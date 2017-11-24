Тюнинг в законе — пакеты стайлинга от производителей

Даже массовый автомобиль можно выделить из потока. Для этого некоторые производители предлагают собственные программы персонализации. Разберемся, что они собой представляют и доступны ли покупателям относительно недорогих машин.

Renault Kaptur
Renault Kaptur

Renault > Kaptur

В программу персонализации (пакеты Energy Look и Ultra Energy) входит оранжевая накладка на дверь багажника. Яркие боковые молдинги разбавляют монотонность боковин.
В программу персонализации (пакеты Energy Look и Ultra Energy) входит оранжевая накладка на дверь багажника. Яркие боковые молдинги разбавляют монотонность боковин.

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В чем главное преимущество программ персонализации? Это тюнинг от производителя, а значит, все изменения базовой модели выполнены согласно техническим требованиям, иначе эта модификация не получила бы разрешения выйти в свет. Ведь часто то, что предлагают сторонние компании, занимающиеся переделкой экстерьера и интерьера, не соответствует техрегламенту. А если и соответствует, то не всегда подкреплено документами, на которые потом захотят взглянуть проверя­ющие органы. И на очередном техосмотре к внешнему обвесу, окрашенным в разный цвет кузовным панелям или переделанному салону возникнут вопросы.

Другое дело, когда за переделку берутся именитые компании или придворные тюнинговые ателье, такие как Brabus у Мерседеса, Mugen у Хонды или Abart у Фиата. У тех всё законно, но их услуги дóроги для большинства покупателей. Ведь занимаются они обычно комплексной переделкой — не только вносят оригинальные черты во внешний облик и интерьер, но еще и затачивают под каждого клиента силовой агрегат, подвеску, тормозá и рулевое управление.

Кроме 19 вариантов экстерьера покупатель волен выбрать один из трех вариантов интерьера. Программа персона­лизации предлагает салон с оранжевыми акцентами.
Кроме 19 вариантов экстерьера покупатель волен выбрать один из трех вариантов интерьера. Программа персона­лизации предлагает салон с оранжевыми акцентами.

Оранжевые вставки — на передних и задних сиденьях.
Оранжевые вставки — на передних и задних сиденьях.

Напольные коврики украшены оранжевыми кантами и яркой вышивкой.
Напольные коврики украшены оранжевыми кантами и яркой вышивкой.
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А для индивидуализации автомобиля порой достаточно пары штрихов. По разумной цене. И тут заводские программы персонализации оказываются как нельзя более кстати. Вот, например, как Renault предлагает преобразить кроссовер Kaptur. Казалось бы, восемь базовых цветов кузова, два цвета крыши и накладок наружных зеркал — вполне достаточный набор, чтобы помучиться с выбором. Но покупатели избалованы и хотят большего. Поэтому Renault предлагает дополнительные пакеты Atelier — своего рода услуги по индивидуальному пошиву.

Начать преобразование можно с замены колес оригинальными Explore или Steppe Energy, отличающимися от штатных оранжевой окантовкой спиц. Машина заметно преображается, а доплатить нужно лишь 6990 рублей. Колеса Steppe Energy предлагаются как отдельно, так и в пакете Energy Light — вместе с накладками на зеркалá. Этот пакет дороже приобретенных отдельно дисков на 3000 рублей.

С таким оформлением решетки радиатора свой автомобиль с чужим уже не перепутаешь. На крышу предлагаются стикеры Energy с графикой оранжевого или голубого цвета. Рыжие накладки на зеркалá заднего вида сразу выделяют автомобиль (цвет называется «Аризона»).
С таким оформлением решетки радиатора свой автомобиль с чужим уже не перепутаешь. На крышу предлагаются стикеры Energy с графикой оранжевого или голубого цвета. Рыжие накладки на зеркалá заднего вида сразу выделяют автомобиль (цвет называется «Аризона»).

Стандартные колеса можно заменить оригинальными 17‑дюймовыми Explore или Steppe Energy.
Стандартные колеса можно заменить оригинальными 17‑дюймовыми Explore или Steppe Energy.

Пакет Energy Look включает яркие накладки на решетку радиатора, молдинги и накладку на дверь багажника. Цена пакета — 18 990 рублей.

Отдельно можно заказать наклейки на крышу (8990 рублей). А если понравились все элементы, выгоднее взять пакет Ultra Energy, включающий все вышеперечисленное (легкосплавные колеса Steppe Energy, накладки на зеркала, накладки на решетку ради­атора, боковые молдинги, накладку на дверь багажника и стикеры на крышу), который оценен чуть меньше чем в 30 тысяч рублей.

Тюнинг в законе — пакеты стайлинга от производителей

Фото: Renault

Тюнинг в законе — пакеты стайлинга от производителей
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Отзывы о Renault Kaptur (7)

Renault 2016 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

уже перечисленны

Недостатки:

невозможность отключать кондиционер вручную на любых режимах. галогеновый свет. экорежим  —туфта полная —машина не едет. задние барабанные тормоза .после мойки замерзли.если просушивать то опять мой машину.при обгонах —рулетка,шкода на 1.6 резвее без проблем обгоняет. нет указателя температуры н...

Комментарий:

2л. мкп пробег 6000км. при смене заводского масла после 4000км на 0w40 расход упал на 1 литр.спрашивается что они там заливают на заводе?

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