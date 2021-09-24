Кроссовер, который дилеры будут продавать без накруток (ну, почти!)

Бренд Chevrolet у нас не столь популярен, как, например, Volkswagen, Skoda или Renault. И именно поэтому к новому кроссоверу Trailblazer может быть повышенный интерес.

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Trailblazer — самая загадочная модель из ряда Chevrolet. Каждое новое поколение радикально отличается от предыдущего — как размерами, так и идеологией.

Первый автомобиль был уменьшенной копией Tahoe. Второй — утилитарным внедорожником на базе пикапа Isuzu D-Max.

Нынешнее поколение — компактный паркетник размером с Hyundai Creta, с поперечно расположенным мотором и подключаемой задней осью. Представлены даже варианты с передним приводом.

Меньше цилиндров и больше передач

Раньше у моделей Chevrolet было много цилиндров в двигателях и мало ступеней в автоматах. Теперь все наоборот. Двигатель для нового Трейлблейзера доступен всего один — наддувный объемом 1,3 литра и мощностью 150 л.с. И у него всего три (!) цилиндра.

Единственный доступный двигатель — 1,3-литровый L3T с тремя цилиндрами. Алюминиевый блок цилиндров с гильзами, впускной коллектор интегрирован в головку блока, поддон картера — композитный.

Коробок передач две: вариатор, устанавливаемый в трансмиссию с передним приводом, и классический автомат для модификаций со всеми ведущими. Это джиэмовский гидромеханический автомат 9T45, у которого аж девять ступеней!

Неплохо для трех цилиндров!

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Этот автомат полностью использует все, что способен дать маленький двигатель. Не могу сказать, что TrailBlazer плохо ускоряется. Chevrolet уверенно выезжает из 11 секунд при разгоне до 100 км/ч. И при обгонах по встречке не возникает опасных ситуаций. Но ощущение, что не хватает крутящего момента и одного цилиндра, не покидает всю дорогу. Трейлблейзеру недостает той легкости, которая присуща его одноклассникам Volkswagen Taos, Skoda Karoq или Renault Arkana, у которых тоже установлен наддувный двигатель схожей мощности и объема.

И если бы не плотно нарезанные девять ступеней автомата, было бы совсем грустно. Коробка почти без задержек уходит вниз при ускорении и подолгу не зависает на низких передачах. На высшей ступени при 130 км/ч стрелка тахометра держится на отметке 2000 об/мин — здорово. Вот только сильно экономить топливо это не помогает. Chevrolet Trailblazer в смешанном цикле расходует 10 л/100 км, что многовато для компактного паркетника с турбомотором.

Мягкого пластика в интерьере не найти, зато есть тканевые вставки на передней панели, что оживляет салон. Рабочее место отлично проработано разве что подушка сиденья неудобная.

Оригинальная подвеска — есть толк?

Chevrolet Trailblazer построен на компактной платформе 9ВХХ. У полноприводной версии любопытная задняя подвеска. Обычно у аналогов с полным приводом сзади многорычажка, а у Трейлблейзера — торсионная балка с механизмом Уатта. У машин с передним приводом задняя подвеска — традиционная полузависимая балка.

Нестандартная ли схема подвески тому виной или шасси просто не доработали как следует, но подведение Chevrolet не назовешь идеальным. Оперативные реакции на резкую смену курса смазывают гуляния кормы. Некритично, но та же парочка Volkswagen Taos/Skoda Karoq, которых представители компании видят в главных конкурентах новичка, ведет себя пристойнее. А на автомагистрали периодически требуется корректировать направление.

По официальным данным, багажник вмещает 385 литров. В подполье уложена докатка — для полноценной запаски места не нашлось.

Съезжаем с асфальта

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Зато на разбитой дороге новый Chevrolet Trailblazer уверенно глотает ямы и колдобины. Лишь на частых поперечных неровностях начинает слегка «козлить». Если планируете выезжать на бездорожье, из двух топовых версий RS и Activ (по цене они равны) лучше выбрать последнюю.

У RS передняя губа бампера висит низко, и ободрать краску или разбить противотуманки — пара пустяков. У «Актива» бамперы без спойлеров, а нижняя часть — из некрашеного пластика. Дорожный просвет неплох по кроссоверным меркам: проверил заявленные 194 мм под защитой — не обманули.

На оффроуде Trailblazer — один из лучших среди одноклассников. Задняя ось подключается без задержек и ощутимых ударов, заметных, например, на корейских кроссоверах. И с диагональным вывешиванием он справляется, вовремя подтормаживая буксующие колеса. Ему бы еще ассистентов добавить, а то даже помощника на спусках нет — приходится работать тормозами самому.

В системе полного привода помимо межосевой муфты есть еще одна — в угловом редукторе. Она размыкает связь между коробкой и карданным валом, чтобы тот не вращался при отключенной задней оси. Это позволяет сэкономить еще немного топлива.

Сколько стоит?

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Базовый Trailblazer LS с передним приводом, кондиционером и тканевым интерьером обойдется в два миллиона рублей. Если хочется все ведущие, то придется отдать 2,3 миллиона рублей. Ну а самые дорогие версии, это RS и Activ, оцениваются в 2,5 миллиона рублей без учета опций. Дорого — во многом потому, что нет российской сборки. Chevrolet Trailbazer к нам (как и на другие рынки) поставляют из Кореи. И на фоне прямых конкурентов, вроде Volkswagen Taos, Skoda Karoq или Nissan Qashqai, он дороже. Хотя сейчас цена сильно зависит от дилерских накруток. И не исключено, что не самый ходовой бренд может как раз сослужить хорошую службу и уравнять шансы.

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