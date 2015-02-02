Тест Renault Sandero Stepway: духовный лидер

Renault Sandero Stepway. Производство Тольятти. От 485 000 рублей.
Что изменилось по сравнению с предшественником? Дорожный просвет увеличен на 20 миллиметров: 195 (под нагрузкой) против 175. В этом заслуга не только модернизированной подвески, но и колес размером 205/55R16 вместо прежних 185/65R15. Высотой профиля шины пожертвовали ради незначительного увеличения диаметра колеса, а значит, и клиренса.
Полноразмерная запаска хранится теперь не под днищем в клетке, а в глубокой подштамповке пола багажника.
Адаптивный усилитель рулевого управления Renault Sandero Stepway — это прежде всего хорошее чувство автомобиля на высоких скоростях
Адаптивный усилитель рулевого управления — это прежде всего хорошее чувство автомобиля на высоких скоростях
На Stepway первого поколения устанавливали иную, чем на Logan и Sandero, механическую коробку передач. У новой машины, судя по заводским данным, передаточные числа те же, что у сородичей. Унификацию провели не в ущерб тяге: главная пара по-прежнему «короткая» (4,5).
Чуть шире стала гамма модификаций
. Прежде восьмиклапанный бензиновый двигатель работал в паре лишь с механикой, а 16‑клапанный агрегатировался только с автоматом. Теперь оба мотора доступны с механической коробкой. Добавьте сюда новые расцветки кузова, два уровня комплектаций, пакеты дополнительного оборудования и версию с автоматической коробкой передач, которая появится в ближайшее время. Stepway все больше напоминает самостоятельную модель, а не просто хэтчбек во внедорожном обвесе.
Впервые на Sandero Stepway стали ставить систему стабилизации ESP c функцией защиты от переворачивания (ROM), климат-контроль, ветровое стекло с обогревом, круиз-контроль, мультимедийную систему с навигацией Мedia Nav. Те, кто не готов раскошелиться на цветной семидюймовый дисплей, могут выбрать автомобиль с аудиоцентром попроще или вовсе с заглушками вместо «музыки».
45Renault Sandero Stepway. Такие колеса называются фактурными. Выглядят как легкосплавные, а на деле — стальной штампованный диск с колпаком. Приятно, что запаска тоже фактурная, а не стандартный «блин».
Renault Sandero Stepway. Такие колеса называются фактурными. Выглядят как легкосплавные, а на деле — стальной штампованный диск с колпаком. Приятно, что запаска тоже фактурная, а не стандартный «блин».
Такие колеса называются фактурными. Выглядят как легкосплавные, а на деле — стальной штампованный диск с колпаком. Приятно, что запаска тоже фактурная, а не стандартный «блин».
ОДА ПОДВЕСКЕ
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Понятно, что Stepway с 82‑сильным мотором не поражает прытью. Но при включенном кондиционере, троих пассажирах и полном багажнике он уверенно едет даже по горным дорогам. Конечно, при штурмах крутых уклонов приходится регулярно подтыкать низшие передачи, — иногда и до первой доходит, если в горку. Да еще и в затычных поворотах типа «тещин язык». Но на серпантине всем автомобилям нелегко.
Шестнадцатиклапанник мощностью 102 л.с. заметно резвее, однако по-настоящему бойким он воспринимается лишь в городе — в заездах от светофора до светофора, — а в горах тоже увядает на подъемах.
Требовать от приподнятого хэтчбека выдающихся ездовых качеств на асфальте — дурной тон. И как же хорошо, что он способен приятно удивить: крены кузова в поворотах меньше ожидаемых, дорогу широкие «башмачки» держат отменно, а руль с ростом скорости наливается приятной тяжестью. Вдумчиво здесь поработали с шоссейными настройками, ничего не скажешь.
03 zr stepway_zr 02_15Renault Sandero Stepway. Не роскошно, но аккуратно и современно. На центральной консоли — мультимедийная система с навигацией. Кнопки стеклоподъемников переехали на подлокотники дверей.
Renault Sandero Stepway. Не роскошно, но аккуратно и современно. На центральной консоли — мультимедийная система с навигацией. Кнопки стеклоподъемников переехали на подлокотники дверей.
Не роскошно, но аккуратно и современно. На центральной консоли — мультимедийная система с навигацией. Кнопки стеклоподъемников переехали на подлокотники дверей.
А как на проселке? Если не соваться на моноприводной машине в раскисшее месиво — великолепно. Свои фирменные черты подвеска сохранила. Она по-прежнему энергоемка и непробиваема. Не каждому кроссоверу такая дана, что уж говорить о легковых автомобилях.
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Видели бы вы, какие внушительные канавы приходилось брать ходом, чтобы не тормозить на подъеме, — и ничего, справился Stepway. На тестовом грунтовом маршруте даже ни разу не чиркнул брюхом. Приличный клиренс и небольшие свесы кузова — мечта дачников, рыболовов и грибников.
Ладный, прочный и по-своему симпатичный. Конечно, и недостатки есть, в том числе эргономические. Например, клавиши стеклоподъемников перенесены на подлокотники дверей, однако в распоряжении водителя лишь две кнопки передних стеклоподъемников, а клавиши управления задними размещены на центральной консоли. Но эта особенность унаследована от Логана. Нет в салоне и крючков для одежды, хотя детали копеечные. Есть и другие мелочи, которые, впрочем, общей картины не меняют: Stepway — достойный автомобиль за свои деньги. И у него, считай, нет конкурентов — разве что Lada Kalina Cross.
И еще. Это редкий случай, когда со сменой поколений машина не подорожала, а, наоборот, подешевела. Прежний Stepway продавался за 510- 566 тысяч рублей, а разброс цен на новую машину с механической коробкой — от 485 до 559 тысяч. (Увы, уже от 577 тыс. рублей. — Ред. )
ПЛЮС Мощная подвеска обеспечивает хорошую проходимость; для недорогого автомобиля оснащен богато; просторный салон
МИНУС Маловат багажник, есть мелкие эргономические огрехи
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