В чем главное преимущество программ персонализации? Это тюнинг от производителя, а значит, все изменения базовой модели выполнены согласно техническим требованиям, иначе эта модификация не получила бы разрешения выйти в свет. Ведь часто то, что предлагают сторонние компании, занимающиеся переделкой экстерьера и интерьера, не соответствует техрегламенту. А если и соответствует, то не всегда подкреплено документами, на которые потом захотят взглянуть проверяющие органы. И на очередном техосмотре к внешнему обвесу, окрашенным в разный цвет кузовным панелям или переделанному салону возникнут вопросы.
Другое дело, когда за переделку берутся именитые компании или придворные тюнинговые ателье, такие как Brabus у Мерседеса, Mugen у Хонды или Abart у Фиата. У тех всё законно, но их услуги дóроги для большинства покупателей. Ведь занимаются они обычно комплексной переделкой — не только вносят оригинальные черты во внешний облик и интерьер, но еще и затачивают под каждого клиента силовой агрегат, подвеску, тормозá и рулевое управление.
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Кроме 19 вариантов экстерьера покупатель волен выбрать один из трех вариантов интерьера. Программа персонализации предлагает салон с оранжевыми акцентами.
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Оранжевые вставки — на передних и задних сиденьях.
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Напольные коврики украшены оранжевыми кантами и яркой вышивкой.
А для индивидуализации автомобиля порой достаточно пары штрихов. По разумной цене. И тут заводские программы персонализации оказываются как нельзя более кстати. Вот, например, как Renault предлагает преобразить кроссовер Kaptur. Казалось бы, восемь базовых цветов кузова, два цвета крыши и накладок наружных зеркал — вполне достаточный набор, чтобы помучиться с выбором. Но покупатели избалованы и хотят большего. Поэтому Renault предлагает дополнительные пакеты Atelier — своего рода услуги по индивидуальному пошиву.
Начать преобразование можно с замены колес оригинальными Explore или Steppe Energy, отличающимися от штатных оранжевой окантовкой спиц. Машина заметно преображается, а доплатить нужно лишь 6990 рублей. Колеса Steppe Energy предлагаются как отдельно, так и в пакете Energy Light — вместе с накладками на зеркалá. Этот пакет дороже приобретенных отдельно дисков на 3000 рублей.
Пакет Energy Look включает яркие накладки на решетку радиатора, молдинги и накладку на дверь багажника. Цена пакета — 18 990 рублей.
Отдельно можно заказать наклейки на крышу (8990 рублей). А если понравились все элементы, выгоднее взять пакет Ultra Energy, включающий все вышеперечисленное (легкосплавные колеса Steppe Energy, накладки на зеркала, накладки на решетку радиатора, боковые молдинги, накладку на дверь багажника и стикеры на крышу), который оценен чуть меньше чем в 30 тысяч рублей.
Фото: Renault
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