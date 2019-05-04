Renault Logan Stepway: все его достоинства и пара минусов

Приподнятую версию Stepway компания Renault освоила давным-давно на хэтчбеке Sandero. А сделать то же самое с седаном всё не решалась. Зато решился ближайший брат и конкурент, предложив лифтованный седан Лада Веста Cross. Машина покупателям приглянулась, партнеры по альянсу почесали голову и выкатили Renault Logan Stepway.

Изготовитель — АВТОВАЗ Год выпуска — 2018 В эксплуатации «За рулем» — с января 2019 года Пробег на момент отчета — 4000 км

Вариатор Jatco JF015E предназначен для двигателей рабочим объемом менее 1,8 литра. Он встречается на таких автомобилях, как Nissan Juke и Qashqai, Renault Kaptur и Fluence.

Именно Stepway стал первым Логаном, на который установили вари­атор X‑Tronic. Работает он в паре с самым мощным в линейке 113‑сильным двигателем. Этот силовой агрегат — прерогатива особой версии City.

Такой Logan доступен в двух комплектациях: Life City (787 990 рублей) и Drive City (857 990 рублей). Первая уже включает всё необходимое — кондиционер, электрообогревы сидений и зеркал, аудиосистему. Разве что задних электростеклоподъемников не хватает.

Версия подороже дополнена мультимедийной системой Media Nav 4.0 с семидюймовым сенсорным экраном, навигацией, дистанционным пуском двигателя, климат-контролем, круиз-контролем и кожаной отделкой руля.

Именно на такой машине я уже накатал несколько тысяч километров.

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Псевдокроссовер Logan Stepway интересен прежде всего клиренсом — 195 мм! Но у версии City клиренс заметно меньше — всего 178 мм. Драгоценные миллиметры украл вариатор. Самая низкая точка — его корпус. Именно поэтому мы вряд ли увидим связку из 113‑сильного двигателя и вариатора X‑Tronic на обычном Логане — ведь тогда он лишится одного из важнейших конкурентных преимуществ.

Мне этих 178 мм хватает за глаза. Не опасаясь повредить что-либо под днищем, я пропускаю между колесами груды снега со льдом. Вероятность, что их еще не стесал автомобиль с меньшим, чем у моего Логана, клиренсом, ничтожно мала. До сих пор эта гипотеза подтверждалась.

Силовой агрегат прикрыт стальной защитой. Заявленный дорожный просвет всего 178 мм, а по нашим замерам — 170 мм. Причина — низко расположенный корпус вариатора.

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Динамика? Заявленное время разгона до 100 км/ч составляет 11,9 секунды против 11,1 секунды у машины с аналогичным мотором и механической коробкой. Правда, однажды при попытке уложиться в этот интервал я словил отсечку мотора. Как такое возможно с вариатором и его управляющей электроникой — ума не приложу. Видимо, единичный глюк, потому что повторить мне это не удалось.

средний расход 10,3 л/100 км. Приемлемо — с учетом московских пробок, зимней эксплуатации и прогревов перед поездкой. Если ездить бодрее, расход поднимается до 10,8 литра на сотню, но не более. И показатели очень близки к реальным,

Производитель предписывает использовать минимум 95‑й бензин — не очень-то хорошо для бюджетной машины. При спокойной манере вождения бортовой компьютер показываетсудя по чекам с АЗС.

Полость задней балки прикрыта аэроди­намическим обтекателем — неожиданное для недорогого Логана решение.

Настройки шасси меня не порадовали. К энергоемкости подвески и величине ее хода вопросов нет — тут полный порядок. Но настройки передних амортизаторов следует пересмотреть. Если на ходе сжатия они работают идеально, то на отбой выстреливают чересчур рьяно и шумно. Впечатление такое, будто сразу за «лежачим полицейским» — глубокая яма. Это характерно для незагруженной машины. Если снизить скорость до пешеходной (так некоторые водители проезжают искусственные неровности), работа подвески приходит в норму. Обычный Logan такие препятствия глотает незаметно практически на любой скорости.

Теплый прием

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Штатная система дистанционного пуска двигателя — большая редкость в бюджетном сегменте. Не понимаю, почему производители до сих пор не внедрили подобную опцию на всех машинах, которые продаются в странах с холодным климатом? Недорогая ведь система, а как сильно повышает комфорт! Я уже и забыл, когда в последний раз усаживался в холодный салон и тратил несколько минут на прогрев. Представляете, сколько времени экономится таким образом за зиму при ежедневных поездках? Несколько статей можно написать!

Часто бывает, что, выключая зажигание, забываешь вернуть подрулевой рычажок стеклоочистителей в исходное положение. На следующее утро заводишь двигатель, а щетки с большим трудом пытаются сдвинуть сугроб снега со стекла — так и до поломки двигателя стеклоочистителей недалеко. Так вот, при дистанционном пуске щетки не срабатывают, даже если подрулевой рычажок находится во включенном положении. Правда, если водитель заводит двигатель ключом, щетки приходят-таки в движении. Тут уж быстро реагируйте или пеняйте на себя.

Аэродинамика у Логана не самая лучшая — боковые окна в слякотную погоду быстро покрываются грязью.

С помощью брелока можно дистанционно пустить двигатель. Жало ключа не складывается.

Есть у этой системы и недостатки. Завести двигатель дистанционно удастся, только если автомобиль находится в зоне видимости. Поэтому я перестал парковать машину непосредственно у подъезда, так как ее попросту не видно в окно с моего 13‑го этажа. С расстояния около 100 метров сигнал с брелока добирается до машины не с первого раза. А чтобы убедиться, что дистанционный пуск состоялся, нужно внимательно следить за указателями поворотов — они при этом загораются на пару секунд. Если машина за ночь превратилась в сугроб снега, то подмигивания можно и не увидеть. Не думаю, что очень дорого обеспечить обратную связь и вывести на брелок индикатор пуска. И ключ пора бы сменить на современный — со складывающимся жалом. Такой есть даже у Гранты.

Весьма благодарен за то, что на этом Логане нет электрообогрева лобового стекла. Перед глазами не маячат нити обогрева, ухудшающие обзорность. Да и ни к чему эта опция при дистанци­онном пуске.

Впереди ТО, и не исключено, что и первые поломки… По крайней мере, я постараюсь сделать всё, чтобы спровоцировать их появление. Естественно, из профессионального интереса.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (1300–4000 км)* Расходы на содержание — 12 870 руб.

Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10,6 л/100 км) — 12 870 руб.

Стоимость 1 км пробега — 4,77 руб. * Без учета транспортного налога, а также стоимости полисов ОСАГО и каско.





Водосток лобового стекла для Renault Logan — недорогое решение вопроса улучшения видимости. Если же ваш Логан — рабочая лошадка, нелишним будет присмотреть недорогой фаркоп.



