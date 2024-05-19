В Россию привезли недорогой надежный кроссовер намного дешевле «китайцев»

На российский рынок поступили кроссоверы Kia Seltos по цене от 1,9 млн рублей

Популярные кроссоверы Kia Seltos, ранее собиравшиеся в Калининграде, теперь поступают на российский рынок из-за границы, в основном из Китая.

За минимальную цену в 1 900 888 рублей новый Seltos 2023 года выпуска выставлен на продажу салоном предпринимателя из Чеченской Республики в комплектации Prestige, включающей кожаную отделку, датчик света, цифровую приборную панель, климат-контроль, круиз-контроль, парктроники, камеру заднего вида, бесключевой доступ, подогрев сидений и другие опции.

Kia Seltos

Также доступен вариант 2024 года в комплектации Premium Edition за 2 550 000 рублей. Цены на кроссовер варьируются в различных регионах России, например, в Санкт-Петербурге за 2 617 000 рублей, в Москве от 2 699 000 рублей. Кроссоверы оснащены 1,5-литровым 115-сильным двигателем и вариатором. За версию с более мощным 2,0-литровым двигателем придется заплатить не менее 2 980 000 рублей.

Интерьер Kia Seltos

При этом сравнимые кроссоверы от китайских производителей, такие как Omoda C5, Chery Tiggo 4 Pro и Geely Coolray стоят дороже.

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Источник: Автоновости дня