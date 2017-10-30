Перепрошивка двигателя: что она даст и чем грозит

Что такое чип-тюнинг? Обсуждаем со специалистами на примере кроссовера Ford Kuga второго поколения.

За тему спасибо нашему читателю Владимиру, который обратился к нам с вопросом:

В автосалоне менеджер сказал, что в базовой прошивке при помощи специального диагностического оборудования ставят галочку в каком-то пункте, и 150 л.с. превращаются в 182 л.с., — двигатель-то один и отличается только прошивкой. Стоит ли доверять его словам?

Речь об автомобиле Ford Kuga второго поколения. И мы уже слышали, что фордовские дилеры предлагают с помощью перепрошивки превратить 150-сильный двигатель в 182-сильный. То же делают в массовом порядке и отдельные энтузиасты.

Сравнение ВСХ 150-сильной и 182-сильной версий фордовского «экобуста». Как видно, графики мощности и крутящего момента практически не отличаются до 4000 об/мин. При этом 182-сильный двигатель выходит на пик мощности на 1000 об/мин позже.

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У двигателя Ford Kuga 1.6 EcoBoost две степени форсировки: 150 и 182 л.с. Это норма для современных автопроизводителей — например, концерна Volkswagen, перешедшего на турбонаддувные двигатели. BMW, Мercedes-Benz, Volvo, Jaguar и Land Rover — у всех есть турбомоторы с двумя-тремя вариантами мощности. Так же делают японцы, корейцы, китайцы... Покупатель может выбирать «подходящую» мощность, ориентируясь на свой темперамент, финансовые возможности, а у нас — еще и на ставку транспортного налога. Разнообразие вариантов активизирует спрос, это на руку производителю.

Разница в мощности между самым слабым и самым сильным вариантом может достигать 30–40% — в первую очередь за счет изменения давления наддува одновременно с коррекцией впрыска и зажигания. У безнаддувных (атмосферных) моторов чип-тюнингом можно изменить только параметры зажигания и подачи топлива, что обеспечит прирост в 5–8%, да и то в узком диапазоне оборотов. Если у вас Kuga с 2,5-литровым бензиновым мотором, думать о чип-тюнинге не стоит. Двухлитровый турбодизель «чипуется», однако новые дизельные Куги теперь в России не продаются.

150-сильному «экобусту» DTE Systems гарантирует не только прирост мощности на 30 л.с., но и дополнительные 60 Нм крутящего момента. То есть он должен достичь 300 Нм. При этом расход топлива может снизиться на 15%. А стоит такой чип-тюнинг 699 евро. Почему фирменный чип-тюнинг так дорог? Например, потому, что тюнеры отвечают за свои слова, проверяя результаты на динамометрическом стенде. У нас авторам самопальных «прошивок» принято верить на слово.

В современном автомобиле, кроме того, программированием можно изменить отзывчивость педали акселератора, режимы автоматической коробки передач, настроить множество других функций вплоть до длительности работы «вежливого света» — это когда фары какое-то время работают после выключения зажигания.

С помощью чип-тюнинга можно перенастроить даже педаль акселератора. Германская компания DTE Systems предлагает модуль PedalBox, позволяющий получить четыре ступени чувствительности педали — от стандартной до Спорт+, и менять их по желанию.

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Вариантов нестандартных «прошивок» для Куги, как российского происхождения, так и импортных, фирменных и «самопальных» — множество. Некоторые можно получить за пару тысяч рублей, другие стоят сотни евро. В среднем кустарный чип-тюнинг Куги второго поколения обходится в 7–10 тысяч рублей.

В редакции «За рулем» тестировались все стандартные версии Куги. Разница между 150-сильной и 182-сильной версиями в обычных режимах движения малозаметна. Управляется же Куга очень хорошо, такому шасси впору и 200-сильный двигатель. Кстати, в автоматической коробке передач есть спортивный режим, который вполне оправдывает свое название. А куговский автомат 6F35 рассчитан на максимальный момент 350 Нм, что заметно больше того, что выдают двигатели в стандартных версиях. Так что к чип-тюнингу подталкивает сам же производитель. Мы же такой процесс, конечно, не приветствуем. Но и осуждать рука не поднимается. Ведь, по сути, владельцы просто убирают искусственные ограничения, созданные производителем. Вот только легально ли это?

Я опросил нескольких владельцев «чипованных» Куг, что заставило их сделать чип-тюнинг и как они оценивают результат.

Егор, Нижний Новгород:

От прошивки ожидал уменьшения рева движка, небольшого снижения расхода топлива, более плавной работы АКП. Все это получил. Гоночная прошивка меня не интересовала, Куга — семейное авто для спокойной езды. Вопросы гарантии не волнуют: лишние манипуляции дилеру не нужны, просто так в «мозги» никто не полезет. Да, если у вас вдруг стуканул движок и вы решили предъявить это дилеру, будьте готовы к тому, что вам откажут по причине нештатного вмешательства в программное обеспечение. Но кто мешает перед посещением официалов откатить прошивку на сток (вернуть стандартную программу управления силовым агрегатом. — Прим. авт.)?

Еще один пример чиповки Куги. В данном случае чип ставится в моторный отсек. Перед посещением дилерского центра его придется снимать.

Павел, Москва:

Мой автомобиль изначально был 182-сильным, но если бы я знал о возможности прошивки раньше, то взял бы 150-сильный, экономя на налоге. Уже 50 000 км прошел на прошивке Бунеева на 195 сил. По факту на стенде, конечно, выдаст меньше. Но заслуга прошивки вовсе не мощность. Сейчас практически отсутствует турбояма, характерная для этих двигателей, переключения АКП происходят гораздо плавнее, лучше подхват с низов. Легче даются обгоны на высокой скорости. Что касается ресурса, двигатель можно убить и на стоковой прошивке, все зависит от манеры езды и качества бензина. Пока проблем ни у кого из-за этой прошивки не было. А в Москве таких на «Кугах» человек 40.

В Рунете можно найти и такие предложения. Эти чипы вставляются в диагностический разъем OBDII и управляются с приложения на смартфоне. Предусмотрено четыре режима: Eco, Stock (стандартный. — Прим. авт.), Sport и Sport+. В случае, если что-то пойдет не так, обещают вернуть деньги. За чип.

Константин, Москва:

Перепробовал несколько разных «прошивок»: «Заводская прошивка (150 л.с.) была не лучшей — чтобы развить скорость, приходилось сильно раскручивать мотор, он ревел, но не „ехал“. Спорт-режим коробки не спасал. Это не устраивало.

Razdolbay (автор прошивки):

В первой из появившихся тюнинговых прошивок для «Куг» отключен второй лямбда-датчик, который отвечает за живучесть катализатора. Хорошая прошивка, делающая езду более комфортной. Заявляется прирост до 195 л.с., но на практике никто не замерял. В момент появления этой прошивки других не было. Потом появилась « прошивка Бунеева». В ней не отключен второй лямбда-датчик. В свое время была самой популярной и обкатанной прошивкой. Разницы с первой почти нет, может быть, только на средних оборотах больше тяги, что полезно в городе. И расход топлива с ней меньше, чем на фордовских. Позже вышло несколько прошивок других производителей. Работа велась дольше, и эффект оказался лучше. Тяга очень ровная во всем диапазоне, появилась большая приёмистость двигателя на малых оборотах, спорт-режим коробки стал практически не нужен. Главным отличием стал не столько прирост мощности («будто кирпич отвязали»), сколько более адекватное поведение АКП.

Сейчас чип-тюнинг перестал быть уделом избранных специалистов, он пошел в массы. И каждый желающий может через форд-клуб приобрести оборудование для работы со своим автомобилем. Но вы должны понимать, что берете ответственность за все последствия на себя, и, конечно, должны знать, что и как делать. Лучше заранее получить информацию о конкретной прошивке: какие параметры и как она меняет. Неправильная прошивка может нанести большой вред, в том числе ресурсу двигателя.

При прохождении ТО правильно закачанную прошивку обнаружить сложно, но можно — для этого нужно анализировать и сравнивать контрольные суммы (CRC) нештатной и заводской прошивок, а это делается при ремонте двигателя по гарантии».

Практически все чип-тюнеры говорят, что при повышении мощности снижается и расход топлива. Двигатель якобы работает в «щадящем» режиме. Возможно. С другой стороны, тюнинг провоцирует ездить быстрее.

Андрей Севастьянов, основатель и руководитель профессиональной гоночной команды B-Tuning:

Андрей Севастьянов

На Куге с двухлитровым дизелем я ездил два года, и она оставила самые приятные воспоминания. Новые Куги с дизелем теперь не продаются, а те, которые на одном баке проезжают меньше 750 км, меня не интересуют — езжу я очень много.

В целом, ничего плохого в том, что можно изменить мощность базового двигателя, я не вижу. Если это работа специалиста или профильной организации. Однако прибегать к услугам по перепрограммированию настроек двигателя стоит только в тех случаях, когда к этому есть предпосылки: нестабильная работа на холостом ходу, турбоямы, провалы при разгоне, недостаточный крутящий момент в зоне малых и средних оборотов, недостаточная мощность для буксировки прицепа.

Кстати о мощности. Как говорил Энцо Феррари, лошадиные силы продают автомобили, а гонки выигрывает крутящий момент . При работе на холостом ходу у мотора 30 сил, и только на максимальных оборотах достигаются цифры, указанные в СТС как единицы определения транспортного налога. А как часто вы видите стрелку тахометра в красном секторе?!

В столице более 1400 камер, регистрирующих скорость, а городской поток едет в среднем 18–25 км/ч. Так что чип-тюнинг по сути бесполезен. Тем более если перед каждым посещением дилерского центра приходится возвращать стандартные настройки, чтобы не потерять гарантию.

При этом многим водителям не помешало бы пройти курсы повышения водительского мастерства, тогда они бы смогли лучше управлять тем, что у них есть и не доставлять проблем сервису. Кроме того, знания у водителя останутся и потом, для управления другой машиной и пригодятся во многих ситуациях. Это более верное вложение, чем покупка коробочки с «мощностью» под капот своего автомобиля».

Чип-тюнинг, как правило, увеличивает крутящий момент, что может быть полезно на бездорожье. Однако на одном моменте далеко не уедешь. Куда полезнее совершенствовать навыки езды по «пересеченке».

Комментарий официального представительства Ford Motor Company в России и странах СНГ:

«Конструктивно двигатель один, но для мощности 150 л.с. и 182 л.с. существуют разные уникальные калибровки модуля управления двигателем. „Форд Соллерс Холдинг“ рекомендует эксплуатировать автомобиль в соответствии с сертифицированными заводскими омологированными спецификациями.

Авторизованной процедуры по изменениям мощности не существует, „Форд Соллерс Холдинг“ не предоставляет технических инструкций по проведению подобных изменений, поэтому мы не можем контролировать и отвечать за качество оказанных работ».

В сухом остатке

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Действительно, с помощью чип-тюнинга мощность двигателя Ford Kuga 1.6 Ecoboost можно поднять со 150 до 182 л.с. без каких-либо негативных последствий. «Чипуются» и прочие двигатели Куги. Этим занимаются и частники, и мастерские, как в России, так и за рубежом, и даже фордовские дилеры — хотя официального разрешения на такие работы у них нет.

Однако разница между «чипованной» и стандартной машинами в обычных режимах движения вас вряд ли поразит. При этом существует риск потерять гарантию на двигатель. Ведь если с ним что-то случится, поиск причин начнут именно с «мозгов». Едва ли такой риск стоит обещанной прибавки мощности и крутящего момента. Но решать, конечно, вам.

Благодарим компанию ChipTuning за помощь в подготовке материала.

Фото: «За рулем», YouTube и ChipTuning