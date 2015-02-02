Тест Renault Sandero Stepway: духовный лидер

Псевдокроссовер Sandero Stepway — это по-прежнему лишь приподнятый над землей хэтчбек. Полноприводной трансмиссии, блокировок и понижающих передач у него нет и не предвидится. Но неокрашенные накладки колесных арок и порогов, мощная подвеска и увеличенный дорожный просвет — верный путь к сердцам российских водителей. Stepway наш по духу и, можно считать, наш по крови, поскольку сходит с конвейера в Тольятти.

00 zr stepway_zr 02_15-HDR Renault Sandero Stepway

Renault Sandero Stepway. Производство Тольятти. От 485 000 рублей.

НЕ ОБВЕСОМ ЕДИНЫМ

Что изменилось по сравнению с предшественником? Дорожный просвет увеличен на 20 миллиметров: 195 (под нагрузкой) против 175. В этом заслуга не только модернизированной подвески, но и колес размером 205/55R16 вместо прежних 185/65R15. Высотой профиля шины пожертвовали ради незначительного увеличения диаметра колеса, а значит, и клиренса.

Полноразмерная запаска хранится теперь не под днищем в клетке, а в глубокой подштамповке пола багажника.

02 zr stepway_zr 02_15-HDR Адаптивный усилитель рулевого управления Renault Sandero Stepway — это прежде всего хорошее чувство автомобиля на высоких скоростях

Адаптивный усилитель рулевого управления — это прежде всего хорошее чувство автомобиля на высоких скоростях

На Stepway первого поколения устанавливали иную, чем на Logan и Sandero, механическую коробку передач. У новой машины, судя по заводским данным, передаточные числа те же, что у сородичей. Унификацию провели не в ущерб тяге: главная пара по-прежнему «короткая» (4,5).