Топ-5 самых популярных кроссоверов этого лета

Российский рынок новых автомобилей по-прежнему на подъеме. И хотя правят бал, как и всегда, недорогие седаны, лига кроссоверов продолжает демонстрировать успехи: в некоторых регионах на них приходится до половины продаж автоновья! «За рулем» решил поближе рассмотреть пятерку наиболее востребованных паркетников, чтобы понять, чем же они так привлекают наших граждан.

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Hyundai > Creta

LADA XRAY
LADA XRAY

LADA > XRAY

Renault Kaptur
Renault Kaptur

Renault > Kaptur

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

Kia Sportage
Kia Sportage

Kia > Sportage

5-е место. Renault Kaptur

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В некотором смысле российский Kaptur — это такой облагороженный Duster с более изящным дизайном. Однако преимущество Каптюра кроется не только в его красоте: в отличие от пачкули Дастера младший брат куда чистоплотнее, поскольку его пороги защищены от грязи дверями. Салон у машины, кстати, тоже выглядит гораздо привлекательнее, но ничуть не уступает простором.

От своего более бедного родственника Kaptur унаследовал достойную проходимость, равно как и возможность оснащения полным приводом, а также комфортабельную и в то же время непробиваемую подвеску. Кроме того, кроссовер можно приобрести с передним приводом и вариатором — это связка настроена очень неплохо в плане динамики и удобства управления тягой. В таком варианте обрусевший «француз» отлично справляется с ролью практичного городского автомобиля. Важный нюанс: цена на Рено традиционно в рамках приличий. С января по июнь 2018 года продано 15 589 экземпляров.

Топ-5 самых популярных кроссоверов этого лета

4-е место. Lada XRAY

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Пять плюсов и один минус Лады Иксрей

Симпатичный кроссовер родом из Тольятти на самом деле имеет французскую основу: XRAY построен на платформе В0, что роднит его с Логаном. А точнее — с Sandero Stepway, который в конечном счете стал заготовкой для Лады.

Собственно говоря,назвать эту машину кроссовером можно разве что с большой натяжкой: по сути это такой приподнятый над дорогой (клиренс составляет внушительные 195 мм) переднеприводный хэтчбек. Тем не менее высокая посадка и неплохая внедорожная геометрия дают Иксрею определенные потребительские преимущества перед обычными легковушками.

Среди достоинств Лады следует отметить интересный дизайн, хорошее оснащение и прекрасно настроенную подвеску, которая положительно зарекомендовала себя на наших дорогах. А самый значимый недостаток связан с отсутствием нормальной АКП: робот, который АВТОВАЗ предлагает для XRAY, полноценной заменой автомату назвать никак нельзя. За полгода продано 16 388 машин.

Топ-5 самых популярных кроссоверов этого лета

3-е место. Kia Sportage

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Третье место в сегменте кроссоверов — большая удача для Kia Sportage. Машина не самая дешевая, однако по цене это одно из лучших предложений, что в полной мере демонстрируют продажи: за полгода было продано 16 660 экземпляров — это позволило Спортажу занять десятое место в абсолютном зачете.

В активе корейского кроссовера значится отличное сочетание цены и оснащения, однако это далеко не единственное его достоинство. Так, например, покупателям импонирует современный дизайн и благородная отделка салона, простор на заднем ряду и вместительный багажник. Самое распространенное сочетание — мотор 2,0 л (150 сил) вкупе с гидромеханическим автоматом и полным приводом: цены на такие машины начинаются с отметки немногим за полтора миллиона. Есть мнение, что двухлитровый двигатель G4NA отнюдь не беспроблемен (задиры в цилиндрах), однако 5-летняя заводская гарантия в определенной мере нивелирует этот серьезный недочет.

Топ-5 самых популярных кроссоверов этого лета

2-е место. Renault Duster

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До появления Креты именно Дастер был главным российским кроссовером. Простая и надежная конструкция, невысокая стоимость содержания и более чем адекватная цена — вот главные преимущества машины.

В списке плюсов Рено значится всепрощающая подвеска, обладающая отличным балансом плавности хода и энергоемкости; а также очень приличная по кроссоверным меркам проходимость как результат сочетания грамотной геометрии кузова и полного привода (разумеется, у тех модификаций, где он есть). Недостатков же у Дастера не так много: это некоторые проколы по части эргономики, постоянно грязные выступающие пороги и… новый Duster, который уже в относительно обозримом будущем появится в России. За полгода продано 21 290 Дастеров.

Топ-5 самых популярных кроссоверов этого лета

1-е место. Hyundai Creta

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Корейский кроссовер российского производства по результатам продаж за первое полугодие 2018-го занял пятое место в абсолюте — 33 224 машин! Причина успеха понятна: адекватная цена вкупе с широким выбором модификаций (два мотора различного объема и мощности, механика и автомат, передний и полный привод) и привлекательными условиями гарантии — вот что нужно, чтобы оставаться бестселлером.

Салон простоват, но довольно просторен; а то, что багажник невелик, так это тоже не беда, благо задний ряд сидений раскладывается по частям. Другие плюсы: энергоемкая подвеска и неплохая динамика разгона даже с базовым мотором 1.6. Особо ценен тот факт, что Hyundai оснащается классическим гидромеханическим автоматом, который наш народ небезосновательно считает куда более надежным, нежели всякие там роботы и вариаторы.

Топ-5 самых популярных кроссоверов этого лета
Топ-5 самых популярных кроссоверов этого лета
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