Renault Logan Stepway: все его достоинства и пара минусов

Приподнятую версию Stepway компания Renault освоила давным-давно на хэтчбеке Sandero. А сделать то же самое с седаном всё не решалась. Зато решился ближайший брат и конкурент, предложив лифтованный седан Лада Веста Cross. Машина покупателям приглянулась, партнеры по альянсу почесали голову и выкатили Renault Logan Stepway.
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Renault Logan Stepway City
Изготовитель — АВТОВАЗ
Именно Stepway стал первым Логаном, на который установили вариатор X‑Tronic. Работает он в паре с самым мощным в линейке 113‑сильным двигателем. Этот силовой агрегат — прерогатива особой версии City.
Такой Logan доступен в двух комплектациях: Life City (787 990 рублей) и Drive City (857 990 рублей). Первая уже включает всё необходимое — кондиционер, электрообогревы сидений и зеркал, аудиосистему. Разве что задних электростеклоподъемников не хватает.
Версия подороже дополнена мультимедийной системой Media Nav 4.0 с семидюймовым сенсорным экраном, навигацией, дистанционным пуском двигателя, климат-контролем, круиз-контролем и кожаной отделкой руля.
Именно на такой машине я уже накатал несколько тысяч километров.
Техника катания
Псевдокроссовер Logan Stepway интересен прежде всего клиренсом — 195 мм! Но у версии City клиренс заметно меньше — всего 178 мм. Драгоценные миллиметры украл вариатор. Самая низкая точка — его корпус. Именно поэтому мы вряд ли увидим связку из 113‑сильного двигателя и вариатора X‑Tronic на обычном Логане — ведь тогда он лишится одного из важнейших конкурентных преимуществ.
Мне этих 178 мм хватает за глаза. Не опасаясь повредить что-либо под днищем, я пропускаю между колесами груды снега со льдом. Вероятность, что их еще не стесал автомобиль с меньшим, чем у моего Логана, клиренсом, ничтожно мала. До сих пор эта гипотеза подтверждалась.
Динамика? Заявленное время разгона до 100 км/ч составляет 11,9 секунды против 11,1 секунды у машины с аналогичным мотором и механической коробкой. Правда, однажды при попытке уложиться в этот интервал я словил отсечку мотора. Как такое возможно с вариатором и его управляющей электроникой — ума не приложу. Видимо, единичный глюк, потому что повторить мне это не удалось.Производитель предписывает использовать минимум 95‑й бензин — не очень-то хорошо для бюджетной машины. При спокойной манере вождения бортовой компьютер показывает средний расход 10,3 л/100 км. Приемлемо — с учетом московских пробок, зимней эксплуатации и прогревов перед поездкой. Если ездить бодрее, расход поднимается до 10,8 литра на сотню, но не более. И показатели очень близки к реальным, судя по чекам с АЗС.
Настройки шасси меня не порадовали. К энергоемкости подвески и величине ее хода вопросов нет — тут полный порядок. Но настройки передних амортизаторов следует пересмотреть. Если на ходе сжатия они работают идеально, то на отбой выстреливают чересчур рьяно и шумно. Впечатление такое, будто сразу за «лежачим полицейским» — глубокая яма. Это характерно для незагруженной машины. Если снизить скорость до пешеходной (так некоторые водители проезжают искусственные неровности), работа подвески приходит в норму. Обычный Logan такие препятствия глотает незаметно практически на любой скорости.
Теплый прием
Штатная система дистанционного пуска двигателя — большая редкость в бюджетном сегменте. Не понимаю, почему производители до сих пор не внедрили подобную опцию на всех машинах, которые продаются в странах с холодным климатом? Недорогая ведь система, а как сильно повышает комфорт! Я уже и забыл, когда в последний раз усаживался в холодный салон и тратил несколько минут на прогрев. Представляете, сколько времени экономится таким образом за зиму при ежедневных поездках? Несколько статей можно написать!Часто бывает, что, выключая зажигание, забываешь вернуть подрулевой рычажок стеклоочистителей в исходное положение. На следующее утро заводишь двигатель, а щетки с большим трудом пытаются сдвинуть сугроб снега со стекла — так и до поломки двигателя стеклоочистителей недалеко. Так вот, при дистанционном пуске щетки не срабатывают, даже если подрулевой рычажок находится во включенном положении. Правда, если водитель заводит двигатель ключом, щетки приходят-таки в движении. Тут уж быстро реагируйте или пеняйте на себя.
Есть у этой системы и недостатки. Завести двигатель дистанционно удастся, только если автомобиль находится в зоне видимости. Поэтому я перестал парковать машину непосредственно у подъезда, так как ее попросту не видно в окно с моего 13‑го этажа. С расстояния около 100 метров сигнал с брелока добирается до машины не с первого раза. А чтобы убедиться, что дистанционный пуск состоялся, нужно внимательно следить за указателями поворотов — они при этом загораются на пару секунд. Если машина за ночь превратилась в сугроб снега, то подмигивания можно и не увидеть. Не думаю, что очень дорого обеспечить обратную связь и вывести на брелок индикатор пуска. И ключ пора бы сменить на современный — со складывающимся жалом. Такой есть даже у Гранты.
Весьма благодарен за то, что на этом Логане нет электрообогрева лобового стекла. Перед глазами не маячат нити обогрева, ухудшающие обзорность. Да и ни к чему эта опция при дистанционном пуске.
Впереди ТО, и не исключено, что и первые поломки… По крайней мере, я постараюсь сделать всё, чтобы спровоцировать их появление. Естественно, из профессионального интереса.
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Расходы на эксплуатацию и обслуживание (1300–4000 км)*
Расходы на содержание — 12 870 руб.
* Без учета транспортного налога, а также стоимости полисов ОСАГО и каско.
- Водосток лобового стекла для Renault Logan — недорогое решение вопроса улучшения видимости. Если же ваш Логан — рабочая лошадка, нелишним будет присмотреть недорогой фаркоп.
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