Топ-5 самых популярных кроссоверов этого лета

Российский рынок новых автомобилей по-прежнему на подъеме. И хотя правят бал, как и всегда, недорогие седаны, лига кроссоверов продолжает демонстрировать успехи: в некоторых регионах на них приходится до половины продаж автоновья! «За рулем» решил поближе рассмотреть пятерку наиболее востребованных паркетников, чтобы понять, чем же они так привлекают наших граждан.

5-е место. Renault Kaptur

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В некотором смысле российский Kaptur — это такой облагороженный Duster с более изящным дизайном. Однако преимущество Каптюра кроется не только в его красоте: в отличие от пачкули Дастера младший брат куда чистоплотнее, поскольку его пороги защищены от грязи дверями. Салон у машины, кстати, тоже выглядит гораздо привлекательнее, но ничуть не уступает простором.

От своего более бедного родственника Kaptur унаследовал достойную проходимость, равно как и возможность оснащения полным приводом, а также комфортабельную и в то же время непробиваемую подвеску. Кроме того, кроссовер можно приобрести с передним приводом и вариатором — это связка настроена очень неплохо в плане динамики и удобства управления тягой. В таком варианте обрусевший «француз» отлично справляется с ролью практичного городского автомобиля. Важный нюанс: цена на Рено традиционно в рамках приличий. С января по июнь 2018 года продано 15 589 экземпляров.

4-е место. Lada XRAY

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Симпатичный кроссовер родом из Тольятти на самом деле имеет французскую основу: XRAY построен на платформе В0, что роднит его с Логаном. А точнее — с Sandero Stepway, который в конечном счете стал заготовкой для Лады.

Собственно говоря,назвать эту машину кроссовером можно разве что с большой натяжкой: по сути это такой приподнятый над дорогой (клиренс составляет внушительные 195 мм) переднеприводный хэтчбек. Тем не менее высокая посадка и неплохая внедорожная геометрия дают Иксрею определенные потребительские преимущества перед обычными легковушками.

Среди достоинств Лады следует отметить интересный дизайн, хорошее оснащение и прекрасно настроенную подвеску, которая положительно зарекомендовала себя на наших дорогах. А самый значимый недостаток связан с отсутствием нормальной АКП: робот, который АВТОВАЗ предлагает для XRAY, полноценной заменой автомату назвать никак нельзя. За полгода продано 16 388 машин.

3-е место. Kia Sportage

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Третье место в сегменте кроссоверов — большая удача для Kia Sportage. Машина не самая дешевая, однако по цене это одно из лучших предложений, что в полной мере демонстрируют продажи: за полгода было продано 16 660 экземпляров — это позволило Спортажу занять десятое место в абсолютном зачете.

В активе корейского кроссовера значится отличное сочетание цены и оснащения, однако это далеко не единственное его достоинство. Так, например, покупателям импонирует современный дизайн и благородная отделка салона, простор на заднем ряду и вместительный багажник. Самое распространенное сочетание — мотор 2,0 л (150 сил) вкупе с гидромеханическим автоматом и полным приводом: цены на такие машины начинаются с отметки немногим за полтора миллиона. Есть мнение, что двухлитровый двигатель G4NA отнюдь не беспроблемен (задиры в цилиндрах), однако 5-летняя заводская гарантия в определенной мере нивелирует этот серьезный недочет.

2-е место. Renault Duster

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До появления Креты именно Дастер был главным российским кроссовером. Простая и надежная конструкция, невысокая стоимость содержания и более чем адекватная цена — вот главные преимущества машины.

В списке плюсов Рено значится всепрощающая подвеска, обладающая отличным балансом плавности хода и энергоемкости; а также очень приличная по кроссоверным меркам проходимость как результат сочетания грамотной геометрии кузова и полного привода (разумеется, у тех модификаций, где он есть). Недостатков же у Дастера не так много: это некоторые проколы по части эргономики, постоянно грязные выступающие пороги и… новый Duster, который уже в относительно обозримом будущем появится в России. За полгода продано 21 290 Дастеров.

1-е место. Hyundai Creta

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Корейский кроссовер российского производства по результатам продаж за первое полугодие 2018-го занял пятое место в абсолюте — 33 224 машин! Причина успеха понятна: адекватная цена вкупе с широким выбором модификаций (два мотора различного объема и мощности, механика и автомат, передний и полный привод) и привлекательными условиями гарантии — вот что нужно, чтобы оставаться бестселлером.

Салон простоват, но довольно просторен; а то, что багажник невелик, так это тоже не беда, благо задний ряд сидений раскладывается по частям. Другие плюсы: энергоемкая подвеска и неплохая динамика разгона даже с базовым мотором 1.6. Особо ценен тот факт, что Hyundai оснащается классическим гидромеханическим автоматом, который наш народ небезосновательно считает куда более надежным, нежели всякие там роботы и вариаторы.