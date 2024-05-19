Мужчинам Франции объявили, что женщины лучше водят автомобили
Несмотря на годы внедрения толерантности, даже во Франции многие мужчины по-прежнему считают себя лучшими водителями. Однако новая кампания по безопасности дорожного движения призывает: «Води машину, как женщина», что, по мнению организаторов, поможет снизить количество аварий и смертей на дорогах.
Кампанию инициировала французская организация помощи жертвам дорожно-транспортных происшествий «Victimes & Citoyens», цель которой – изменить поведение мужчин за рулем. Плакаты со слоганом «Conduisez comme une femme» («Води машину, как женщина») развешаны в парижском метро и других общественных местах.
Кампания основывается на статистике, показывающей, что мужчины непропорционально часто являются виновниками серьезных ДТП. На плакатах подчеркивается, что 84% дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом происходят по вине мужчин, 88% погибших молодых водителей – мужчины и 93% участников ДТП в состоянии алкогольного опьянения – также мужчины.
Организация «Victimes & Citoyens» поясняет, что статистика опровергает распространенный стереотип о том, что мужчины являются лучшими водителями. Цифры показывают, что, если бы мужчины водили машину так же, как женщины, количество аварий и жертв могло бы существенно уменьшиться.
Эта кампания вызвала горячие споры в социальных сетях, особенно негодуют мужчины. Некоторые пользователи утверждают, что цифры не корректны без учета пройденных километров мужчинами и женщинами. Однако Служба поддержки жертв приводит данные, показывающие, что мужчины проезжают в среднем 12 500 километров в год, что лишь немного больше, чем женщины, чей пробег составляет 11 200 километров.
Другие пользователи отмечают, что статистику искажают определенные группы риска, такие как дальнобойщики, мотоциклисты и профессиональные водители, среди которых всегда преобладают мужчины.
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Источник: Autobild