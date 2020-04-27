Обновленный Cadillac XT5: новый мотор и другие изменения

«Газ — до упора! Но взрыва не случилось. Атмосферник быстро откликается, разгон сопровождается чертовски приятным баритоном, но ускорение лишь слегка бодрящее, не более». Это цитата из статьи четырехлетней давности про Cadillac ХТ5 с 3,6‑литровой «шестеркой» мощностью 314 л.с. Теперь этот мотор нам недоступен: после рестайлинга XT5 будут поставлять в Россию только с новым двухлитровым турбодвигателем.
Больше? Не надо!
Покинувшая нас атмосферная «шестерка» разгоняла XT5 до 100 км/ч за 7,5 секунды, а теперь требуется 9,9 секунды. После 120 км/ч четырехцилиндровый 200‑сильный мотор чахнет — в отличие от «шестерки», которая тащила как зверь. Но кому в наше время важна эластичность на таких скоростях? В большинстве ситуаций радикальной разницы не ощущаешь, по крайней мере на средних скоростях: легкая заминка на старте, умеренно бодрый подхват.
Дело в расторопной работе нового девятиступенчатого автомата Hydramatic собственной разработки GM (раньше использовали восьмиступенчатый японский Aisin). Кроме того, пик крутящего момента у двигателя V6 3.6 приходится на 5000 оборотов. У турбомотора максимальный момент лишь на 18 Н·м меньше и доступен в диапазоне 1500–4000 — эластичность на средних оборотах хороша.
Мотор 2.0T — со сложной системой активной терморегуляции. Она призвана ускорить прогрев либо обеспечить охлаждение двигателя и коробки передач, улучшив тем самым рабочие характеристики и, в первую очередь, экономичность.
Мотор 2.0T — со сложной системой активной терморегуляции. Она призвана ускорить прогрев либо обеспечить охлаждение двигателя и коробки передач, улучшив тем самым рабочие характеристики и, в первую очередь, экономичность.
Внешняя скоростная характеристика двигателя 2.0T. Мотор оснащен системами отключения двух цилиндров в режиме малой нагрузки и регулировки высоты подъема клапанов смещением распределительных валов, а также функцией «старт-стоп». У меня расход не поднимался выше 10 литров на сотню в режиме «город-трасса», и это отличный результат.
Внешняя скоростная характеристика двигателя 2.0T. Мотор оснащен системами отключения двух цилиндров в режиме малой нагрузки и регулировки высоты подъема клапанов смещением распределительных валов, а также функцией «старт-стоп». У меня расход не поднимался выше 10 литров на сотню в режиме «город-трасса», и это отличный результат.
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А еще я допускаю, что фактическая мощность мотора 2.0Т выше заявленной. Ведь в Штатах и Китае мотор выдает 240 сил, а проводить недешевую перепрошивку ради скромных российских продаж вряд ли имеет смысл.
Дефорсирование нужно Кадиллаку только на бумаге: чтобы уменьшить налоговые платежи. Мы уже проверяли дефорсированные двигатели из пограничных «налоговыгодных» категорий, и наши предположения подтвердили стендовые испытания — чаще мощность снижают формально.
Так или иначе, цель достигнута: теперь покупателям ХТ5 придется платить десять тысяч рублей транспортного налога в год вместо прежних сорока с лишним тысяч.
А как он едет?
Прочие изменения призваны привнести хоть какое-то разнообразие в ХТ5 — раз уж силовой агрегат один-единственный. За основу взята прежняя комплектация Luxury, на базе которой теперь доступны две версии — Premium Luxury и Sport. Визуально Sport отличает отделка глянцевым пластиком, белесые задние фонари и карбон вместо деревянного декора. А за доплату в 100 тысяч рублей предлагают активный полный привод и адаптивную подвеску Performance c непрерывным управлением демпфированием вместо обычной с пассивными амортизаторами.
Активный полный привод Sport Control — это две многодисковые муфты в заднем редукторе для управления вектором тяги и четыре ездовых режима — Tour, Sport, AWD и Off-Road. Стандартная полноприводная трансмиссия на версии Premium Luxury имеет традиционную межосевую муфту.
Задний дифференциал Twinster производства GKN с двумя пакетами фрикционов умеет перекидывать до 100% крутящего момента на левое или на правое колесо.
Задний дифференциал Twinster производства GKN с двумя пакетами фрикционов умеет перекидывать до 100% крутящего момента на левое или на правое колесо.
XT5 Sport подробнее передает профиль дороги, но назвать управляемость азартной нельзя. Cadillac заточен под вальяжное движение. Он не пугает кренами, шасси воспринимается как европейское, но спортом и не пахнет.
Визуально XT5 изменился точечно: ячеистая решетка радиатора, чуть «отредактированные» бамперы, повторители поворотов в зеркалах заднего вида.
Визуально XT5 изменился точечно: ячеистая решетка радиатора, чуть «отредактированные» бамперы, повторители поворотов в зеркалах заднего вида.
XT5 Premium Luxury ещё более расслаблен, что особенно заметно в скоростных поворотах (раньше чувствуешь приближающееся скольжение), но именно он выигрывает приз зрительских симпатий благодаря честной и прямолинейно-комфортной пружинной подвеске. На такой машине хочется плыть по вечерним улицам и разглядывать свое отражение в витринах, а не нестись по среднерусской возвышенности, визжа покрышками. И доплачивать ни за что не надо.
Ценный пакет
Прохватив больше полутысячи километров по дорогам Дании и Швеции, понял — он мне нравится. В XT5 есть хоть немного самобытности, противоречий, элегантного несовершенства и нежелания сдавать принципиальные позиции. Внешность — не как у всех. Отделка? Пусть всё будет из настоящей деревяшки. Таких машин почти не осталось!
Приборы — с 5,7‑дюймовым цветным персонализируемым монитором и четырьмя конфигурациями. Полностью цифровых приборов нет. За доплату доступен проекционный дисплей.
Приборы — с 5,7‑дюймовым цветным персонализируемым монитором и четырьмя конфигурациями. Полностью цифровых приборов нет. За доплату доступен проекционный дисплей.
После рестайлинга появился блок с поворотной шайбой-контроллером, отвечающий за управление музыкой, телефоном и навигацией.
После рестайлинга появился блок с поворотной шайбой-контроллером, отвечающий за управление музыкой, телефоном и навигацией.
На втором ряду спокойно усаживаются лишь двое рослых пассажиров. За доплату доступны подогрев сидений и трехзонный климат-контроль.
На втором ряду спокойно усаживаются лишь двое рослых пассажиров. За доплату доступны подогрев сидений и трехзонный климат-контроль.
Оснащение? Обе комплектации можно дополнить пакетом Platinum. Просто произнесите: Cadillac XT5 Premium Luxury Platinum. Как звучит! Впрочем, даже без платиновой надстройки машина оборудована на зависть конкурентам. Перфорированная кожа, аудиосистема Bose, беспроводная зарядка, обогрев руля и передних сидений, панорамная крыша, система автоторможения и куча других «плюшек». «Платина» обойдется в 600 (или 700 в случае Premium Luxury) тысяч, и это будет полный «фарш», включая систему ночного видения, трехзонный климат-контроль, фоновую светодиодную подсветку, отделку натуральной кожей Nappa (Наппа), а потолок будет затянут замшей.
Без этих «допов» Cadillac XT5 на двести-триста тысяч дешевле главных конкурентов, среди которых Lexus NX200 и Volvo XC60. Как мне показалось, Cadillac управляется лучше Лексуса, а по шумоизоляции обыгрывает Вольво. Хотя атмосферную «шестерку» откровенно жаль.
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Подешевел, но остался харизматичным
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Чуть больше сил, чуть повкуснее звук мотора!
Cadillac XT5
- Длина/ширина/высота/база 4815/1903/1680/2857 мм
- Объем багажника* 849–1393 л
- Снаряженная/полная масса 2047/2550 кг
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 147 кВт/200 л.с. при 4250–6000 об/мин; 350 Н·м при 1500–4000 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 9,9 с
- Максимальная скорость 210 км/ч
- Расход топлива: смешанный цикл 8,9 л/100 км
- Трансмиссия полный привод; А9
*При поднятых и сложенных сиденьях второго ряда.
Фото: Cadillac