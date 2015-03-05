Покупаем Renault Sandero и Sandero Stepway: студенты без «хвостов»

Небольшие хэтчбеки никогда не были в России в почете, а рожденные путем купирования у седана «хвоста» и подавно. Тем удивительнее, что Sandero в паре с братцем «Степвэем» ежегодно расходятся у нас десятками тысяч и давно стали самыми популярными пятидверками В-класса. Даже бестселлер Solaris в «бесхвостой» модификации не столь востребован. Чем же так привлекает покупателей именно Renault?

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ЗАЧЕМ ЕМУ В ТОЛЬЯТТИ?

Популярность Sandero едва ли кто мог предсказать заранее. Главные ценности его донора «Логана» — трехобъемный кузов и огромный багажник — «Сандерику» могли только сниться. Да и с визитом к нам он припозднился: прибыл в феврале 2010-го, на пять лет позже братца. Однако малыш на удивление споро принялся собирать дивиденды. Юркий, с всеядной подвеской и недорогой, он уже к концу первого года продаж разошелся тиражом почти в 20 000 экземпляров. А дебютировавший годом спустя Stepway благодаря увеличенному клиренсу, джиперскому обвесу и ценнику до полумиллиона стал тогда уникальным предложением. Главную автомобильную дисциплину — угождать покупателю — оба «студента» сдавали вовремя и на «отлично».

Как и в случае с новым «Логаном», создателям нынешнего Sandero II необходимо было успех развивать. Машину радикально омолодили: внешность сделали интересней, а салон уютней и дороже. Stepway же еще лучше замаскировали под субкомпактный кроссовер. Причем оба братца, в отличие от европейских родственников с фамилией Dacia, заявили о наличии увеличенного бачка стеклоомывателя, штатной защиты мотора, брызговиков колес и обогрева ветрового стекла. Наконец, шире в сравнении с предшественником стала и гамма двигателей.

Жаль, цены на прежнем привлекательном уровне маркетологам Renault удержать не удалось. Не помог даже перенос производства из дорогой Москвы в Тольятти.

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Privilege

ДОСТУП, КОТОРЫЙ НЕ НУЖЕН

Какой выбор?

Нет смысла покупать Sandero в «базе». Сомневающиеся могут заглянуть в салон версии Access, в которой наблюдается засилье серого пластика. Вместо ухватистых дверных рукояток вас ожидают лишь выемки в подлокотниках, а зияющая дыра в передней панели буквально кричит об отсутствии магнитолы, да и во всем остальном царит минимализм. Центральный замок, кондиционер, электроприводы зеркал и стеклоподъемников, обогрев сидений? Забудьте об этом. Спасибо, что в отличие от «Логана» здесь не стали экономить на гидроусилителе руля.

Единственное, что можно выбрать — это цвет кузова. Палитра состоит из восьми цветов: помимо белого акрила можно получить любой из семи металликов, доплатив 10 000 рублей — сумма по нынешним временам незначительная.

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Confort

STEPWAY ПОЗВОЛИТ СЭКОНОМИТЬ

На первый взгляд оптимальный Sandero — это Confort, который на 53 000 руб. дороже «базы». Он уже выглядит не столь уныло: центральная консоль отделана окрашенным под металл пластиком, из него же выполнены окантовка воздуховодов и ручки дверей, а сиденья обтянуты более приятной тканью с элегантной прострочкой. Однако за кондиционер, магнитолу и всевозможные обогревы все равно придется доплачивать. Это невыгодно — с таким набором автомобиль будет стоить столько же, сколько изначально более богатая версия Privilege. При этом Confort так или иначе окажется лишен хромированных элементов отделки кузова, бортового компьютера, датчика внешней температуры и подсветки перчаточного ящика. Здесь не регулируется по высоте кресло.