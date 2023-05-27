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Как не нарваться на поддельное моторное масло — подсказка эксперта

Ни по цвету, ни по запаху «левак» не распознаешь. Но проверить можно.

За РулемМасло ниже минимума: что долить, чтобы не убить мотор

– Каким образом при покупке моторного масла можно отличить нормальный продукт от негодного?

– К сожалению, это теоретически невозможно – ни по цвету, ни по запаху. В запечатанной канистре нельзя углядеть, скажем, расслоение продукта или выпадение осадка.

Может настораживать откровенно низкая цена на масло известного зарубежного бренда, поставки которого в РФ прекратились.

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За РулемКак сэкономить на масле и не запороть двигатель?

Но можно проверять подлинность покупаемого товара на фирменных сайтах компаний – такую услугу оказывают, к примеру, Газпромнефть и Роснефть.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • Как без сложных экспертиз распознать «паленое» масло, подробно рассказано тут.
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За РулемКолодочкин Михаил
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