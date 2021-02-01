Тест самого дешевого кроссовера Cadillac. С дизелем, кстати!

Исполинские размеры и прожорливые бензиновые моторы? Уже нет: Cadillac стремится в Европу и штампует один за другим новые, более компактные и экономичные кроссоверы.
Про размеры и багажник
ХТ4 кажется даже компактнее, чем есть, — оптическая иллюзия из-за расставленных по углам кузова колес. Если говорить грубо, это уменьшенная копия ХТ5 — длиной 4,6 метра, с характерными для Кадиллаков вертикальными фонарями.
А вот фары а‑ля Kia Rio — деталь вовсе не характерная. Хотя правильнее говорить наоборот: это у Rio фары как у Кадиллака, ведь XT4 вышел в свет два года назад — просто до России он добрался только сейчас.
Колесная база для машины длиной 4,6 метра велика — 2,8 метра, но это не дает особого простора на задних сиденьях: место есть, но не более.
Не стоит питать иллюзий и по части багажника. Его объем для Кадиллаков — исторически принципиальный момент: кому чемоданы в дальнюю дорогу уложить, кому «пассажира» в цементных башмаках. А если серьезно, то заявленные 637 литров надо правильно «расшифровать»: это объем багажника при снятой задней полке — если грузить вещи кучей до потолка.
Традиции подразумевают, что салон любого Кадиллака должен быть отделан натуральными материалами. Или искусственными, но тоже добротными. ХТ4 держит марку: провожу ладонью по швам с неравномерными стежками на передней панели и сиденьях. Старались люди, тачая швы вручную.
Оснащение щедрое — от вентиляции сидений до прекрасно звучащей акустики Bose с 13 динамиками. А хорошего звучания без правильной шумоизоляции не добиться. Для ХТ4 она архиважна, ведь нужно снизить звуковой и вибрационный фон от дизеля.
Мотор+коробка. Ну, тут Санта-Барбара...
Двухлитровый 174‑сильный мотор носит знакомое имя Multijet. Этот продукт итальянского подразделения GM Powertrain. Когда-то оно разрабатывало и производило моторы для альянса GM-Fiat, но после ухода Опеля в PSA и объединения Фиата с Крайслером концерн General Motors стал единоличным владельцем туринского завода. А в прошлом году было объявлено о том, что итальянский GM Powertrain продали бельгийской компании Punch Group — той самой, что поставляет автоматические коробки передач на УАЗ Патриот!
Дизель очень бодрый. Ему прекрасно подходит девятиступенчатый автомат GM Hydra-Matic 9T50 с плотно нарезанными передачами и минимальным временем переключений в обе стороны. Эта же коробка ставится на XT4 с 200‑сильным бензиновым турбомотором.
Все подкапотное пространство ХТ4 укрыто толстым шумоизолирующим одеялом, как и внутренняя сторона капота. Декоративную крышку мотора сделали из резины (хотя это не только ради шумоизоляции, но и для защиты пешехода, если тот окажется на капоте).
Всё продумали? Почти. Дизелек подает голос через резонирующую выпускную систему. Обидный просчет, ведь дорожных шумов почти нет, как и аэродинамических, на пути которых стоят, помимо прочего, многослойные стекла в передних дверях.
Про привод и управляемость
В России все ХТ4 — полноприводные (на других рынках есть и более дешевые переднеприводные). Помимо электромагнитной муфты в угловой передаче к задней оси, есть еще две многодисковые — на выходах из заднего редуктора. При движении на высокой скорости по шоссе, когда полный привод не нужен, все они размыкаются, чтобы не тратить энергию на вращение карданного вала и шестеренок редуктора. В таких режимах ХТ4 становится переднеприводным.
На бездорожье, напротив, муфты могут замыкаться одновременно, что в отсутствие дифференциала обеспечивает блокировку задней оси — и оба колеса гребут как на хорошем внедорожнике. А в поворотах электроника может снимать крутящий момент с внутреннего к повороту заднего колеса, чтобы машина стабильнее шла по траектории.
ХТ4 — первая машина на российском рынке, которая создана на платформе Epsilon II (большой седан Chevrolet Malibu и новый Opel Insignia на этой же «тележке» к нам не поставляют). Подвески — McPherson спереди и многорычажка сзади. В качестве упругих элементов предлагаются только пружины, но для самых дорогих версий опционно доступны электронно-управляемые амортизаторы. В «спорте» я чувствую каждый камешек на дороге, а в обычном режиме наконец появляется американская мягкость. Правда, на управляемости эти режимы практически не сказываются: рулится XT4 надежно, но в точности и быстроте реакций он далек от лидеров класса вроде BMW Х2 или Мерседеса GLA.
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ТЯЖЕЛОЕ СЕРДЦЕ
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Для России ХТ4 — первый Кэдди с дизельным мотором. Но не первый в истории марки. Ещё сорок лет назад в гамме седана Cadillac Deville был дизель LF9 350 — V8 объемом 5,7 литра (отсюда и обозначение модификации мотора — 350 кубических дюймов) и мощностью 105 л.с.
В XXI веке Cadillac вышел на европейский рынок с моделью BLS, построенной на платформе Epsilon и представляющей собой клон седанов Saab 9–3 и Opel Vectra. Cобирали его в Швеции и в России — на заводе в Калининграде. На нашем рынке дизельной версии не было, а в Европе такую предлагали с мотором объемом 1,9 л и мощностью 150 л.с., который тоже разработал итальянский центр GM Powertrain.
КОМПАКТ-КЭДДИ
Как и в случае с дизельным двигателем, заявления о самой компактной модели в истории компании не совсем точны. Да, в новейшей истории самой близкой по габаритам моделью был среднеразмерный седан BLS, который длиннее ХТ4 лишь на 8 см. Все остальные Кэдди намного крупнее.
Однако на заре становления компании Кадиллаки были куда скромнее в габаритах. Например, Model B 1904 года. Длина этого автомобиля с двухцилиндровым мотором 1.6 — всего 2,8 метра! А снаряженная масса составляла всего лишь 644 кг — почти в три раза меньше, чем у XT4. Зато по высоте Cadillac Model B был почти как кроссовер — 1,6 метра.
Про цены
Уложиться в «роскошные» три миллиона не вышло — базовый ХТ4 Luxury с бензиновым мотором обойдется в 3 250 000 рублей. А значит, со временем точно попадет под налог на роскошь.
Старшие комплектации Premium Luxury и Sport различны лишь по декору, а по цене один в один — 3 390 000 рублей. С учетом опций ценник может дойти до четырех миллионов.
За дизель вне зависимости от исполнения придется доплатить 80 тысяч. Недешево, но конкуренты при меньших габаритах не дешевле.
|Уютно отделан, тих и небанален
|Придется платить налог на роскошь
|
CADILLAC XT4
|
2.0 T
|
2.0 D
|
Длина / ширина / высота / база
|
4593 / 1881 / 1612 / 2779 мм
|
4593 / 1881 / 1612 / 2779 мм
|
Снаряженная / полная масса
|
1843 / 2445 кг
|
1940 / 2445 кг
|
Объем багажника (VDA)
|
637 / 1385 л
|
637 / 1385 л
|
Двигатель
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 198 см³; 147 кВт / 200 л.с. при 5000 об/мин; 350 Н·м при 1500–4000 об/мин
|
дизельный, Р4, 16 клапанов, 199 см³; 128 кВт/174 л.с.
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95/60 л
|
ДТ/60 л
|
Трансмиссия
|
полный привод; А9
|
полный привод; А9
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Фото: Cadillac