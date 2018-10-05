Гоночный Renault «прописался» в Яндекс.Навигаторе

Водителей не призывают нестись с сумасшедшей скоростью. Достаточно лишь активировать функцию Renault Sport в Яндекс.Навигаторе, и на экране приложения стрелку-курсора сменит гоночный болид Renault R. S. 18. И это еще не все!

Новая функция Renault Sport в Яндекс.Навигаторе позволяет всем пользователям сервиса сесть за руль болида Renault R.S. 18. и почувствовать себя пилотами Формулы 1. А значит, по-новому взглянуть на привычные маршруты и узнать, что ощущает пилот на гонках.

При этом сам маршрут будет озвучен в стиле «спортивный комментатор гонок Формулы 1», со всеми присущими выражениями и восклицаниями, такими как: «Болид на стартовую линию! Есть возможность срезать, лишних секунд нет! Желтый флаг! Аккуратнее, впереди инцидент в левом ряду. Не расслабляемся! До пьедестала 300 метров» и др. Как в настоящей гонке, клиенты сервиса смогут заехать в «гараж» и посмотреть 3D-модель своего болида и его технические характеристики.



Недавно Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артема Дзюбы, который, напомним, стал новым капитаном сборной России по футболу, сменив Игоря Акинфеева.

В компании Renault показали, какой может быть доставка товаров в будущем.



Фото: Renault