Как не нарваться на поддельное моторное масло — подсказка эксперта

Ни по цвету, ни по запаху «левак» не распознаешь. Но проверить можно.

– Каким образом при покупке моторного масла можно отличить нормальный продукт от негодного?

– К сожалению, это теоретически невозможно – ни по цвету, ни по запаху. В запечатанной канистре нельзя углядеть, скажем, расслоение продукта или выпадение осадка.

Может настораживать откровенно низкая цена на масло известного зарубежного бренда, поставки которого в РФ прекратились.

Но можно проверять подлинность покупаемого товара на фирменных сайтах компаний – такую услугу оказывают, к примеру, Газпромнефть и Роснефть.

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