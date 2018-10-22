Renault Kaptur поступил на службу в каршеринг Санкт-Петербурга

Французская компания начала сотрудничество с питерским оператором каршеринга CarSmile.

kaptur

250 городских кроссоверов Каптюр предложат в октябре жителям Санкт-Петербурга для поминутной аренды. Все автомобили оснащены бесступенчатой автоматической трансмиссией CVT X-Tronic. Автомобили этой модели уже успели зарекомендовать себя в московском каршеринге.

В компании-операторе говорят, что способ потребления в обществе меняется: жители мегаполисов все чаще предпочитают арендовать, а не владеть автомобилями, поэтому здесь намерены постепенно нарастить парк автомобилей. В Renault Россия тоже рады новому сотрудничеству, благодаря которому расширяется география присутствия компании в каршеринге, и Санкт-Петербург это еще не конечная точка. И надеются, что стильный кроссовер понравится и порадует петербуржцев.

Что касается московского каршеринга, то в нем, кроме Каптюра, представлены еще и Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway.

Но наибольшей популярностью у клиентов все же пользуется стильный Renault Kaptur, который выпускают на московском заводе Renault. Renault собирается продолжить сотрудничество с системой каршеринга крупных российских городов, следуя своей концепции создания комфортной городской среды.

Если активировать функцию Renault Sport в Яндекс.Навигаторе, то на экране приложения стрелку-курсора сменит гоночный болид Renault R. S. 18. Это даст возможность автомобилистам почувствовать себя пилотами Формулы 1. И для этого вовсе не нужно нестись с сумасшедшей скоростью!

В компании Renault показали, какой может быть доставка товаров в будущем. Беспилотные робомодули могут двигаться как в колоне с автономным ведущим модулем, так и самостоятельно — без ведущего автомобиля.

Фото: Renault