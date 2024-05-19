Мужчинам Франции объявили, что женщины лучше водят автомобили

В Европе запустили провокационную кампанию: «Води машину, как женщина»

Несмотря на годы внедрения толерантности, даже во Франции многие мужчины по-прежнему считают себя лучшими водителями. Однако новая кампания по безопасности дорожного движения призывает: «Води машину, как женщина», что, по мнению организаторов, поможет снизить количество аварий и смертей на дорогах.

Кампанию инициировала французская организация помощи жертвам дорожно-транспортных происшествий «Victimes & Citoyens», цель которой – изменить поведение мужчин за рулем. Плакаты со слоганом «Conduisez comme une femme» («Води машину, как женщина») развешаны в парижском метро и других общественных местах.

Плакат со слоганом «Conduisez comme une femme» («Води машину, как женщина»)

Кампания основывается на статистике, показывающей, что мужчины непропорционально часто являются виновниками серьезных ДТП. На плакатах подчеркивается, что 84% дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом происходят по вине мужчин, 88% погибших молодых водителей – мужчины и 93% участников ДТП в состоянии алкогольного опьянения – также мужчины.

Организация «Victimes & Citoyens» поясняет, что статистика опровергает распространенный стереотип о том, что мужчины являются лучшими водителями. Цифры показывают, что, если бы мужчины водили машину так же, как женщины, количество аварий и жертв могло бы существенно уменьшиться.

Эта кампания вызвала горячие споры в социальных сетях, особенно негодуют мужчины. Некоторые пользователи утверждают, что цифры не корректны без учета пройденных километров мужчинами и женщинами. Однако Служба поддержки жертв приводит данные, показывающие, что мужчины проезжают в среднем 12 500 километров в год, что лишь немного больше, чем женщины, чей пробег составляет 11 200 километров.

Другие пользователи отмечают, что статистику искажают определенные группы риска, такие как дальнобойщики, мотоциклисты и профессиональные водители, среди которых всегда преобладают мужчины.

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Источник: Autobild