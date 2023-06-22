Меняем масло — двигатель промывать? Эксперты все объяснили

После слива старого масла до 10% его объема может остаться в двигателе…

Стоит ли менять масло чаще, чем это предписано изготовителем? Или, напротив, насколько можно задержаться с его заменой? И можно ли выполнять эту процедуру самостоятельно? Весь круг связанных с этим вопросов освещают эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин.

В частности, они дают конкретные рекомендации по такой извечной теме, как промывка двигателя.

Эксперты подтверждают, что при смене масла остается до 10% старой жидкости. Чтобы избавиться от них, часто используют промывку.

«Промывки бывают пятиминутными, когда средство заливают перед самой заменой масла и дают мотору поработать на холостых. Существуют промывки, также в небольшой дозировке, на которых требуется проехать несколько сотен километров. А еще бывают промывочные масла, которыми после слива старого масла нужно заполнить систему смазки и дать мотору поработать», – сообщают авторы.

Но на самом деле промывочные мероприятия вообще не нужны двигателю, в котором масло меняют регулярно, – если он не простаивал без движения несколько лет.

Впрочем, есть одно «но». Если вы купили авто с пробегом и подозреваете сильное загрязнение двигателя, стоит его промыть. Способ такой: поставить новый фильтр, залить недорогое масло и проехать 200-300 км без больших нагрузок. Затем сменить фильтр еще раз и залить уже то масло, на котором хотите ездить дальше.

Советуем изучить все нюансы, связанные с заменой масла!

«За рулем» можно читать в Viber

Фото: pxfuel.com