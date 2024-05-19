В Украине обнаружен легендарный Мерседес в состоянии «капсулы времени»

Найден Mercedes W140 с пробегом 12 тыс. км, простоявший в гараже с 1990-х годов

Автор YouTube-канала Roma Urraco продемонстрировал практически новый S-Class 1993 года выпуска с пробегом всего чуть больше 12 тысяч километров. Текущий владелец автомобиля унаследовал его от отца, первого владельца, который приобрел машину в Москве середине 1990-х годов.

Несмотря на несколько недостатков, в целом состояние автомобиля исключительное. Mercedes-Benz W140 комплектный, салон хорошо сохранился, а хром и светотехника не потускнели.

В автомобиле установлен рядный бензиновый шестицилиндровый двигатель объёмом 3,2 литра (231 л. с., 310 Н·м), который передает тягу на заднюю ось через 5-ступенчатый автомат. Кроме того, автомобиль оборудован автодоводчиками дверей.

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Источник: YouTube-канал Roma Urraco