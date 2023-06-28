Появилось специальное масло для машин с большим пробегом

Новая серия моторных масел разработана с помощью предиктивной аналитики.

В ассортименте бренда Sintec появилась новая линейка моторных масел ExtraLife для машин с пробегом более 150 000 км.Линейка масел Sintec ExtraLife защищает и продлевает ресурс двигателей подержанных автомобилей, справляясь с такими проблемами как протечки и повышенный расход масла, нагар и снижение мощности.

Максимальная защита от износа в различных условиях эксплуатации обеспечивается за счет прочной масляной пленки и особых свойств органического молибдена, который снижает износ за счёт уменьшения нагрузки в парах трения.

Технология Seal Conditioning позволяет предотвратить протечки за счет добавления специального кондиционера, сохраняющего эластичность резиновых уплотнений, что актуально для машин с большим пробегом. А увеличенная вязкость в сочетании с этим кондиционером снижает расход масла.

Высокощелочные моющие присадки предупреждают коррозию элементов двигателя, нейтрализуя кислоты и предотвращая образование шламовых соединений, типичных для двигателей с пробегом более 150 000 км.

Интересно, что линейка масел была разработана с помощью специального программного комплекса, который позволяет спрогнозировать свойства готового продукта и быстрее выйти на требуемые показатели.

Программа с высокой точностью подбирает смесь базовых масел, загустителей и присадок, предварительно оценив свойства готового продукта. При разработке Sintec ExtraLife проводили как лабораторные, так и стендовые испытания в независимых лабораториях, центрах и институтах. После этого масла испытали на двигателях и в эксплуатации на автотранспорте под наблюдением экспертов SINTEC Lubricants.

Моторные масла для автомобилей с большим пробегом уже можно приобрести в розничных магазинах и онлайн-маркетплейсах. Продукты линейки представлены в вязкостях 5W-30, 5W-40 и 10W-40 на синтетической и полусинтетической основах.

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Источник, фото: SINTEC Lubricants

Фото: Depositphotos



Теги: ДВС, масла