Тест самого дешевого кроссовера Cadillac. С дизелем, кстати!

У XT4 есть кое-что общее с рамным внедорожником УАЗ Патриот.

Исполинские размеры и прожорливые бензиновые моторы? Уже нет: Cadillac стремится в Европу и штампует один за другим новые, более компактные и экономичные кроссоверы.

Про размеры и багажник

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ХТ4 кажется даже компактнее, чем есть, — оптическая иллюзия из-за расставленных по углам кузова колес. Если говорить грубо, это уменьшенная копия ХТ5 — длиной 4,6 метра, с характерными для Кадиллаков вертикальными фонарями.

А вот фары а‑ля Kia Rio — деталь вовсе не характерная. Хотя правильнее говорить наоборот: это у Rio фары как у Кадиллака, ведь XT4 вышел в свет два года назад — просто до России он добрался только сейчас.

ХТ4 выглядит меньше, чем есть на самом деле.

Колесная база для машины длиной 4,6 метра велика — 2,8 метра, но это не дает особого простора на задних сиденьях: место есть, но не более.

Не стоит питать иллюзий и по части багажника. Его объем для Кадиллаков — исторически принципиальный момент: кому чемоданы в дальнюю дорогу уложить, кому «пассажира» в цементных башмаках. А если серьезно, то заявленные 637 литров надо правильно «расшифровать»: это объем багажника при снятой задней полке — если грузить вещи кучей до потолка.

Приятная неожиданность — увидеть в премиальной модели много «физических» клавиш (а ведь применять сенсорные кнопки Cadillac стал одним из первых!). Под центральным дисплеем есть точка NFC для быстрого подключения смартфона.

Передние сиденья по традиции украшены галочкой, чтобы вы не забывали о марке. Помимо вентиляции есть функция массажа. В ХТ4 нет виртуальных приборов — шкалы и стрелки настоящие. Предусмотрено четыре режима движения, причем в режиме Tour все трансмиссионные муфты размыкаются, а в Оффроуде, напротив, блокируются.

Традиции подразумевают, что салон любого Кадиллака должен быть отделан натуральными материалами. Или искусственными, но тоже добротными. ХТ4 держит марку: провожу ладонью по швам с неравномерными стежками на передней панели и сиденьях. Старались люди, тачая швы вручную.

Оснащение щедрое — от вентиляции сидений до прекрасно звучащей акустики Bose с 13 динамиками. А хорошего звучания без правильной шумоизоляции не добиться. Для ХТ4 она архиважна, ведь нужно снизить звуковой и вибрационный фон от дизеля.

Мотор+коробка. Ну, тут ­Санта-Барбара...

Двухлитровый 174‑сильный мотор носит знакомое имя Multijet. Этот продукт итальянского подразделения GM Powertrain. Когда-то оно разрабатывало и производило моторы для альянса GM-Fiat, но после ухода Опеля в PSA и объединения Фиата с Крайслером концерн General Motors стал единоличным владельцем туринского завода. А в прошлом году было объявлено о том, что итальянский GM Powertrain продали бельгийской компании Punch Group — той самой, что поставляет автоматические коробки ­передач на УАЗ Патриот!

Альтернатива дизельному мотору — бензиновая «турбочетверка» серии LSY объемом два литра и мощностью 200 л.с. Гидроавтомат серии 9T50 разрабатывался концерном GM совместно с Фордом и основан на удачной трансмиссии 6Т. Модификация для ХТ4 рассчитана на 500 Н·м: даже с дизелем запас 30‑процентный, и это хороший знак.

Дизель очень бодрый. Ему прекрасно подходит девятиступенчатый автомат GM Hydra-Matic 9T50 с плотно нарезанными передачами и минимальным временем переключений в обе стороны. Эта же коробка ставится на XT4 с 200‑сильным бензиновым турбомотором.

Все подкапотное пространство ХТ4 укрыто толстым шумоизолирующим одеялом, как и внутренняя сторона капота. Декоративную крышку мотора сделали из резины (хотя это не только ради шумоизоляции, но и для защиты пешехода, если тот окажется на капоте).

Всё продумали? Почти. Дизелек подает голос через резонирующую выпускную систему. Обидный просчет, ведь дорожных шумов почти нет, как и аэродинамических, на пути которых стоят, помимо прочего, многослойные стекла в передних дверях.

Про привод и управляемость

В России все ХТ4 — полноприводные (на других рынках есть и более дешевые переднеприводные). Помимо электромагнитной муфты в угловой передаче к задней оси, есть еще две многодисковые — на выходах из заднего редуктора. При движении на высокой скорости по шоссе, когда полный привод не нужен, все они размыкаются, чтобы не тратить энергию на вращение карданного вала и шестеренок редуктора. В таких режимах ХТ4 становится переднеприводным.

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На бездорожье, напротив, муфты могут замыкаться одновременно, что в отсутствие дифференциала обеспечивает блокировку задней оси — и оба колеса гребут как на хорошем внедорожнике. А в поворотах электроника может снимать крутящий момент с внутреннего к повороту заднего колеса, чтобы машина стабильнее шла по траектории.

ХТ4 — первая машина на российском рынке, которая создана на платформе Epsilon II (большой седан Chevrolet Malibu и новый Opel Insignia на этой же «тележке» к нам не поставляют). Подвески — McPherson спереди и многорычажка сзади. В качестве упругих элементов предлагаются только пружины, но для самых дорогих версий опционно доступны электронно-управляемые амортизаторы. В «спорте» я чувствую каждый камешек на дороге, а в обычном режиме наконец появляется американская мягкость. Правда, на управляемости эти режимы практически не сказываются: рулится XT4 надежно, но в точности и быстроте реакций он далек от лидеров класса вроде BMW Х2 или Мерседеса GLA.

ТЯЖЕЛОЕ СЕРДЦЕ Материалы по теме Танки, индейцы, папа римский... — 13 удивительных фактов о Кадиллаке Для России ХТ4 — первый Кэдди с дизельным мотором. Но не первый в истории марки. Ещё сорок лет назад в гамме седана Cadillac Deville был дизель LF9 350 — V8 объемом 5,7 литра (отсюда и обозначение модификации мотора — 350 кубических дюймов) и мощностью 105 л.с. В XXI веке Cadillac вышел на европейский рынок с моделью BLS, построенной на платформе Epsilon и представляющей собой клон седанов Saab 9–3 и Opel Vectra. Cобирали его в Швеции и в России — на заводе в Калининграде. На нашем рынке дизельной версии не было, а в Европе такую предлагали с мотором объемом 1,9 л и мощностью 150 л.с., который тоже разработал итальянский центр GM Powertrain.

КОМПАКТ-КЭДДИ

Как и в случае с дизельным двигателем, заявления о самой компактной модели в истории компании не совсем точны. Да, в новейшей истории самой близкой по габаритам моделью был среднеразмерный седан BLS, который длиннее ХТ4 лишь на 8 см. Все остальные Кэдди намного крупнее.

Однако на заре становления компании Кадиллаки были куда скромнее в габаритах. Например, Model B 1904 года. Длина этого автомобиля с двухцилиндровым мотором 1.6 — всего 2,8 метра! А снаряженная масса составляла всего лишь 644 кг — почти в три раза меньше, чем у XT4. Зато по высоте Cadillac Model B был почти как кроссовер — 1,6 метра.

Про цены

Cadillac XT4. Цена в России от 3 250 000 ₽

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Уложиться в «роскошные» три миллиона не вышло — базовый ХТ4 Luxury с бензиновым мотором обойдется в 3 250 000 рублей. А значит, со временем точно попадет под налог на роскошь.

Старшие комплектации Premium Luxury и Sport различны лишь по декору, а по цене один в один — 3 390 000 рублей. С учетом опций ценник может дойти до четырех миллионов.

За дизель вне зависимости от исполнения придется доплатить 80 тысяч. Недешево, но конкуренты при меньших габаритах не дешевле.

Уютно отделан, тих и небанален Придется платить налог на роскошь

CADILLAC XT4 2.0 T 2.0 D Длина / ширина / высота / база 4593 / 1881 / 1612 / 2779 мм 4593 / 1881 / 1612 / 2779 мм Снаряженная / полная масса 1843 / 2445 кг 1940 / 2445 кг Объем багажника (VDA) 637 / 1385 л 637 / 1385 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 198 см³; 147 кВт / 200 л.с. при 5000 об/мин; 350 Н·м при 1500–4000 об/мин дизельный, Р4, 16 клапанов, 199 см³; 128 кВт/174 л.с.

при 3500 об/мин; 381 Н·м при 1500–2750 об/мин Топливо / запас топлива АИ-95/60 л ДТ/60 л Трансмиссия полный привод; А9 полный привод; А9

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Фото: Cadillac