунды не показал. Лучшие попытки — 10,5 с и 12,5 с соответственно. Причем не будь у DSG странной задержки реакции на самом старте, Volkswagen оказался бы шустрее еще на секунду.

Кроме того, Taos тише на любой скорости. Это ощущается и без прибора. Подобная шумоизоляция сделала бы честь машине классом выше.

Nissan Qashqai: лучше на разбитой дороге благодаря «всеядной» подвеске

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Volkswagen Taos, как и его клон Skoda Karoq, жестко проходит неровности на дорогах. Подвеска рассказывает обо всём, что ее беспокоит. И даже на дюйм меньший диаметр колес (17 против 18) не спасает. «Немец» однозначно хорош только для ровного асфальта. На грейдере или заплатках нужно ехать в стиле «больше скорость — меньше ям», что на своей машине водители редко практикуют.

Nissan Qashqai заметно мягче, и дорожные дефекты проходит незаметно. Его подвеску не испортит и 19-дюймовая «обувка», которая есть в перечне комплектаций.

Nissan Qashqai: обладает большим дорожным просветом

Разница, впрочем, невелика —175 мм против 167 мм.

Qashqai допускает выбор из нескольких режимов движения: моноприводного, автоматического полноприводного и полного с заблокированной межосевой муфтой режимов движения.

Обе машины не прочь порезвиться в грязи: трансмиссии даже при продолжительных пробуксовках не перегреваются. Но помните о небольшом клиренсе.

На Таосе можно лишь поворотом шайбы переключить режим работы электроники из асфальтового во внедорожный.

В нашем спецтесте на роликовых стендах оба паркетника уверенно преодолели начальное препятствие (ролики под передними колесами) и почти съехали с платформ, установленных по диагонали. В реальной жизни наверняка бы выбрались из такой ловушки.

Так что же выбрать?

Редкий паритет — в ценах: у обеих моделей они укладываются в диапазон от 1,6–1,65 млн рублей до 2,2–2,35 млн. Но концепции разные. У Кашкая в «базе» стоит турбомотор 1.2 на 115 сил, а роль топового и единственного доступного с полным приводом играет безнаддувный 2.0 отдачей 144 «лошади».

Taos в недорогом исполнении — это двигатель 1.6 MPI мощностью 110 л.с., подороже — агрегат 1.4 TSI на 150 сил (он же предлагается и с полным приводом).

Тем, кто часто съезжает с асфальта, стоит присмотреться к Nissan Qashqai. Если же нужна динамика и мощность на городской трассе — обратите внимание на VW Taos.

Но восьмилетняя модель Ниссана не выглядит бледно на фоне свежего Фольксвагена. Более того, как показал наш тест, «японец» по некоторым критериям выглядит предпочтительнее. Недаром он, несмотря на модельный возраст, до сих пор пользуется спросом. А вот юному Таосу признание еще надо заслужить.

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