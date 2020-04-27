Обновленный Cadillac XT5: новый мотор и другие изменения

Компактный кроссовер XT5 после модернизации стал дешевле и выгоднее во владении.

«Газ — до упора! Но взрыва не случилось. Атмосферник быстро откликается, разгон сопровождается чертовски приятным баритоном, но ускорение лишь слегка бодрящее, не более». Это цитата из статьи четырехлетней давности про Cadillac ХТ5 с 3,6‑литровой «шестеркой» мощностью 314 л.с. Теперь этот мотор нам недоступен: после рестайлинга XT5 будут поставлять в Россию только с новым двухлитровым турбодвигателем.

Больше? Не надо!

Покинувшая нас атмосферная «шестерка» разгоняла XT5 до 100 км/ч за 7,5 секунды, а теперь требуется 9,9 секунды. После 120 км/ч четырехцилиндровый 200‑сильный мотор чахнет — в отличие от «шестерки», которая тащила как зверь. Но кому в наше время важна эластичность на таких скоростях? В большинстве ситуаций радикальной разницы не ощущаешь, по крайней мере на средних скоростях: легкая заминка на старте, умеренно бодрый подхват.

Дело в расторопной работе нового девятиступенчатого автомата Hydramatic собственной разработки GM (раньше использовали восьмиступенчатый японский Aisin). Кроме того, пик крутящего момента у двигателя V6 3.6 приходится на 5000 оборотов. У турбомотора максимальный момент лишь на 18 Н·м меньше и доступен в диапазоне 1500–4000 — эластичность на средних оборотах хороша.

Мотор 2.0T — со сложной системой активной терморегуляции. Она призвана ускорить прогрев либо обеспечить охлаждение двигателя и коробки передач, улучшив тем самым рабочие характеристики и, в первую очередь, ­экономичность.

Внешняя скоростная характеристика двигателя 2.0T. Мотор оснащен системами отключения двух цилиндров в режиме малой нагрузки и регулировки высоты подъема клапанов смещением распределительных валов, а также функцией «старт-стоп». У меня расход не поднимался выше 10 литров на сотню в режиме «город-трасса», и это отличный результат.