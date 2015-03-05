Покупаем Renault Sandero и Sandero Stepway: студенты без «хвостов»

14-renault-sandero
14-renault-sandero
ЗАЧЕМ ЕМУ В ТОЛЬЯТТИ?
Популярность Sandero едва ли кто мог предсказать заранее. Главные ценности его донора «Логана» — трехобъемный кузов и огромный багажник — «Сандерику» могли только сниться. Да и с визитом к нам он припозднился: прибыл в феврале 2010-го, на пять лет позже братца. Однако малыш на удивление споро принялся собирать дивиденды. Юркий, с всеядной подвеской и недорогой, он уже к концу первого года продаж разошелся тиражом почти в 20 000 экземпляров. А дебютировавший годом спустя Stepway благодаря увеличенному клиренсу, джиперскому обвесу и ценнику до полумиллиона стал тогда уникальным предложением. Главную автомобильную дисциплину — угождать покупателю — оба «студента» сдавали вовремя и на «отлично».
Как и в случае с новым «Логаном», создателям нынешнего Sandero II необходимо было успех развивать. Машину радикально омолодили: внешность сделали интересней, а салон уютней и дороже. Stepway же еще лучше замаскировали под субкомпактный кроссовер. Причем оба братца, в отличие от европейских родственников с фамилией Dacia, заявили о наличии увеличенного бачка стеклоомывателя, штатной защиты мотора, брызговиков колес и обогрева ветрового стекла. Наконец, шире в сравнении с предшественником стала и гамма двигателей.
Жаль, цены на прежнем привлекательном уровне маркетологам Renault удержать не удалось. Не помог даже перенос производства из дорогой Москвы в Тольятти.
YAKU0497Comfort
ДОСТУП, КОТОРЫЙ НЕ НУЖЕН
Какой выбор?
Нет смысла покупать Sandero в «базе». Сомневающиеся могут заглянуть в салон версии Access, в которой наблюдается засилье серого пластика. Вместо ухватистых дверных рукояток вас ожидают лишь выемки в подлокотниках, а зияющая дыра в передней панели буквально кричит об отсутствии магнитолы, да и во всем остальном царит минимализм. Центральный замок, кондиционер, электроприводы зеркал и стеклоподъемников, обогрев сидений? Забудьте об этом. Спасибо, что в отличие от «Логана» здесь не стали экономить на гидроусилителе руля.
Единственное, что можно выбрать — это цвет кузова. Палитра состоит из восьми цветов: помимо белого акрила можно получить любой из семи металликов, доплатив 10 000 рублей — сумма по нынешним временам незначительная.
PrivilegePrivilege
STEPWAY ПОЗВОЛИТ СЭКОНОМИТЬ
На первый взгляд оптимальный Sandero — это Confort, который на 53 000 руб. дороже «базы». Он уже выглядит не столь уныло: центральная консоль отделана окрашенным под металл пластиком, из него же выполнены окантовка воздуховодов и ручки дверей, а сиденья обтянуты более приятной тканью с элегантной прострочкой. Однако за кондиционер, магнитолу и всевозможные обогревы все равно придется доплачивать. Это невыгодно — с таким набором автомобиль будет стоить столько же, сколько изначально более богатая версия Privilege. При этом Confort так или иначе окажется лишен хромированных элементов отделки кузова, бортового компьютера, датчика внешней температуры и подсветки перчаточного ящика. Здесь не регулируется по высоте кресло.
AccessAccess
Снаружи и внутри
ОБНОВКИ ДЛЯ РАДОСТИНовый нос, который главный художник фирмы Лоуренс ван ден Акер сделал нынче фамильной чертой всех Renault, подходит Sandero едва ли не больше, чем любой другой модели. И хотя геометрический дизайн канул в Лету, силуэт автомобиля по-прежнему узнаваем, да и габариты остались практически теми же. Однако изменилось главное — смотрится Sandero живее и интереснее. Как хороший костюм скрывает недостатки фигуры, так и новый кузов отлично преобразил прежний остов. Даже обычный Sandero сохранил приличный дорожный просвет, что крайне актуально для наших дорог. А уж Stepway и вовсе может похвастать клиренсом в 195 мм. Дверные проемы получили дополнительные резиновые уплотнители: теперь, когда открываешь дверь, с крыши в салон не будет падать снег. Учтите только, что сама дверь имеет всего одно промежуточное фиксированное положение — на тесной парковке это создаст определенные неудобства. Еще хуже, что верхний острый угол «калитки» сильно выступает. Манипулируя дверью, успевайте уворачиваться.
p002Не верьте глазам! На диване тесно. Места для ног будет достаточно, только если спереди поедут люди невысокие
ЧЕМОДАН И НЕ БОЛЬШЕЕсть и другие недочеты. Петли капота по-прежнему ничем не прикрыты, так что грязь и лед будут неизбежно способствовать коррозии. Передние колесные арки оберегают полноценные пластиковые подкрылки, а задние почему-то остались беззащитными — равно как и пластиковые трубопроводы бензобака. Наконец, брызговики сделали жесткими — их легко отломать при встрече с бордюром. Впрочем, многие свои минусы Renault искупает живостью внутреннего убранства. Приборная панель стала нарядней — ее одолжил Fluence. Шкалы Stеpway, правда, оказались перегружены рисками. Зато их развеселили этакими красными кровяными тельцами — их тем больше, чем выше скорость и обороты. А центральная консоль в комплектации Privilege щеголяет отделкой черным полированным пластиком. Не сказать чтоб уж очень красиво, но есть намек на респектабельность. А вот по части «диванных» дисциплин автомобиль по-прежнему в отстающих. Человек ростом 180 см в упражнении «сам за собой» неизбежно подпирает коленями спинку. Новые обивки дверей обзавелись карманами, но на несколько сантиметров сократили ширину салона. И еще: для того чтобы опустить или поднять стекла в задних дверях, отныне не придется тянуться к полу — кнопки стеклоподъемников обосновались на подлокотниках. Жаль, дополнительные плафоны подсветки, центральный подлокотник дивана и крючки над дверями, на которые можно было бы повесить одежду, так и не появились.
Untitled-1Большое количество псевдохрома на бампере отнюдь не делает обычный Sandero солиднее, чем Stepway
ЧТО ХОРОШО
- Многослойные уплотнители дверей
- Вторичный глушитель из нержавеющей стали
- Стильные детали экстерьера Stepway
- Газовый упор капота
- Пластиковые накладки на арках и бампере
ЧТО ПЛОХО
- Жесткие, ломкие брызговики
- Неприглядный вид изнанки дивана
- Мало места для ног во втором ряду
- Голый металл в багажнике
- Грубый, с незащищенными потрохами механизм складывания зеркал
- Острый травмоопасный угол задней двери
- Неудачное расположение горловины бачка стеклоомывателя
За рулем
ЛЕВИТАЦИЯ ОТМЕНЯЕТСЯ
BM4T4375По меркам бюджетных машин кресла Sandero оказались на удивление добротны
ЧТО ХОРОШО
- Ухватистое рулевое колесо
- Удобная регулировка кресла по высоте
- Эргономика блока климат-контроля
- Индикаторы переключения передач для малоопытных водителей
- Наличие боковых подушек
ЧТО ПЛОХО
- Бликующий сенсорный дисплей
- Организация управления круиз-контролем
- Нет центрального подлокотника
- Нечеткое включение МКП
- Отсутствие дверных ручек в базовой версии
ДАЕШЬ ESP НА ВСЕ ВЕРСИИ!В каких дисциплинах студентам все-таки бы стоило подтянуться? Ходы рычага коробки длинноваты, а сам механизм не отличается четкостью переключений. Три раза моргать «поворотниками» в ответ на одно покачивание рычажка автомобиль так и не научился. Неудобно и управление круиз-контролем: кнопки разбросаны по трем разным местам — на спицах руля и на центральной консоли. А еще, в отличие от «Логана», задние крайние подголовники дивана нельзя утопить в спинку. Такие большие «лопухи» неизбежно мешают обзорности. Благо куцехвостая корма заканчивается сразу за задним «дворником». Если об этом помнить, то можно обходиться без парктроника даже на тесной стоянке. В общем, «зачет», но с натяжкой. Есть ли улучшения в безопасности? Да. В списке опций появились боковые подушки. А в Privilege можно заказать прежде недоступную в принципе ESP. В EuroNCAP же Sandero тоже подтянулся — из троечников переведен в хорошисты. Набрать максимум звезд хэтчбеку мешают не самые прочные передние стойки, отсутствие активных подголовников и высокая нагрузка на грудную клетку водителя при фронтальном ударе автомобиля.
YAKU1743
По дорогам и без них
Я НЕ СПРИНТЕР, Я ДРУГОЙНовый Sandero чуть жестче предшественника на мелких неровностях, но практически не потерял в комфорте и энергоемкости. Многие легковушки могут только мечтать, чтобы столь же безболезненно глотать ямы. Причем отличниками в этой дисциплине выступают оба студента. Думаете, «лифтуя» Sandero ради версии Stepway, инженеры использовали самый дешевый способ — установили проставки? Ничего подобного — применили другие пружины и амортизаторы. Отсюда и ходы подвески не сократились. Жаль, горячую езду автомобили не приветствуют. В городских режимах все более-менее прогнозируемо. Однако уже на 110–120 км/ч мешает достаточно аморфный руль, машина рыскает, вынуждая подруливать, а на волнах асфальта не избежать раскачки. У «Степвэя» эти недостатки проявляются заметнее — лишние 4 см дорожного просвета неизбежно ухудшили аэродинамику и устойчивость. Помните, что ESP (при наличии, конечно) срабатывает довольно поздно, а снос передней оси начинается, напротив, чуть раньше, чем ждешь.
КОЗЫРИ МАЛОГО РАЗМЕРАСиловые агрегаты рабочим объемом 1.6 литра у машины остались практически прежними. Между собой они отличаются по сути лишь головкой блока цилиндров, а вот везут по-разному. Восьмиклапанник в 82 л.с. потерял пару «лошадок», зато получил взамен десяток ньютон-метров. Инженеры поколдовали и с МКП, увеличив передаточное отношение главной передачи и слегка удлинив пятую ступень.
p010Даже с кормы любой Stepway смотрится выигрышней, чем обычный Sandero. Спасибо рейлингам на крыше и накладкамна крыльях, бампере и под ним
285638Sandero «хорошист». Для оценки «отлично» маши-не не помешал бы кузов пожестче и побольше средств безопасности
безопасности
ЧТО ХОРОШО
- Геометрическая проходимость
- Эластичность 8-клапанного мотора
- Энергоемкая подвеска
- Клиренс Stеpway и штатная стальная защита на всех версиях
- Безопасная управляемость
- Экономичный двигатель 1.2
ЧТО ПЛОХО
- Аэродинамические шумы в районе капота, зеркал и передних стоек кузова
- Отсутствие шестой передачи
- Посредственная тяговитость мотора 102 л.с. на малых оборотах
- Отсутствие АКП
- Работа АВS на неоднородном покрытии
- Высокий расход топлива моторов 1.6
YAKU0552На скользком покрытии крены минимальны, но особенно заметны огрехив работе усилителя руля. Да и передняяось начинает скользить рановато
ИТОГ
Новый Sandero помолодел, превратился во вполне современную и комфортабельную машину. Самой выгодной и талантливой версией, как и прежде, оказывается Stepwаy. По нынешним временам супермини с задатками кроссовера за 612 500 — это вполне выгодное предложение. При этом любому хэтчбеку для полного совершенства не хватает более драйверских ходовых качеств и автоматической коробки передач. Однако куда больше многие были бы благодарны за сохранение привлекательного ценника.
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